Răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Antun Palici! Tratativele sunt avansate, iar până miercuri ar putea semna 29.01.2018

29.01.2018 Răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Antun Palici! Tratativele sunt avansate, iar până miercuri ar putea semna Croatul Antun Palici, cel care a fost la un pas să se întoarcă la Dinamo în această iarnă, ar putea ajunge într-o destinaţie neaşteptată, fiind dorit insistent în Israel. Conform surselor GSP.ro, mijlocaşul de 29 de



Răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Antun Palici! Tratativele sunt avansate, iar până miercuri ar putea semna

Croatul Antun Palici, cel care a fost la un pas să se întoarcă la Dinamo în această iarnă, ar putea ajunge într-o destinaţie neaşteptată, fiind dorit insistent în Israel. Conform surselor GSP.ro, mijlocaşul de 29 de ani se află în tratative avansate cu Bnei Sakhnin, locul 9 din prima ligă din Israel. ...

Răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Antun Palici! Tratativele sunt avansate, iar până miercuri ar putea semna

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Liceenii ar putea studia Teoria cunoaşterii, Inteligenţă ecologică, Finanţe personale, Fotografie digitală sau Public speaking, drept opţionale, potrivit planurilor-cadru pentru învăţământul liceal, lansate în consultare publică de

Candidatul majorităţii parlamentare la funcţia de ministru al Justiţiei, Alexandru Tănase, afirmă că nu vede nicio problemă ca Vlad Plahotniuc să devină prim-ministul Republicii Moldova, dacă acesta va avea sprijinul parlamentar necesar şi

„Ultra violet” a fost stabilită drept culoarea anului 2018 de către Institutul Pantone, care o descrie drept „provocatoare”, „invitând la reflecţie” şi

Numărul angajaţilor din Europa a trecut în sfârşit de nivelul de dinaintea crizei, însă creşterea numărului locurilor de muncă este foarte inegal distribuită, scrie Deutsche

Maria Sharapova a învins-o în primul tur pe românca Mihaela Buzărnescu, scor 6-3, 6-0, iar la finalul meciului rusoaica s-a arătat de-a dreptul surprinsă de publicul de la Shenzhen. "Priviţi acest public, e minunat să joc aici. E

Elizabeta Samara este cea mai bine clasată jucătoare de tenis de masă din România în topul mondial, dat publicității astăzi de federația internațională de specialitate. Reprezentanta noastră ocupă locul 26, bifând o ascensiune de patru

eMAG are promotii importante chiar din prima zi a noului an. In 2018 e timpul sa iti faci singur un cadou pentru ca pana se gandesc ceilalti ce sa-ti cumpere, se duce reducerea. Citește mai

Câteva zeci de persoane s-au adunat, luni seară, în faţa Guvernului, pentru a milita în favoarea unei justiţii independente. Un nou protest a început, la ora 18.00, în prima zi a anului 2018. "Bucureştiul vă zice NU" este sloganul de pe

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost arestat la Londra, fiind suspectat de ucidere Iulianei Tudos, o tânără de 22 de ani din Republica Moldova, dispărută în Ajunul Crăciunului şi găsită moartă după trei zile într-un parc, informează

Carmen Harra a făcut o analiză şi a dezvăluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, ce ne aduce noul an! Celebra parapsiholoagă susţine că 2018 poate marca începutul celui de-al treilea război mondial, fiind un an dual. (CITEŞTE ŞI:

Perioada sărbătorilor de iarnă e una foarte bogată din punct de vedere culinar, iar românii sunt renumiţi pentru excesele culinare pe care le fac. Şi pentru că petrecerile şi mesele copioase s-au cam încheiat, CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din

Manchester United a câștigat meciul disputat, luni, în prima zi a anului, pe terenul celor de la Everton (scor 2-0), în etapa a 22-a a Premier

Primul robot din lume care are cetăţenie, Sophia, vrea să aibă o familie şi susţine că toţi droizii ar trebui să aibă parte de familie şi copii, potrivit Daily

Concluzia anchetei epidemiologice a fost că boala a fost adusă din Turcia, prin intermediul câtorva muncitori români care fuseseră la lucru acolo. Răspândirea molimei s-a produs din cauza condiţiilor precare de igienă şi a afectat în masă

În contextul în care protestele din Iran continuă să crească în intensitate în a patra zi, preşedintele Trump şi consilierii săi pe securitate cel mai probabil se întreabă ce pot face pentru a-i ajuta pe

Povestea prinţesei Daciei a rămas de-a lungul timpului una dintre cele mai misterioase legende ale poporului român. O scenă a Columnei antice o

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat, luni, la emisiunea Voi cu Voicu, de la Antena 3, horoscopul pe anul 2018, pentru fiecare zodie în parte. Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie

Companiile aeriene nu au înregistrat, în 2017, nici măcar un singur deces al unui pasager de pe urma prăbuşirii unui avion comercial de

Simona Halep are şanse mari să îşi menţină coroana de lider mondial cel puţin până la încheierea Grand Slamului de la Melbourne - Australian

2018 va fi anul a două competiţii majore, Jocurile Olimpice de Iarnă de la Pyeongchang şi Campionatul Mondial de fotbal din