Raportul Băncii Mondiale: 150 de milioane de oameni, în “sărăcie extremă” din cauza pandemiei de COVID 08.10.2020

Între 88 şi 115 milioane de persoane ar putea ajunge anul acesta la sărăcie extremă – iar numărul va continua să crească în 2021 – din cauza pandemiei şi a recesiunii economice provocate de criza COVID, potrivit unui raport al Băncii Mondiale, citat de CNN. Traiul cu mai puţin de 1,90 de dolari pe zi […]

