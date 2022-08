Ramona Olaru a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul pe care i l-a dat Cătălin Cazacu 13.08.2022

Ramona Olaru a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul pe care i l-a dat Cătălin Cazacu

Câştigătoare la US Open, Emma Răducanu, nu va participa la turneul de la Chicago. Potrivit presei engleze, sportiva de 18 ani s-a retras de la turneul prevăzut în perioada 27 septembrie - 2

Alexandru Rafila a explicat în cadrul unui interviu recent ce s-ar putea întâmpla în România în perioada următoare. Medicul este de părere că următoarele valuri ar putea fi ţinute sub control, dacă oamenii se vaccinează. […] The post

Un grav accident rutier a avut loc marţi seara în jdeţul Argeş. Un tânăr de 25 de ani a murit după ce a intrat cu motocicleta pe care o conducea într-un cap de

Ospătăria este o meserie care se învață destul de usor, în doar câteva luni. Apoi, la locul de muncă, important este să ai lângă tine un coleg cu experiență, de la care să înveți toate […] The post Ce salariu are un ospătar din

Primul centru itinerant din ţară pentru copiii cu dizabilităţi a fost inaugurat în judeţul Tulcea, în prezenţa ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca

Arbitrul Radu Petrescu a luat o decizie controversată în partida Farul Constanța - Sepsi Sfântu Gheorghe 0-1, contând pentru șaisprezecimile de finală ale Cupei României. Vezi AICI rezultatele zilei din „16-imile” Cupei României! În minutul

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna, care a obţinut locul al doilea în primul tur al alegerilor pentru preşedinţia partidului, a declarat joi, 23 septembrie, că în al doilea tur de scrutin se va concentra să transmită mai clar mesajele sale

Un român a intrat în casa unei familii din orașul Kronberg, regiunea Hessa din Germania, în plină zi. Acesta a escaladat gardul imobilului în plină zi pentru a fura bunurile proprietarilor, scrie

Precipitaţiile abundente căzute în sudul Spaniei, Granada, Cordoba, Cartagena, au provocat inundaţii de amploare, soldate cu pagube materiale, informează publicaţia spaniolă ABC. Aversele au semănat haos în Cordoba, unde în câteva zeci de

LIVE Realitateadinpnl.net. Invitat: Alexandru

Specializat în fixarea pe peliculă a luxului inexplicabil în care se lăfăie reprezentanţii regimului condus de Viktor Orban, fotograful Daniel Nemeth a ajuns deja pe lista inamicilor interceptaţi ai premierului

Se apropie ziua de naștere a prietenei tale și nu știi ce să-i oferi? Vă cunoașteți de atâta timp și deja ai epuizat toate ideile? Sau, dimpotrivă, este prima zi de naștere pe care o petreceți

Un tribunal pentru consumatori din India a ordonat zilele acestea unui salon de înfrumusețare să plătească daune de 20 de milioane de rupii, adică 271.000 de dolari, unui model, după ce i-a tăiat prea mult din păr. Femeia avea contractele cu

Apariţia COVID 19 a produs modificări în viaţa de zi cu zi, majoritatea categoriilor sociale fiind mai mult sau mai puţin afectate, iar sportivii de performanţă nu au făcut nici ei

Diana Popescu, proprietar al hotelului boutique Epoque din Bucureşti, spune că în această vară turiştii străini au revenit, iar principalele ţări din care au venit au fost Statele Unite ale Americii şi din Uniunea

UPDATE: Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în şedinţa de vineri, un proiect de rectificare bugetară, potrivit căruia subvenţiile pentru transportul în comun cresc cu 200 de milioane de lei,

Horoscopul zilei de 25 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu pot exagera cu autoritatea și pot strica relații. Luna traversează și astăzi zodia Taur,

O companie de ride-sharing va oferi un plan de pensii pentru şoferii săi din Marea Britanie, la câteva luni după ce instanţa supremă a decis că şoferii sunt angajaţi şi nu contractori independenţi, astfel încât beneficiază de drepturile

417 localităţi au rata de infectare la 14 zile mai mare sau egală cu 3 la mie, 60 fiind municipii şi oraşe, a anunţat vineri Grupul de Comunicare Strategică (GCS). Localitatea Cătina din judeţul Cluj-Napoca are cea mai mare incidenţă din

Comisia Europeană propune folosirea unui singur tip de încărcător pentru toate dispozitivele electronice, inclusiv pentru cele de la producători diferiți. Directiva ar urma să stabilească armonizarea portului de încărcare și a tehnologiei de