Ramona Ilie, prezentatoarea Antena Stars, se marită! Cum arată rochia de mireasă 07.08.2021

07.08.2021 Ramona Ilie, prezentatoarea Antena Stars, se marită! Cum arată rochia de mireasă Ramona Ilie, prezentoarea știrilor de seară de la Antena Stars, se mărită! După 16 ani de iubire, frumoasa blondă face pasul cel mare, alături de bărbatul cu care își dorește să întemeieze o familie. Ema […] The post Ramona Ilie,



Ramona Ilie, prezentatoarea Antena Stars, se marită! Cum arată rochia de mireasă

Ramona Ilie, prezentoarea știrilor de seară de la Antena Stars, se mărită! După 16 ani de iubire, frumoasa blondă face pasul cel mare, alături de bărbatul cu care își dorește să întemeieze o familie. Ema […] The post Ramona Ilie, prezentatoarea Antena Stars, se marită! Cum arată rochia de mireasă appeared first on Cancan.

Ramona Ilie, prezentatoarea Antena Stars, se marită! Cum arată rochia de mireasă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O fabrică cu 400 de ani vechime din România şi-a închis definitiv porţile din cauza lipsei comenzilor, pe fondul pandemiei de coronavirus, toţi angajaţii săi fiind

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a ratat dramatic calificarea în optimile de finală ale turneului de tenis US Open, după ce a avut trei mingi de meci în partida din turul 3 cu Karolina Muchova, cap de serie numărul 30, disputată sâmbătă

În sesiunea din vară a examenului de Bacalauret, 17 absolvenţi ai Liceului Tehnic „Vasile Cocea”, din comuna suceveană Moldoviţa, între care şefa de promoţie a generaţiei actuale, Alexandra Bîndiu, au fost eliminaţi din examen pentru

Proprietarii de clădiri incluse în circuitul economic pot beneficia de o reducere a impozitului pe proprietate în anumite condiţii, în baza unui act normativ adoptat în contextul pandemiei de COVID-19 care, însă, a lăsat la latitudinea

Horoscop 7 septembrie 2020. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi Horoscop Berbec – 7 septembrie 2020:

Până astăzi, 7 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 95.897 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 40.454 de pacienți au fost declarați vindecați

Novak Djokovic, 33 de ani, locul 1 ATP, a fost descalificat de la US Open, după ce a făcut un gest controversat în meciul cu Pablo Carreño Busta, 29 de ani, ocupantul poziției a 27-a în ierarhia mondială, din optimile turneului american. În

One United Properties, dezvoltatorul controlat de Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu,a finalizat procesul de majorare de capital în valoare de 25 de milioane de euro, pentru investiţii în proiectul de birouri One Cotroceni Park, pe care compania

Judecătoria Sectorului 5 a rămas în pronunţare, marţi, cu privire la plângerea lui Liviu Dragnea formulate împotriva deciziei Penitenciarului Rahova, care i-a suspendat dreptul de a munci, după ce fostul lider PSD a acordat un interviu din

Unul din trei români abia îşi duce traiul de zi cu zi, arată o cercetare statistică privind condiţiile de viaţă ale populaţiei, publicată de Institutul Naţional de Statistică

Peste 300 de organizaţii nonguvernamentale (ONG) îndeamnă ONU să înfiinţeze un mecanism internaţional care să ancheteze încălcări ale drepturilor omului în China şi îndeamnă totodată cele mai înalte instanţe ale organizţaiei „să

Producătorul de materiale de construcţii Sika România a recuperat, în luna iunie, pierderile înregistrate în lunile anterioare din cauza

Epic recunoaște că a pierdut aproape 60 la sută dintre utilizatori în urma scandalului purtat între Fortnite și Apple. 200 de milioane de utilizatori pierduți este un număr uriaș, care ar îngropa aproape orice joc. Din fericire pentru cei de la

Studiile clinice finale pentru un vaccin anticoronavirus, dezvoltate de AstraZeneca și Universitatea Oxford, au fost suspendate din cauza unei boli apărute în mod inexplicabil la un participant la studiu, relatează BBC News. Compania AstraZeneca a

Valentin, fiul lui Liviu Dragnea, este citat miercuri, 9 septembrie, la ora 9.00, la Tribunalul Bucureşti. Judecătorii îl vor audia în dosarul Tel Drum, cel în care sunt judecaţi directorii firmei de construcţii din Teleorman. Fostul președintele

Din februarie 2020 încoace, adică de când coronacriza a început să se infiltreze în ramurile economiei, ceea ce a dus la măsuri extraordinare de carantină, fiecare lună de la Bursa de la Bucureşti a fost peste aceeaşi lună din 2019 în

Joi, 10 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 6 septembrie, Loteria Română a acordat peste 18.150 de câștiguri, în valoare totală de aproximativ 937.000 de

Rodrigo, noul atacant al lui Marcelo Bielsa la Leeds, a primit un card spectaculos în FIFA 20 Ultimate Team. Nou promovata în Premier League a făcut unul din cele mai bune transferuri în această vară prin aducerea atacantului de la Valencia,

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League va avea loc înainte de disputarea turului 3 preliminar, iar în acest moment, FCSB nu prinde urna capilor de serie, unde ar putea ajunge doar dacă se vor produce două mari surprize în turul

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept. Acesta le-a spus poliţiştilor că a primit arma şi muniţia de la o persoană necunoscută