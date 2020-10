Răspunsul lui Iohannis la întrebarea dacă nu contribuie la discursul urii prin radicalismul la PSD 01.10.2020

01.10.2020 Răspunsul lui Iohannis la întrebarea dacă nu contribuie la discursul urii prin radicalismul la PSD „Prin ceea ce spun contribui la o mai bună informare”, a declarat Klaus Iohannis, în conferința de presă de la Cotroceni. Președintele a fost întrebat de jurnalista Alina Manolache, corespondentul Libertatea la Cotroceni, despre cum



Răspunsul lui Iohannis la întrebarea dacă nu contribuie la discursul urii prin radicalismul la PSD

„Prin ceea ce spun contribui la o mai bună informare”, a declarat Klaus Iohannis, în conferința de presă de la Cotroceni. Președintele a fost întrebat de jurnalista Alina Manolache, corespondentul Libertatea la Cotroceni, despre cum scade încrederea oamenilor în politicieni și în sistemele democratice, deoarece de la vârful puterii se rostesc mesaje radicale de excludere. […]

Răspunsul lui Iohannis la întrebarea dacă nu contribuie la discursul urii prin radicalismul la PSD

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

PNL a hotărât componența echipeide negocieri. Anunțul a fost făcut de Ludovic Orban, într-o declarație susținută înainte de întâlnirea de la Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări. De

Compania de Apă Târgovişte - Dâmbobiţa anunţă că marţi, 15 octombrie, ora 7:00, se întrerupe livrarea apei potabile în comună Cândeşti, sat Cândeşti Deal, până la remedierea defecţiunii apărute la electropompă ce echipează forajul

Dacă, atunci când ai nevoie de un obiect anume din casă, pierzi o grămadă de timp ca să-l găseşti, înseamnă că e timpul să faci ordine şi să arunci o parte din lucrurile inutile care

Sajed Heidarirad, portarul iranian al lui Dinamo, își continuă recitalul. Acesta a fost desemnat goalkeeperul rundei a 4-a în Liga Campionilor. Evoluțiile și victoriile campioanei României, Dinamo, în Liga Campionilor, aduc și distincții

Nouă şoferi au fost amendaţi de către poliţiştii arădeni pentru că au folosit telefonul mobil la volan, după modificările din Codul Rutier care au intrat în vigoare în 12 octombrie. Purtătorul de

Piaţa de factoring a înregistrat un avans de doar 2% în primele şase luni ale anului ajungând la valoarea de 2,25 mld. lei, potrivit unui studiu al Asociaţiei Române de Factoring (ARF), care are la bază date oferite atât de membrii ARF (bănci

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA de la Luxemburg, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după ce a învins-o pe franţuzoaica

Un raport al Biroului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) arată că peste 140.000 de cetăţeni ruşi şi-au schimbat domiciliul din ţara lor în Crimeea într-un interval de patru ani, începând de la anexarea peninsulei de la

Distribuitorul de jucării Edu Class, o afacere antreprenorială pornită în 2010 de antreprenorii Anca şi Lucian Leibovici, estimează afaceri de 9 mil. lei la finalul anului, în creştere cu 25% faţă de 2018, în contextul în care primele nouă

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene nu vor negocia Brexit-ul cu premierul britanic Boris Johnson, la summitul de astăzi, iar acordul privind retragerea Regatului Unit din UE ar putea fi imposibil de

Fabryo a fost cumpărat în toamna anului 2018 de producătorul olandez de lacuri şi vopsele Akzo Nobel de la fondul de investiţii suedez Oresa Ventures, într-o tranzacţie de peste 50 mil.

Compania sud-coreeană Bumchun Precision intenţionează să construiască o unitate de 13,3 miliarde de forinţi (41 milioane de euro) care să furnizeze component pentru autovehicule electrice în nordul Ungariei, potrivit Financial

Poliţia care anchetează cazul familiei care ar fi trăit aproapre zece ani izolată de lume în subsolul unei ferme, în Olanda, a anunţat joi arestarea unei a doua persoane, un bărbat de 67 de ani, presupus a fi tatăl copiilor. Un alt bărbat, cel

Sicriul cu trupul Tamarei Buciuceanu-Botez a fost depus astăzi la ora 10 la Teatrul Bulandra din Capitală pentru ca cei care au iubit-o pe marea doamnă a comediei să-şi poată lua rămas bun, scrie

♦ Liderii carismatici şi narcisişti, care se laudă mai mult decât trebuie pentru reuşitele lor, dar nu îşi asumă niciodată responsabilitatea pentru un eşec, distrug motivaţia angajaţilor şi, în final, compania ♦ De aceea, organizaţiile

Vineri, 18 octombrie 2019, Regina-Mamă Elena va fi repatriată, pentru a fi reînhumată la Curtea de Argeş, alături de fiul ei, Regele Mihai

FC Hermannstadt - FC Voluntari se joacă astăzi, de la ora 18:00, fiind primul meci al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida va fi în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI programul

Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua

Compania daneză Universal Robots, care a instalat deja în fabrica de la Craiova a gigan­tului american Ford roboţi co­laborativi (coboţi) care, prin­tre altele, alimentează cu ulei motoarele autovehiculelor, discută noi proiecte cu jucători din

Marius Copil (29 de ani, 92 ATP) a pierdut la mare luptă duelul cu Andy Murray (32 de ani, 243 ATP) din sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Antwerp (Belgia). Românul a cedat în trei seturi echilibrate, scor 3-6, 7-6 (7), 4-6, după două