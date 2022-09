Rangers se teme să nu-l piardă pe Ianis Hagi 27.09.2022

Ianis Hagi (23 de ani) mai are un an și jumătate de contract cu Rangers, iar scoțienii se tem că ar putea atarge interesul altor cluburi în ianuarie. Hagi nu a mai jucat din ianuarie, când a suferit o accidentare gravă într-un meci cu Stirling. În iarnă va intra în ultimul an și jumătate de contract cu Rangers, la fel ca alți jucători importanți de la Rangers, precum Kent și Morelos. ...

