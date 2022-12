Ramona Olaru a plecat în Tulum! Cine a însoţit-o pe blondină în vacanţa exotică 25.12.2022

25.12.2022 Ramona Olaru a plecat în Tulum! Cine a însoţit-o pe blondină în vacanţa exotică Ramona Olaru a avut parte de un an presărat cu momente grele, dar şi frumoase, însă a dorit să îl încheie cu zâmbetul pe buze. Astfel şi-a făcut bagajele şi cu gaşca de prieteni a […] The post Ramona Olaru a plecat în Tulum! Cine a



Ramona Olaru a plecat în Tulum! Cine a însoţit-o pe blondină în vacanţa exotică

Ramona Olaru a avut parte de un an presărat cu momente grele, dar şi frumoase, însă a dorit să îl încheie cu zâmbetul pe buze. Astfel şi-a făcut bagajele şi cu gaşca de prieteni a […] The post Ramona Olaru a plecat în Tulum! Cine a însoţit-o pe blondină în vacanţa exotică appeared first on Cancan.

Ramona Olaru a plecat în Tulum! Cine a însoţit-o pe blondină în vacanţa exotică

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 17.000 de persoane au fost vaccinate în ultima zi în România, a anunțat vineri

Simona Halep (România, 15 WTA) a învins-o pe Danka Kovinic (Muntenegru, 98 WTA), scor 6-2, 6-1, și s-a calificat în optimi la Australian Open 2022. Meciul a durat doar o oră și 5

În Marea Britanie a fost lansat recent un program pilot legat de săptămâna de lucru de patru zile, la care participă cel puţin 30 de companii, scrie

​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anuntat că pe DN 1, în zona localității Câmpina, județul Prahova, s-a produs un accident rutier, în care au fost implicate două

Potrivit datelor existente sâmbătă la CNCCI, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 19.371 de cazuri de persoane pozitive cu

Firme înregistrate în Cipru sau Elveţia, cu acţionariat incert, controlează aproape în totalitate importurile de gaze ale României, un intermediar de-al unui intermediar al Gazprom, Imex Oil Limited, având o cotă de 70% din cantităţile aduse

Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, a anunţat că şi-a anulat nunta din cauza noilor restricţii impuse pentru a încetini răspândirea variantei Omicron a coronavirusului. Duminică intră în vigoare noi restricții în Noua Zeelandă, ca

Victor Angelescu, director executiv al APS România, companie de recuperare de creanţe cu sediu central în Cehia, a decis să renunţe la funcţia sa pentru a se concentra pe FC Rapid Bucureşti, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii APS

O femeie de 54 de ani a ajuns la spital în comă, după ce a fost accidentată grav de o maşină, vineri după-amiază, în timp ce traversa DN7 printr-un loc nepermis, pe raza localităţii Sântuhalm, în apropiere de municipiul

FCSB - CFR Cluj. Ciprian Deac 36 de ani), mijlocașul campioanei, a irosit o șansă imensă în minutul 26 al partidei, imediat după golul de 1-0 marcat de Octavian Popescu. FCSB a deschis scorul în minutul 24 al derby-ului cu CFR, prin șutul

Alexandru Ioan Cuza a fost unul dintre oamenii care au marcat istoria modernă a României. Pe 24 ianuarie 1859, el a fost ales domn al principatelor române, realizând astfel Mica

Frigul şi pandemia au comprimat festivitatea de ziua Unirii Mici organizată în piaţa centrală din Focşani. La -7 grade care se simţeau ca -10, spectatorii şi-au făcut apariţia doar cu câteva minute înainte de startul ceremoniei, la ora 12.00.

Primul dosar deschis în Bulgaria de Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, este un dosar de mită în care un expert al Fondului pentru Agricultură este acuzat că a luat câteva mii de euro pentru trafic de

Stefanos Tsitsipas (23 ani, 4 ATP) a obținut o victorie impresionantă fața americanului Taylor Fritz (24 ani, 22 ATP), scor 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4, și s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open 2022. Tânărul tenismen grec a fost

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a transmis luni, 24 ianuarie, pe Facebook, că s-a văzut cu cu Christian Prudhomme, directorul general al Tour de France. Varianta ca Turul Franței să pornească din Bucureşti a fost discutată, însă Novak nu a

Florin Cîţu, preşedintele Partidului Naţional Liberal spune, într-un mesaj de Ziua Unirii Principatelor Române, că "singura soluţie pentru a dezvolta România, pentru a continua ceea ce au început înaintaşii noştri, rămâne

Ameninţarea reprezentată de un nou conflict militar în Europa nu a afectat extrem de mult pieţele financiare, cel puţin până acum, însă investitorii sunt pregătiţi să acumuleze active de refugiu în cazul în care Rusia va ataca într-un

Vrei să ai în grădină flori care înfloresc tot anul? Poți cultiva aceste plante care îți vor oferi un spectacol de culori 12 luni pe an. Nu este nimic mai încântător decât să ai o grădină cu flori frumoase, în nuanțe vii. Poți pregăti

Răsturnare de situație la Survivor România 2022! Seara trecută Roxana Ciuhulescu a părăsit competiția din Republica Dominicană, iar noi am aflat motivul real pentru care a fost eliminată din show-ul de la Pro Tv. Seara […] The post S-a

Iubitorii de munte şi de zăpadă care ajung în staţiunea Muntele Mic, din judeţul Caraş-Severin, au din acest an o oportunitate nouă de distracţie: snowtrike-ul sau snowbike-ul, în funcţie de cum preferă să îi spună