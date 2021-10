Rata de infectare se apropie de 16 la mia de locuitori în Capitală! 15.10.2021

Rata de infectare a ajuns, vineri, în București la aproape 16 la mia de locuitori. Este cea mai mare incidență de la începutul pandemiei. Conform DSP București, rata de infectare a ajuns luni la 15,83 la mia de...

Consiliul Național al Elevilor (CNE) a lansat, marți, un apel către profesori, elevi și activiștii din educație, ca aceștia să contribuie voluntar la construirea unei platforme de e-learning, care este prevăzută în Legea educației din 2011,

CFR Cluj are un nou sponsor. Campioana României a semnat un contract valabil pe 3 ani cu Betfair. Este prima colaborare a companiei cu un club din fotbalul românesc. Betfair se va regăsi de-acum înainte pe tricourile clujenilor, echipamentele de

Cel mai recent divorț din showbiz-ul românesc se complică! În ciuda faptului că Pepe anunța că va fi o separare amiabilă între el și mama copiilor săi, lucrurile stau total diferit. Iar, acum, se vorbește […] The post S-a aflat! Cine

In contextul actual in care ne aflam, pe fondul pandemiei de coronavirus si a regulilor de mentinere a distantei sociale, colaborarile in online s-au dovedit a fi productive. Din ce in ce mai multe persoane lucreaza

Sindicaliștii din Petrol și Energie anunță proteste de stradă în perioada următoare, compania Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), contractorul OMV Petrom fiind acuzată că încalcă drepturile angajaților, relatează Agerpres.

În Suedia va intra în vigoare, în luna decembrie, „regula lui 8”, ceea ce înseamnă că adunările publice cu mai mult de opt persoane vor fi interzise, notează TVR. Suedia este țara care a abordat cu multă relaxare pandemia de

Peste 1.000 de magazine online au fost activate în ultimele luni în platforma pentru facilitarea comerţului electronic Gomag, dezvoltată de compania SilkWeb din Baia

Nigerianul Emmanuel Dennis (23 de ani), atacantul lui FC Bruges, s-a certat cu antrenorul pentru locul din autocar chiar înaintea meciului cu Dortmund, încălcând regulile de siguranță anticoronavirus. Înaintea meciului de la Dortmund,

AstraZeneca și Universitatea Oxford au anunțat că există o eroare de fabricație a vaccinului anti COVID-19 dezvoltat de acestea. Problema a apărut în urmă cu câteva zile, după ce producătorii au

Victor Ciutacu, prezentatorul emisiunii Ediția de seară, de la România TV, este bolnav de COVID-19. Testul pe care l-a făcut a ieșit pozitiv, iar Ciutacu a făcut apoi anunțul pe Facebook. Spune că nu are […] The post Victor Ciutacu are

Zeci de imigranţi ilegali, care au întrat în România din Serbia, sunt nevoiţi să stea în faţa Centrul Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil din

Pentru medicii tineri este o perioadă grea, din cauza provocărilor pe care le implică pandemia de coronavirus, ei vor avea și satisfacții profesionale mari, mai ales cei care au ales specialități de care

Digitalizarea a contribuit la procesul de transformare a companiilor de traduceri şi servicii lingvistice din România, piaţă încă nedezvoltată la adevăratul ei potenţial, iar astăzi aceste companii se concentrează pe îmbunătăţirea

Libertatea vă prezintă o serie de interviuri electorale publicitare, plătite de USR-PLUS, prin care acest partid își prezintă candidații la Camera Deputaților și Senat. Discuția reporter-invitat este liberă, întrebările nu au fost discutate.

BCR a anunţat că îl numeşte pe Thomas Kolarik în funcţia de vicepreşedinte executiv operaţiuni & IT, începând cu 1 ianuarie 2021, decizia fiind în curs de autorizare la BNR. El îl înlocuieşte pe Ryszard Druzynski, care îşi încheie

A fost una dintre cele mai controversate apariții de la Insula Iubirii și a stârnit numeroase critici, din cauza comportamentului rebel pe care l-a avut. Cu toate acestea, Diana de la Insula Iubirii ascunde o […] The post Drama cumplită a

Un nou test de depistare a maladiei COVID-19 şi a anticorpilor, care măsoară nu doar prezenţa anticorpilor produşi de organismul uman după expunerea la noul coronavirus, ci şi nivelul de protecţie asigurat de aceştia, a fost aprobat în Statele

Kingston Canvas Go Plus SDXC de 128 GB e un card din Clasa 10, clasificare UHS-I U3 V30, cu viteze de scriere de până la 90 MB/s şi citire până la 170MB/s destinat fotografilor şi

Turcia consideră că rezoluția Parlamentului European este nerealistă și reprezintă un șantaj, potrivit Ministerului turc de Externe, citat de dpa. Autoritățile de la Ankara sunt însă

Firache Marius, managing director al Hotel Oxford Timişoara, este de părere că turismul de business va avea foarte mult de suferit chiar şi după ce efectele pandemiei se vor mai diminua, iar revenirea acestui sector din turism va fi mult mai lentă