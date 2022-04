Războiul din Ucraina se extinde?! Kremlinul îi interzice lui Boris Johnson intrarea pe teritoriul Rusiei 16.04.2022

16.04.2022 Războiul din Ucraina se extinde?! Kremlinul îi interzice lui Boris Johnson intrarea pe teritoriul Rusiei Războiul din Ucraina se poate extinde?! Rusia a anunţat sâmbătă că a decis interzicerea intrării pe teritoriul său pentru premierul britanic Boris Johnson, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apărării Ben Wallace şi alţi zece membri



Războiul din Ucraina se extinde?! Kremlinul îi interzice lui Boris Johnson intrarea pe teritoriul Rusiei

Războiul din Ucraina se poate extinde?! Rusia a anunţat sâmbătă că a decis interzicerea intrării pe teritoriul său pentru premierul britanic Boris Johnson, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apărării Ben Wallace şi alţi zece membri […] The post Războiul din Ucraina se extinde?! Kremlinul îi interzice lui Boris Johnson intrarea pe teritoriul Rusiei appeared first on Cancan.

Războiul din Ucraina se extinde?! Kremlinul îi interzice lui Boris Johnson intrarea pe teritoriul Rusiei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Avram Iancu a sărit în râul Bega duminică, la ora 9.00 şi va înota continuu, până la ora 21.00, potrivit news.ro. El se antrenează astfel pentru a doborî recordul mondial de înot de anduranță pe lacul Balaton din Ungaria, care în prezent

Un autoturism în care se aflau trei persoane s-a răsturnat duminică pe DN1A în dreptul localității Mâneciu, relatează Agerpres și PrahovaInfo. O femeie care s-a aflat în mașină a fost transportată la spital, un bărbat a decedat, iar

Dan Barna ar putea avea un contracandidat-surpriză în cursa pentru şefia USR-PLUS, după ce Dacian Cioloş a dat semnale că evită intrarea în competiţia pentru prima funcţie din

Dezinformarea este o problemă gravă și din ce în ce mai prezentă în întreaga Uniune Europeană. În 2018, UE a adoptat un plan de acțiune pentru a combate acest

Coaliţia pentru Dezvoltarea României(CDR) propune Guvernului să introducă un certificat de autentificare pentru producătorii agricoli şi procesatorii români care folosesc materie primă locală, atestat care ar creşte valoarea adăugată a

Floyd Mayweather (44 de ani) a revenit în ring la patru ani de la meciul demonstrativ contra lui Conor McGregor și a luptat cu vedeta de pe Youtube Logan Paul (26 de ani). Desfășurată la Miami, pe Hard Rock Stadium, gala a avut ca main event meciul

Noi date despre rezistența variantelor Sars-Cov-2 la vaccinurile apărute pe piață. Un studiu britanic, publicat în revista The Lancet, a arătat că la persoanele imunizate cu serul Pfizer nivelul anticorpilor din sânge capabili să neutralizeze

Slovacia a început luni să administreze vaccinul rusesc anti-COVID Sputnik V, al doilea stat după Ungaria, care îl folosește deja din 21 ianuarie, deși serul nu a fost încă aprobat de Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA), transmite dpa,

După aproape 20 de ani în care tratamentele contra Alzheimer au rămas aceleași, luni 7 iunie 2020, în SUA a fost aprobat un nou medicament care tratează această boală necruțătoare. Potrivit jurnaliștilor de la BBC, […] The post Vestea

Infectată cu coronavirus după ce s-a vaccinat, șefa învățământului argeșean confirmă teoria specialiștilor legată de forma ușoară a bolii care poate apărea la persoanele imunizate. Medicii spun că

Staer International, companie care controlează mai multe magazine sub brandul Staer, a finalizat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 87 mil. lei (18 mil. euro), în scădere cu 5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF făcute pe baza da­telor

Zece jucătoare muncesc, zilele acestea, pentru a prinde un loc din cele șase în avionul de Tokyo cu echipa națională de baschet 3x3 Într-o dimineață ploioasă, în sala de jocuri din Complexul Olimpic de la Izvorani se aude un zumzet combinat cu

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: O prostituată acostează un bătrân: – Hei, tataie, ce […] The post BANC. O

Amatorii de muzică bună vor avea şansa să întâlnească 15 dintre cei mai valoroşi folkişti din România la Cluj Flok Fest, în weekend-ul 18-20 iunie. Printre aceştia se numără Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Emeric Imre, Magda Puşkaş, Dinu

Abonamentele medicale au prins din ce în ce mai mult avânt în ultimii ani, iar un client individual plăteşte în medie 135 lei lunar pentru a avea acces la oferta de servicii a reţelei Regina Maria, din calculele reprezentanţilor

Domenii controversate precum monedele şi activele digitale, impactul schimbărilor climatice şi al digitalizării asupra economiei, sunt tot mai mult atenţia băncilor centrale, a spus ieri Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, în cadrul prezentării

E pericol cu Iulia Albu! Vedetele tremură atunci când designerul le analizează ținutele. Victimă i-a fost, de data aceasta, Anda Adam. Nu a ieșit deloc bine. ulia Albu a fost prezentă în platoul unei emisiuni […] The post Iulia Albu

Pe 10 iunie 2021, Ministerul Energiei (acţionar cu 80%) şi Fondul Pro­prietatea (20%), cei doi acţionari ai Hidroelectrica – cel mai mare pro­ducător de energie electrică din România, votează bugetul pe 2021 al

Edi Iordănescu, 42 de ani, ultima dată la CFR Cluj, ar fi intrat pe lista lui Brest, Ligue 1. De-a lungul carierei, Iordănescu le-a pregătit pe FCSB, Vaslui (interimar), Fortuna Brazi, Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra, Gaz Metan și CFR

Parlamentul European a aprobat definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita călătoriile în interiorul Uniunii Europene şi pentru a contribui la redresarea economică, informează Agerpres. Acesta se va utiliza din 1 iulie.