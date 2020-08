Rapid a adus un jucător de la CFR Cluj, protagonistul unui episod istoric în sezonul precedent 22.08.2020

22.08.2020 Rapid a adus un jucător de la CFR Cluj, protagonistul unui episod istoric în sezonul precedent Alin Fica (19 ani), jucătorul înlocuit de Dan Petrescu după doar 39 de secunde în campionatul trecut, a fost împrumutat de CFR Cluj la Rapid. În etapa a doua din play-off precedent, la meciul dintre Gaz Metan și CFR Cluj, încheiat 0-0, Dan



Rapid a adus un jucător de la CFR Cluj, protagonistul unui episod istoric în sezonul precedent

Alin Fica (19 ani), jucătorul înlocuit de Dan Petrescu după doar 39 de secunde în campionatul trecut, a fost împrumutat de CFR Cluj la Rapid. În etapa a doua din play-off precedent, la meciul dintre Gaz Metan și CFR Cluj, încheiat 0-0, Dan Petrescu a bătut toate recordurile în privința schimbărilor. ...

Rapid a adus un jucător de la CFR Cluj, protagonistul unui episod istoric în sezonul precedent

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Retailerul scandinav de articole vestimentare, Carlings, are peste 200 de magazine fizice în Norvegia, Finlanda şi Suedia, iar în 2018 a deschis a prima sa platforma online de retail, unde a încărcat prima colecţie de haine digitale din lume, care

Simona Halep (4 WTA, 27 de ani) a fost eliminată vineri, de la Cincinnati Open, de Madison Keys (18 WTA, 24 de ani), scor 1-6, 6-3, 5-7, iar românca îi cere acum, în glumă, ajutorul fostului său antrenor, Darren Cahill. „Darren, ajutor! Unde

Japonia a luat faţa Chinei devenind cel mai mare deţinător de titluri de trezorerie americane în iunie, scrie

Volumul uriaş, aflat în creştere, de titluri de datorie cu randamente negative existent la nivel mondial are un impact pu ternic asupra psihologiei investitorilor, scrie Financial

Meli Melo Paris, conceptul românesc de retail lansat pe piaţă de aproximativ 25 de ani de antreprenori francezi, urmează să lanseze o nouă platformă online, care va putea deservi mai multe ţări, a spus în cadrul emisiunii de business ZF Live,

Florin Mergea, 34 de ani, fost numărul 7 ATP la dublu, a cucerit azi împreună cu Andre Begemann trofeul pus în joc în challenger-ul de la Meerbusch (Germania), disputat pe zgură și dotat cu premii totale de 46.600 de euro. Succesul de la

Preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, critică administraţia PSD pentru faptul că nu se ocupă de problema termoficării oraşului

Traficul rutier pe DN2A Urziceni-Sloboziaa fost dat peste cap marţi, în jurul orei 13.30, în urma deraierii unui autotren. Circulaţia a fost opritp pe ambele

US Open e singurul Grand Slam în care „Simo“ n-a atins finala nici măcar o dată. Cifrele vorbesc însă şi mai bine despre coşmarul american al lui

Britanicul Neil Campbell, de profesie arhitect, a intrat în Cartea Recordurilor după ce a reușit să se deplaseze cu o viteză de 280 km/h pe bicicletă.E adevărat, nu numai prin forțe proprii, dar realizarea rămâne valabilă.Pe 17 august, Neil

Un bărbat susţine că bunicul său a murit în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţe din Drobeta Turnu Severin „ca un câine”, fără ca personalul medical să-i acorde asistenţă medicală. Conducerea spitalului judeţean spune că situaţia

Nu vă temeţi, locuitori ai Groenlandei! Când/dacă insula va deveni proprietatea lui Donald Trump, acesta promite să nu construiască niciun zgârie-nori

Summer Holiday mood on! Fie că ai plănuit o vacanţă la munte sau la mare, produsele tale favorite de la www.sensodays.ro sunt un must have în bagajul de travel. Iar pentru că vara aceasta se poartă Sensodays, Adina Halas, Andreea Perju şi Geanina

Viitorul României şi relaţia României cu Statele Unite ale Americii sunt foarte, foarte luminoase, se arată într-un comunicat difuzat marţi de Casa Albă, cu ocazia vizitei de lucru pe care preşedintele

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în primele şapte luni ale acestui an cu 25,9% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) şi Direcţiei Regim Permise de

Un autobuz care efectua curse regulate Vaslui - Albeşti a fost implicat, miercuri, într-un accident rutier la ieşirea din municipiul Vaslui, pe DN24, în localitatea Muntenii de Jos. Potrivit purtătorului

Fondurile de private equity au investit anul trecut în regiune 2,7 mld. euro, din care România a primit doar 11,5% din bani, adică 311 milioane de euro. La polul opus, Polonia şi Cehia au primit fiecare mai bine de un sfert din

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a anunţat că a depus, ieri, la Curtea de Apel Constanţa, o cerere de chemare în judecată împotriva Guvernului României, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi

Compania Hidroelectrica are șanse mari să fie listată la Bursa de Valori București (BVB) în sesptembrie 2020, potrivit directorului general al societății, Bogdan Badea. Deși Guvernul a vrut încă din 2013

Televiziunea Romană reuneşte pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019 trei artişti îndrăgiţi de public: Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye. În premieră, pe 22 august, Laura, Ester