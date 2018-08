Rapperul Daddy Yankee, prădat de bijuterii de două milioane de euro! 10.08.2018

10.08.2018 Rapperul Daddy Yankee, prădat de bijuterii de două milioane de euro! Un bărbat care a pretins că este Daddy Yankee i-a furat bijuterii în valoare de 2 milioane de euro starului reggaeton, din camera de hotel în care acesta locuia în Valencia, Spania, au anunțat reprezentanții muzicianului.(CITEȘTE



Rapperul Daddy Yankee, prădat de bijuterii de două milioane de euro!

Un bărbat care a pretins că este Daddy Yankee i-a furat bijuterii în valoare de 2 milioane de euro starului reggaeton, din camera de hotel în care acesta locuia în Valencia, Spania, au anunțat reprezentanții muzicianului.(CITEȘTE ȘI: ”DUȘMANUL DE MOARTE” A CERUT OFICIAL EXECUTAREA AVERII LUI GIGI BECALI!) Starul în vârstă de 41 de ani, celebru […] The post Rapperul Daddy Yankee, prădat de bijuterii de două milioane de euro! appeared first on Cancan.ro.

Rapperul Daddy Yankee, prădat de bijuterii de două milioane de euro!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Liderii statelor membre ale NATO au avut o 'discuţie foarte serioasă' cu privire la împărţirea cheltuielilor în cadrul Alianţei, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, după o reuniune de urgenţă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că în cadrul Alianţei Nord-Atlantice nu există "un conflict", subliniind că ţările aliate s-au angajat să cheltuiască "un pic mai mult" pentru a face NATO şi mai

Jucătorii de la FCSB continuă antrenamentele tari din cantonamentul din Olanda, iar antrenorul Nicolae Dică îi muncește din greu pe elevi. Antrenamentul de azi, care s-a desfășurat pe un teren alăturat pentru a proteja gazonul pentru

Anglia a pierdut cu Croația, 1-2 în semifinala Campionatului Mondial, iar francezul Kylian Mbappe i-a ironizat pe englezii care l-au insultat. Fanii englezi erau atât de siguri că echipa lui Southgate va juca finala încât se

Fostul asistent al secretarului general al NATO, acum președinte al Bordulul Secretarului General pentru Reforma Cartierului General NATO, Sorin Ducaru, a declarat, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei că întâlnirea dintre președintele

Previziuni sumbre de la Comisia Europeană pentru România. În cel mai recent raport al Executivului comunitar privind previziunile intermediare din vara anului 2018, se arată că deficitul bugetar al României va crește în acest

O ŢARĂ care nu e în UE a descoperit PETROL. Toţi locuitorii sunt MILIONARI. România a descoperit un depozit uriaş de GAZE, dar este exploatat de

În perioada 26-27 octombrie 2018, la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi se va desfăşura Conferinţa Internaţională „UGAL – HUB multidisciplinar pentru susţinerea interacţiunii inovative cu piaţa muncii şi internaţionalizarea

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că în luna iunie au fost condamnaţi, în dosarele de corupţie instrumentate de instituţie, 73 de inculpaţi, prin 28 de hotărâri judecătoreşti

Kylie Jenner, în vârstă de 20 de ani, deţinătoarea unei game de produse cosmetice, este la un pas să devină cea mai tânără miliardară „autorealizată“, potrivit unui articol publicat de revista

Abuzul în serviciu este reglementat în Germania prin mai multe paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din codul penal, iar pedepsele ajung de la amenzi modeste până la măsuri disciplinare şi chiar pedepse considerabile cu privare

Senatorul PNL de Timiş Alina Gorghiu a spus, miercuri, că liderul PSD, Liviu Dragnea, are „un profil de om bolnav, de obsedat”, dedicând o oră întreagă dintr-o emisiune televizată preşedintelui Klaus Iohannis. Gorghiu a declarat, într-o

Pentru a 11 a serie de tratament balnear aferentă anului 2018, pentru judeţul Călăraşi au fost repartizate 161 de bilete. Pentru această serie, ce are ca dată de intrare în staţiuni 26 iulie, biletele de tratament au fost alocate pentru

Preşedintele francez Emmanuel Macron a dezminţit joi declaraţia omologului său american Donald Trump potrivit căreia statele membre NATO au convenit să-şi crească nivelul cheltuielilor militare peste 2% din PIB, relatează The Associated

Scene dramatice s-au petrecut, joi într-o fabrică de cablaje auto. O angajată şi-a înjunghiat şeful de secţie,cu un cuţit, în zona

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac dur la adresa preşedintelui Iohannis şi a liderilor PNL, fără să aducă nicio dovadă. Şeful statului a răspuns

Un angajat al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a fost reţinut pentru 72 de ore, iar altul este dat în căutare, cei doi fiind vizaţi într-o cauză penală de corupere pasivă şi corupere activă. În dosar figurează încă alte patru persoane,

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că săptămâna viitoare va lua o decizie cu privire la numirea şefului DIICOT. "În ce priveşte DIICOT voi lua o decizie săptămâna viitoare", a spus Iohannis,

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat joi că a sesizat CSM şi Inspecţia Judiciară pentru a se efectua verificări în legătură cu afirmaţia lui Liviu Dragnea că un ofiţer din serviciile secrete i-ar

În centrul și în sud-estul țării vor mai fi unele înnorări temporare mai ales în cursul după-amiezii, iar local vor cădea averse slabe de ploaie însoțite de descărcări electrice. În restul