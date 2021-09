Ramona Gabor s-ar iubi cu un bărbat din Dubai. Acesta i-ar fi cumpărat un cadou în valoare de 200.000 de euro 25.09.2021

25.09.2021 Ramona Gabor s-ar iubi cu un bărbat din Dubai. Acesta i-ar fi cumpărat un cadou în valoare de 200.000 de euro Timp de opt ani, Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor, l-ar fi ținut ”ascuns” de văzul tuturor pe iubitul său. Acesta ar duce o viață de lux în Dubai, acolo unde și Ramona se află. În […] The post Ramona Gabor s-ar iubi cu un bărbat din



Ramona Gabor s-ar iubi cu un bărbat din Dubai. Acesta i-ar fi cumpărat un cadou în valoare de 200.000 de euro

Timp de opt ani, Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor, l-ar fi ținut ”ascuns” de văzul tuturor pe iubitul său. Acesta ar duce o viață de lux în Dubai, acolo unde și Ramona se află. În […] The post Ramona Gabor s-ar iubi cu un bărbat din Dubai. Acesta i-ar fi cumpărat un cadou în valoare de 200.000 de euro appeared first on Cancan.

Ramona Gabor s-ar iubi cu un bărbat din Dubai. Acesta i-ar fi cumpărat un cadou în valoare de 200.000 de euro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În vârstă de 44 de ani, campionul mondial italian are și el coronavirus. Rezultatul testului de astăzi a ieșit pozitiv. Fostul legendar căpitan al Romei s-a infectat cu noul coronavirus. Francesco Totti a avut în weekend simptome, febră mare și

Administrația Națională Aeronautică și Spațială - NASA - a anunțat, încă din luna august, că un asteroid se va apropia la maximum de Terra și ar putea chiar să o lovească în data de 2 noiembrie

Astăzi se va da startul în cea de-a treia rundă a fazei grupelor Champions League. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! În Grupa A, nu e loc de […] The post Dueluri de cinci stele

Hidroconstrucţia, Tehnostrade şi Astaldi sunt cei mai mari trei angajatori din domeniul construcţiilor, fiecare cu peste 1.000 de angajaţi, arată datele furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la solicitarea ZF, pe baza

Carmen Stan, fosta glorie a echipei Viitorul Mecanica Vaslui, a murit în urma unui infarct. Fostul fundaș al echipei Viitorul Mecanica Vaslui din perioada anilor 1977-1980 avea 64 de ani. Carmen Stan s-a remarcat la […] The post Carmen Stan,

Peste un sfert din români (26%) consideră că principala barieră pentru care evită plățile online sau nu utilizează aplicațiile de mobil pentru tranzacțiile bancare o reprezintă teama de furtul datelor personale, informează Agerpres, citând

Simona Halep, infectată cu noul coronavirus, a publicat, miercuri, pe rețelele de socializare, prima imagine de la izolare. Jucătoarea și-a anunțat fanii că se simte foarte bine. Ex-liderul WTA a transmis prin intermediul fotografiei, în

În perioada 16 octombrie - 4 noiembrie, au fost plătiți peste 1,087 miliarde de euro pentru 79% din totalul fermierilor, prin Campania de plăţi în avans pentru anul 2020, transmite Agenţia de

Numărul record de alegători care au optat să voteze anticipat şi prin poştă şi-a pus amprenta pe cursa prezidenţială din 3 noiembrie, dintre preşedintele republican în funcţie, Donald Trump, şi democratul Joe Biden. Soarta alegerilor

BRD SocGen (simbol bursier - BRD), a treia bancă de pe piaţa locală după active, a obţ­i­nut în primele nouă luni din acest an un profit net de 719 mil. lei, în scădere cu 43% faţă de câştigul raportat pentru aceeaşi perioadă din

România a fost o surpriză plăcută pe partea de digitalizare, iar pandemia a accelerat procesul, atât la consumatori, cât şi la companii. Tot mai multe persoane adoptă mobile banking, plata online a utilităţilor, a declarant Kostas Fiakas, Chief

Noua iubită a lui Grigor Dimitrov (29 de ani, 18 ATP), Lolita Osmanova (25), a atras toate privirile la Viena, acolo unde i-a fost alături bulgarului, participant la turneul ATP din capitala Austriei. Lolita Osmanova este noua cucerire a lui Grigor

Proiect este unic în România şi se derulează la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, fiind implementat de un conferenţiar universitar alături de o echipă de tineri

Leo Lacroix, fundaș elvețian, 28 de ani, 1,97 metri, avea rezervat bilet să ajungă diseară în România, dar a discutat cu soția sa și a renunțat la oferta de la CFR Cluj! În schimb, așteaptă un ultim răspuns de la West Bromwich

Astăzi, Jean-Pierre Papin împlinește 57 de ani. Desemnat Balonul de Aur în 1991, el a brevetat papinadele, execuţiile spectaculoase din voleu, finalizate de cele mai multe ori cu gol şi devenite o adevărată specialitate a […] The post

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicată, avertizează, joi, Ministerul

Contra Barcelonei, Mircea Lucescu (75 de ani) a avut o echipă cu o medie de vârstă de 23,1 ani. Cu Neșceret în poartă, tânărul de 18 ani aflat la primul meci în Ligă. ”A fost fantastic. El ne-a dat încredere”, l-a felicitat antrenorul lui

Ioan Mocanu, fost poliţist în cadrul IPJ Constanţa, nu poate justifica suma de 141.000 de euro prin veniturile realizate, anunţă Agenţia Naţională de Integritate, care a sesizat în acest sens Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de

Raiffeisen Bank a început campania de Black Friday pentru cardurile noi de cumpărături Standard şi Gold, în perioada 1-11 noiembrie 2020, prin care clienţii vor beneficia de un bonus de 150 de lei dacă fac plăţi cumulate cu cardul de 500 de lei

Jucăriile 4M au fost create special pentru a atrage interesul copilului pentru știință. Pentru că abordează subiecte din domenii diferite, gama jucăriilor 4M este ideala pentru copii și reprezintă o introducere perfecta în domenii diverse.