Răzbunarea perfectă! S-a căsătorit cu iubitul amantei logodnicului său. Povestea care a devenit virală 03.02.2021

03.02.2021 Răzbunarea perfectă! S-a căsătorit cu iubitul amantei logodnicului său. Povestea care a devenit virală Povestea unei tinere din Ayrshire, Scoția, a devenit virală, după ce a împărtășit internauților cum și-a cunoscut actualul soț. A ajuns să se căsătorească cu iubitul amantei logodnicului său. Jade Purvis a povestit pe rețelele



Răzbunarea perfectă! S-a căsătorit cu iubitul amantei logodnicului său. Povestea care a devenit virală

Povestea unei tinere din Ayrshire, Scoția, a devenit virală, după ce a împărtășit internauților cum și-a cunoscut actualul soț. A ajuns să se căsătorească cu iubitul amantei logodnicului său. Jade Purvis a povestit pe rețelele […] The post Răzbunarea perfectă! S-a căsătorit cu iubitul amantei logodnicului său. Povestea care a devenit virală appeared first on Cancan.ro.

Răzbunarea perfectă! S-a căsătorit cu iubitul amantei logodnicului său. Povestea care a devenit virală

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Suspectul dublului atac armat din Germania, în urma căruia nouă oameni și-au pierdut viața, ar fi un german de 43 de ani identificat de tabloidul Bild sub numele de Tobias R. sau Tobias Rathjen, care și-a exprimat convingerile de extremă dreapta

Se vede de la o poștă cum Cabral o soarbe din priviri pe soția lui, Andreea! Cei doi chiar formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, în cazul lor, aprecierea nu este deloc gratuită. Andreea gătește, se descurcă

SIF Moldova (SIF2) a vândut miercuri 656.000 de acţiuni SIF Transilvania (SIF3) pentru suma de 293.890 lei pentru a coborî sub pragul de 5% din capitalul social al societăţii pe care îl depăşise în urma diminuării capitalului social al SIF3,

Frenkie de Jong (FC Barcelona) a vorbit în presa olandeză despre meciul Getafe - Ajax, programat azi în Europa League. Getafe, revelația de până acum a sezonului în curs din Spania și ocupantă a locului 3, a întâlnit de două ori

Guvernul Orban ar vrea ca, la anticipate, românii să voteze la orice secţie din ţară, fără să fie constrânşi de adresa din buletin. În schimb, PSD acuză că măsura, deşi lărgeşte plaja drepturilor electorale, e neconstituţională şi

Grupul Medlife a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de 967,3 milioane lei, în creştere cu 21,2%, în timp ce rezultatul net a fost de 20,8 mil. lei, faţă de 16,7 milioane lei în 2018, potrivit raportului financiar

Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru funcţia de primar general al Capitalei, anunţă că va depune plângere penală pentru infracţiunea de delapidare pe numele conducerii companiei municipale de iluminat public din cadrul Primăriei Generale.

Românii cheltuiesc mai mulţi bani pe carne, arată datele statistice, având în vedere că în 2018 consumul de carne pe cap de locuitor a atins un record istoric al ultimilor 30 de ani, ajungând la aproape 77 kg, în creştere cu 10 kg faţă de

Astăzi se va da startul în ultima etapă a Ligii 1. Miza ultimei runde a sezonului regular o reprezintă cele două locuri pentru play-off. După ce CFR Cluj, Universitatea Craova, FCSB și FC Botoșani și-au asigurat matematic prezența la „masa

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE) de la 1 februarie a dus la un efect neașteptat: statele membre trebuie să găsească între 60 și 75 de miliarde de euro pentru proiectul multianual de buget. România riscă să primească mai

Gheorghe Hagi a avut norocul de a asista de la faţa locului la cea mai bună partidă făcută de fiul său, de când acesta joacă în

Regulile noi pentru cei care locuiesc la bloc vizează modul în care locatarii aruncă gunoiul. Pentru că românii par să nu fie prea interesați de reciclare și de aruncarea selectivă a gunoiului, autoritățile din Iași au venit cu unele măsuri.

Un director din cadrul Google a fost reţinut sub suspiciunea că şi-a ucis soţia, al cărei cadavru a fost găsit pe o plajă izolată din

Unsprezece oraşe din nordul Italiei au fost închise efectiv, sâmbătă, după moartea a două persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost înregistrate fără a avea legătură cu focarul original, motiv pentru care unii

PNL a validat candidatura lui Emil Boc pentru un nou mandat de primar al municipiuui Cluj-Napoca, a anunțat www.monitorulcj.ro Actualul primar al municipiului Cluj-Napoca va pleca cu prima șansă, indiferent

Fost membru PSD, Cristian Matei va candida pentru funcția de primar al Turdei din partea Partidului Național Liberal, informează www.monitorulcj.ro. El a fost desemnat joi seara, la ședința Colegiului

Mai multe seturi de cuţite şi covoare au fost confiscate zilele trecute de către jandarmi în zone comerciale din două localităţi

Calificarea în play-off nu e sinonimă cu pacea la Mediaș. Președintele Mărginean l-a acuzat pe administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu că ar încerca să împiedice ieșirea din insolvență. Zăvăleanu a intervenit la GSP Live cu o

Într-un interviu acordat revistei Casino Life & Business Magazine, fostul ministru PSD Alexandru Petrescu a abordat, printre altele – activitatea ca ministru, BREXIT-ul sau pasiunile și planurile de viitor – și subiectul extrem de

Comisia Europeană a aprobat planurile României de a acorda un împrumut temporar de 251 milioane de euro producătorului român de energie electrică pe bază de lignit, Complexul Energetic Oltenia („CE Oltenia”), care se confruntă în prezent cu