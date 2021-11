Răsturnare de situaţie în Las Fierbinţi. De ce a anulat Giani nunta cu Gianina, la care invitase 400-500 de oameni 11.11.2021

11.11.2021 Răsturnare de situaţie în Las Fierbinţi. De ce a anulat Giani nunta cu Gianina, la care invitase 400-500 de oameni Personajele serialului „Las Fierbinți” nu încetează să ne uimească și nu ne lasă să ne plictisim. În fiecare episod, aceștia reușesc să nimerească în situații haioase. Giani și Gianina au început să se pregătească de […] The



Răsturnare de situaţie în Las Fierbinţi. De ce a anulat Giani nunta cu Gianina, la care invitase 400-500 de oameni

Personajele serialului „Las Fierbinți” nu încetează să ne uimească și nu ne lasă să ne plictisim. În fiecare episod, aceștia reușesc să nimerească în situații haioase. Giani și Gianina au început să se pregătească de […] The post Răsturnare de situaţie în Las Fierbinţi. De ce a anulat Giani nunta cu Gianina, la care invitase 400-500 de oameni appeared first on Cancan.

Răsturnare de situaţie în Las Fierbinţi. De ce a anulat Giani nunta cu Gianina, la care invitase 400-500 de oameni

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Până astăzi, 25 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 612.373 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 530.308 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național,

Mutare-bombă pe piața media din România, în luna cadourilor! Una dintre cele mai noi vedete ale televizunii din Pache Protopopescu a primit un super-cadou din partea Moșului! Cea mai tânără concurentă de la “Ferma” s-a […] The post

Ferma Neverland, proprietatea starului pop Michael Jackson, a fost vândută cu 22 de milioane de dolari, mai puțin de un sfert din prețul inițial de 100 de milioane de dolari, investitorului miliardar Ron Burkle, relatează The Guardian. Proprietatea

Mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului "Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai întâi de toate sărbătoarea iubirii

Traficul aerian a scăzut dramatic din cauza pandemiei de coronavirus, însă marile companii și-au păstrat cursele pe distanțe mari, „fiindcă nevoile și dorul oamenilor pentru țările îndepărtate și alte culturi este neîntrerupt”.

Rangers a învins Hibernian, scor 1-0, etapa #20 a ligii scoțiene. Singurul gol al meciului a fost marcat de Ianis Hagi. FINAL » Rangers - Hibernian 1-0 A marcat: I. Hagi 33Vezi AICI live+statistici! În minutul 32, Rangers a deschis scorul

Au stârnit controverse cu aparițiile lor incendiare și au întors toate privirile! Bărbații le-au admirat, iar Moș Crăciun le-a trecut pe „lista neagră”. Divele de la noi au impresionat cu outfit-uri care mai de care […] The post Top 20

Un număr de 44.854 de persoa­ne fizice aveau la sfârşitul pri­melor nouă luni din 2020 de­pozite mai mari de 100.000 de euro, cu o valoare cumu­lată de circa 47,2 miliarde de lei (9,76 miliarde de euro), po­tri­vit celor mai recente statistici

Răzvan Lucescu (51 de ani), tehnicianul lui Al Hilal, a câștigat al trofeului „Antrenorul român al anului în istorica anchetă a Gazetei”, fiind la egalitate perfectă cu Cosmin Olăroiu. Premiul obținut de antrenorul român nu a trecut

Anul 2020 fost un an al provocărilor pentru managerii din agrobusiness, prin prisma pandemiei de COVID-19 şi a secetei

România a demarat, ieri dimineață, odată cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, campania de vaccinare împotriva COVID-19 cu dozele de vaccin furnizate de companiile Pfizer și BioNTech. Prima

Nova Power & Gas, companie membră a grupului E-INFRA, anunţă inaugurarea reţelei de gaze naturale din oraşul Huedin, judeţul Cluj, într-o primă etapă de dezvoltare în valoare de 11,3 milioane

Stabilit în Israel de mai bine de patru decenii, dar născut la Târgu Lăpuș, județul Maramureș, medicul Herman Berkovits este de 21 de ani medicul familiei Netanyahu. Recent, șeful guvernului israelian i-a cerut lui Berkovits să-l vaccineze

În spatele unui lider puternic stă o echipă echilibrată, implicată şi dornică de succes. Fiecare coleg este special în felul său, dar unul dintre cele mai mari plusuri este să ai în echipă un coleg poliglot care să poată dezvolta relaţii

Ministerul de Finanţe a publicat marţi execuţia bugetară la 11 luni, deficitul bugetar urcând la 84,05 miliarde lei, respectiv 8% din PIB, în condiţiile în care sume de 43,66 mld lei (4,16% din PIB) au fost lăsate în economie prin

Copreşedintele AUR, George Simion, a criticat felul în care a avut loc vizita oficială la Chişinău a preşedintelui Klaus Iohannis. Potrivit lui, vizita lui Iohannis „a fost una modestă”, iar liderul de la Cotroceni ar fi trebuit să pună mai

Conform tradiţiei, ultima noapte de teatru a Trupei Teatrului Tamási Áron, din 2020, ar fi trebuit să fie şi prima noapte de confruntare cu spectatorii a unui spectacol conceput special a

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat pe 7 iulie că Bulgaria şi Croaţia (leva şi, respectiv, kuna) au fost admise in Mecanismul Cursurilor de Schimb2 (ERM2), care este anticamera aderării la zona euro. România nu a primit această invitaţie.

Liviu Iancu, jurnalist cu experiență de peste 20 de ani în presă și autor al romanului „Xanax”, s-a stins luni, în urma unui infarct, a anunțat Profit.ro, publicația pentru care acesta lucra. Iancu avea 45 de ani, era specializat pe

Vaccinul anti-COVID 19 a ajuns şi în judeţul Hunedoara. Primele vaccinări sunt pregătite la Spitalul judeţean din