Râzi cu lacrimi! Cel mai tare anunţ: vacanţă pe 2 insule greceşti, Ios şi Santorini. Cum a răspuns un român, după ce a văzut oferta 10.08.2022

10.08.2022 Râzi cu lacrimi! Cel mai tare anunţ: vacanţă pe 2 insule greceşti, Ios şi Santorini. Cum a răspuns un român, după ce a văzut oferta Cel mai tare anunţ: vacanţă pe 2 insule greceşti, Ios şi Santorini. Un bărbat a stârnit amuzamentul prietenilor virtuali, după ce a lăsat un comentariu în ceea ce priveşte oferta „de nerefuzat”. Nu o să […] The post Râzi cu



Râzi cu lacrimi! Cel mai tare anunţ: vacanţă pe 2 insule greceşti, Ios şi Santorini. Cum a răspuns un român, după ce a văzut oferta

Cel mai tare anunţ: vacanţă pe 2 insule greceşti, Ios şi Santorini. Un bărbat a stârnit amuzamentul prietenilor virtuali, după ce a lăsat un comentariu în ceea ce priveşte oferta „de nerefuzat”. Nu o să […] The post Râzi cu lacrimi! Cel mai tare anunţ: vacanţă pe 2 insule greceşti, Ios şi Santorini. Cum a răspuns un român, după ce a văzut oferta appeared first on Cancan.

Râzi cu lacrimi! Cel mai tare anunţ: vacanţă pe 2 insule greceşti, Ios şi Santorini. Cum a răspuns un român, după ce a văzut oferta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cântăreţul de muzică uşoară Dorin Anastasiu a murit sâmbătă la vârsta de 78 de ani. Artistul originar din Craiova a câştigat acum mai bine de 50 de ani trofeul „Cerbul de Argint“, alături de Angela

Un incendiu devastator a izbucnit sâmbătă noaptea, 18 septembrie, în localitatea Bujoreni, aflată la nord de municipiul Râmnicu Vâlcea, pe Valea Oltului. Flăcările au mistuit o fabrică de

Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol la Asia Express, iar soția lui Răzvan Fodor a dat lovitura, aceasta având un salariu uriaș la Antena 1. Însă, pentru că Irina Fodor nu are aceeași experiență […] The post Nici nu se compară cu

Producătorii de apă de izvor vor majora cu 20% preţurile apei îmbuteliate. Aceștia spun că o parte din scumpirile de la energie, ambalaje şi combustibili vor fi transferate către consumatorul

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, în localitatea Borzești din judeţul Cluj. În urma insicendului, un bărbat a murit, potrivit

Cărbunele era, duminică dimineaţă, principala sursă de generare a energiei electrice, acoperind 27% din producţia totală la nivel naţional, potrivit datelor privind starea sistemului energetic naţional în timp real, postate pe site-ul

Din cauza restricţiilor dure anti-coronavirus, activitatea economică din China ar putea fi apropiată de zero în trimestrul trei comparativ cu trimestrul al doilea, în timp ce creşterea pe întregul an s-ar putea situa sub 8%, potrivit lui

Un copil s-a electrocutat în gara din Deva, după ce s-a urcat pe un vagon. Băiatul va fi transferat într-un spital din Capitală din cauza arsurilor suferite. Apelul de urgență a fost primit în jurul […] The post Un copil s-a electrocutat

În şase circumscripţii alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei nu au avut loc, din cauză că la urnele de vot s-a prezentat un număr mic de alegători, transmite IPN, cu referire la portalul de ştiri local

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va discuta cu președintele SUA, Joe Biden, despre acordul submarinelor. Americanii vor să încheie cu Australia un acord economic în privinţa distribuirii de

Conservele au devenit anul trecut omniprezente în coşurile de

Costică Halep, unchiul Simonei Halep, deține în județul Constanța mai multe hectare de teren. Se pare că pământurile sunt concesionate la diferite societăți pentru a fi exploatate. Însă, recent, pe câteva suprafeţe a avut loc […] The

Berbec Vei afla bârfe suculente, dar nemiloase. Vei pune la îndoială intențiile unui prieten apropiat. Fii atent la orice afli și cercetează care este adevărul înainte de a

CFR Cluj și CSU Craiova se întâlnesc în ultimul meci al etapei #9, în Gruia, de la ora 21:00. Costin Ștucan și fostul fundaș Geraldo Alves vor prefața partida de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, la GSP Live, de la 20:30. Revenim

De când celebrul ei tată i-a ”comandat” Bentley-ul Continental ”țiplă”, Alexandra Becali a mai făcut mici „aroganțe”. Ba a parcat pe trecere, ba a urcat pe trotuar, dar, de acum, nu o va mai ”comite”. […] The post Pe

Numărul locuitorilor Chinei continentale care s-au vaccinat împotriva COVID-19 a ajuns la 1,1 miliarde, sau 78% din populaţie, relatează duminică Xinhua, citând cea mai recentă informare a Comisiei naţionale de

Hang Seng, indicele bursei din Hong Kong, a scăzut cu 3,5% în timpul şedinţei de tranzacţionare de luni, alimentat de prăbuşirea grupului imobiliar Evergrande, care a suferit un declin de

În minutul 40 al disputei dintre CFR Cluj și CS Universitatea Craiova, la scorul de 1-0 pentru „feroviari”, Andrei Ivan (24 de ani) a fost protagonistul unei execuții amuzante. CFR Cluj - CS Universitatea Craiova, liveTEXT AICI Andrei Ivan a

Provident Financial România, instituție financiară nebancară (IFN), îți oferă posibilitatea de a obține un credit rapid de nevoi personale, acordat direct la tine acasă, în maximum 48 de ore, prin intermediul serviciului opțional și

Suntem în a doua săptămână de şcoală, iar bilanţul înfectărilor la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş arată 56 de cazuri COVID-19 confirmate. Zeci de clase au trecut la activitate