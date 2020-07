Rămâne Barcelona în lupta pentru titlu? Cotă mărită la 50 pentru un succes cu Villarreal 05.07.2020

Villarreal și Barcelona se vor întâlni duminică, de la ora 23:00, într-un meci contând pentru etapa a 34-a din La Liga. Pauza nu le-a priit catalanilor, care au o singură victorie în ultimele patru partide și au ajuns la 4 puncte de locul 1. Un nou pas greșit ar compromite definitiv și ultimele șanse rămase de a câștiga titlul în La Liga. Villarreal e într-o formă excelentă de la reluarea campionatului: cinci victorii și un egal. ...

Atletico Madrid a anunțat astăzi pe site-ul oficial transferul lui Marcos Llorente de la Real Madrid. Mijlocașul central de 24 de ani urmează să efectueze vizita medicală. Suma de transfer, deși încă neoficială, este de 40 de milioane de

Presa de stat chineză, citată de Reuters, informează că Meng Hongwei, fostul şef al Interpol, şi-a recunoscut vinovăţia, joi, în cadrul unei audieri în faţa instanţei, după ce procurorii l-au acuzat că

Compania Visual Fan, care vinde dife­rite gadgeturi sub bran­dul Allview, a înregistrat în acest an o creştere de 20% a veniturilor şi estimează că va păstra ritmul po­zitiv al încasărilor la nivelul în­tre­gului an, punând astfel capăt

Libertatea a fost în Estonia, țara în care a apărut judecătorul-robot. Am aflat și cum funcționează. Dacă cineva are de recuperat o sumă de bani de la o altă firmă, câteva mii de euro, el intentează un proces online. Un om în carne și

Militarii americani participanţi la Saber Guardian 19, cele mai mari manevre NATO care au loc în România în acest an, au avut de luptat cu o serie de duşmani care nu figurau în scenariile

Preşedinţia României la Consiliul UE a fost una foarte bună, numărul de dosare finalizate cu succes fiind foarte mare, a declarat, joi, preşedintele Klaus Iohannis înaintea reuniunii Consiliului European de

Un militar american, care participa la exercițiul Saber Guardian, a fost rănit la cap, în urma unui exercițiu de parașutare desfășurat la baza aeriană Boboc din județul Buzău. Tânărul de 29 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de

Avertizare meteo: Cod galben de ploi! Meteorologii au emis, astăzi, o nouă avertizare meteo de vremea rea, care va ține până duminică

Mai mult de 80.000 de persoane au fost evacuate după seismul cu magnitudinea 6 produs luni seara în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, în care 13 persoane au murit şi alte 220 au fost rănite, relatează

Doi din zece jucători au postat pierderi în 2018 după ce în anul anterior toată lumea fusese pe

William s-a născut pe 21 iunie 1982 şi este al doilea în linie succesorală la tronul britanic, după tatăl său, prinţul Charles şi cu toate acestea nu va fi sărbătorit oficial de Casa

Conform tragerii la sorţi efectuată în urmă cu câteva zile, Viitorul Constanţa ar trebui să întâlnească în turul doi preliminar al Europa League cu belgienii de la Royal

Dinamo a efectuat în această dimineață vizita medicală la Institutul pentru Medicină Sportivă. Aproape toți jucătorii lui Eugen Neagoe s-au strâns de la primele ore ale dimineții în locația tradițională unde

Multe lucruri se știu despre fiica regretatei Andei Călugăreanu, însă nimeni nu știa că iubitul ei ascunde în buletin un nume cel puțin inedit! Foarte fericită în brațele lui Ionuț Mardare, cu care-l are pe Luca, Ioana Tufaru, fata Andei

Gigi Becali a dezvăluit că vrea să transfere cu orice preț un atacant român! Citește mai

Viorică Dăncilă a făcut primele declarații despre viitorul PSD și al unei posibile remanieri

Vechile casete VHS cu filme Disney sunt o adevărată comoară acum, în condițiile în care filme pe cum Mica Sirenă sau Aladdin, pe casete VHS, sunt vândute pe eBay pentru suma de 14.000 de lire, transmite

Utilizarea tehnologiei de modelare 3D poate deter­mina reducerea costurilor de proiectare a unei clădiri cu până la 15%, a explicat Ştefan Constantinescu, preşedinte şi co­fondator al BIMTECH, în cadrul emisiunii de business ZF

Horoscop 16 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 16 iunie 2019 - Berbec: Vei avea ocazia să trăiești mici bucurii amânate zilele trecute, din motive pe care acum nu le mai înțelegi. Este o zi luminoasă, care te poate

Andreea Marin a colaborat cu Vladimir Plahotniuc, oligarhul care este acuzat că a vrut să pună mâna pe toate structurile statului din Republica Moldova. Vladimir Plahotniuc, unul dintre personajele controversate ale momentului în Republica Moldova,