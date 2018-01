Răspuns acid pentru Gigi Becali: "O să-i arăt în teren dacă sunt un jucător fricos" 30.01.2018

30.01.2018 Răspuns acid pentru Gigi Becali: "O să-i arăt în teren dacă sunt un jucător fricos" Alexandru Ioniță, noul transfer al lui CFR Cluj, a ținut să-i răspundă lui Gigi Becali după ce finanțatorul stelist îl catalogase recent drept "un jucător fricos". "O să vedem în teren dacă sunt un jucător fricos. Când am



Alexandru Ioniță, noul transfer al lui CFR Cluj, a ținut să-i răspundă lui Gigi Becali după ce finanțatorul stelist îl catalogase recent drept "un jucător fricos". "O să vedem în teren dacă sunt un jucător fricos. Când am avut ceva de spus de Steaua, am spus şi gata. Vreau să-mi văd de treaba mea, nu mă interesează alte echipe", a declarat Ioniță, potrivit TV Digi Sport. ...

