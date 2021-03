Raport: Angajaţii sunt epuizaţi după un an de muncă flexibilă 28.03.2021

28.03.2021 Raport: Angajaţii sunt epuizaţi după un an de muncă flexibilă Cercetările experţilor în domeniul muncii de la distanţă indică noi tendinţe de care liderii companiilor de la nivel global ar trebui să ţină seama, în timp ce asistăm la conturarea unei noi etape pe piaţa



Cercetările experţilor în domeniul muncii de la distanţă indică noi tendinţe de care liderii companiilor de la nivel global ar trebui să ţină seama, în timp ce asistăm la conturarea unei noi etape pe piaţa muncii.

Companiile trebuie să-şi ajuste­ze strategia la noua realitate, în care incertitu­dinea a devenit parte din cotidian, şi să-şi adapteze oferta de produse şi servicii la ceea ce îşi doresc

Grupul Premium Porc, unul dintre cei mai mari producători de carne de porc din România, cu o cifră de afaceri de peste 91 mi­li­oane euro în 2019 şi un număr de 475 de angajaţi, recrutează personal în plină pan­demie de COVID-19,

CORONAVIRUS. Dynamo Brest vinde bilete virtuale pentru fanii din toată lumea care vor să-și vadă poza la meciuri pe manechinele din tribună Fanii se tem să mai meargă la meciuri în Belarus din cauza noului coronavirus, dar campioana a găsit cum

Aproape jumătate dintre românii care muncesc de acasă (49%) susţin că regimul de telemuncă a condus la economii financiare considerabile, iar pentru 80% dintre cetăţeni eliminarea timpului pierdut în trafic către birou reprezintă un aspect

Marcel Vela a anunțat noaptea trecută, 9 aprilie, în urma Ordonanței Militare nr. 8 că se vor suplimenta numerele patrulelor de poliție în toată țara. Astfel, în această noapte, oamenii legii au început o verificare riguroasă pe străzile

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava anunţă că s-a vindecat de coronavirus şi că şi-a reluat activitatea. „În cursul zilei de ieri am fost informat de DSP Suceava că rezultatele ultimelor două teste sunt negative și că îmi pot

COVID-19. Kenny Dalglish, fostul mare jucător și antrenor al lui Liverpool, a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Scoțianul de 69 de ani fusese internat pe 8 aprilie pentru tratarea unei infecții, însă ulterior a fost testat pozitiv cu

Sfârșit tragic pentru o bătrână de 80 de ani din satul Coconari, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău. Femeia a fost lovită mortal, vineri, în timp ce traversa strada pentru a merge la magazin, notează stiridebuzau.ro. Accidentul a avut loc

Sir Kenny Dalglish, 69 de ani, legendarul fotbalist de la FC Liverpool, are coronavirus. Vestea a fost anunțată, vineri seară, de clubul la care fostul fotbalist scoțian a înregistrat cele mai importante succese. Conform comunicatului, Kenny

Cea mai tânără româncă ucisă de COVID-19 avea 27 de ani și a luat virusul din spital, unde era internată pentru că suferea de leucemie. Prietenul tinerei, depistat și el pozitiv la COVID-19, a fost

130 de persoane au fost evacuate aseară din case, ameninţate de o alunecare de teren produsă la Azuga. Unii au fost trimişi la o pensiune, alţii au rămas în sala de sport a oraşului. Strada Umbroasa, unde s-a produs alunecarea de teren, este

Apple Computer 1, lansat iniţial sub numele de Apple Computer, cunoscut mai târziu sub denumirea de Apple I sau Apple-1, este un computer desktop lansat de Apple Computer Company, în prezent Apple Inc, pe 11 aprilie

Campiontul din Belarus, unicul din Europa care n-a fost întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, a continuat astăzi, cu remiza dintre Slutsk și Vitebsk, 1-1. Oaspeții de la Vitebsk au deschis scorul în minutul 31, prin Ion Nicolăescu, un

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a anunţat duminică dimineaţă că şi la Spitalul Judeţean Vrancea sunt şanse foarte mari să fie pusă o conducere militară. Nelu Tătaru se va deplasa luni la Focşani, unde va fi făcută o

Un magazin de bijuterii e o mină de aur pentru orice femeie. Bine, poate încă o mină de aur, pe lângă un magazin de pantofi, unul de rochii, unul de cosmetice... Dar să revenim. În vremuri de izolare precum cele pe care le trăim acum, mai

Ionuț Negoiță a făcut vineri un apel disperat, declarând, și în Gazeta Sporturilor, că Dinamo are nevoie urgentă de bani, 180.000 de euro, pentru a lua licența sportivă. Cristi Borcea avea planul făcut pentru o revenire surpriză, însă a

O percheziţie realizată în vara anului trecut, într-o celulă din Penitenciarul Aiud a avut drept finalitate descoperirea a două pliculeţe de substanţe

Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter a avut loc duminică dimineața în Marea Neagră, la 189 de kilometri de Constanța, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru

Albert Chambers, un veteran de război britanic care vara aceasta va împlini 100 de ani, s-a vindecat de coronavirus şi a părăsit spitalul în aplauzele cadrelor medicale. La ieşirea din spital, asistentele medicale de la Spitalul Tickhill Road din

Acţionarii Patria Bank (simbol bursier PBK), instituţie de credit deţinută în proporţie de 83,2% de fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), au aprobat vineri emiterea unui număr de 20.000 de obligaţiuni negarantate,