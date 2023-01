Raport World Economic Forum. Riscuri globale în 2023: riscul de recesiune, creşterea gradului de îndatorare, războiul geoeconomic vor domina următorii doi ani 12.01.2023

12.01.2023 Raport World Economic Forum. Riscuri globale în 2023: riscul de recesiune, creşterea gradului de îndatorare, războiul geoeconomic vor domina următorii doi ani Pandemia şi războiul din Europa au readus în prim-plan crizele energetice, de inflaţie, alimentare şi de securitate. Acestea creează riscuri, care vor domina următorii doi ani, respectiv riscul de recesiune, creşterea gradului de îndatorare,



Pandemia şi războiul din Europa au readus în prim-plan crizele energetice, de inflaţie, alimentare şi de securitate. Acestea creează riscuri, care vor domina următorii doi ani, respectiv riscul de recesiune, creşterea gradului de îndatorare, războiul geoeconomic, o criză continuă a costului aferent mijloacelor de trai, potrivit Global Risks Report, realizat de World Economic Forum.

