Raluca Munteanu, Iulius: Construim cea mai mare clădire de birouri din România la Iaşi. Palas Campus este dezvoltat în Iaşi deoarece acolo am înregistrat cea mai mare nevoie de extindere pe partea de birouri 26.03.2021

26.03.2021 Raluca Munteanu, Iulius: Construim cea mai mare clădire de birouri din România la Iaşi. Palas Campus este dezvoltat în Iaşi deoarece acolo am înregistrat cea mai mare nevoie de extindere pe partea de birouri Iaşiul a atras investiţia de peste 120 mil. euro a Grupului Iulius în proiectul Iulius Campus, în condiţiile în care „capitala“ Moldovei înregistrează şi cea mai mare creştere atunci când vine vorba de cerere pentru noi



Raluca Munteanu, Iulius: Construim cea mai mare clădire de birouri din România la Iaşi. Palas Campus este dezvoltat în Iaşi deoarece acolo am înregistrat cea mai mare nevoie de extindere pe partea de birouri

Iaşiul a atras investiţia de peste 120 mil. euro a Grupului Iulius în proiectul Iulius Campus, în condiţiile în care „capitala“ Moldovei înregistrează şi cea mai mare creştere atunci când vine vorba de cerere pentru noi birouri.

Raluca Munteanu, Iulius: Construim cea mai mare clădire de birouri din România la Iaşi. Palas Campus este dezvoltat în Iaşi deoarece acolo am înregistrat cea mai mare nevoie de extindere pe partea de birouri

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

În mijlocul dezastrului creat pe întreg mapamondul din cauza noului coronavirus, iată că există și minuni! O bătrână de 103 ani a reușit să învingă boala după ce a stat o săptămână la secția de Terapie Intensivă. Ada, o femeie care

Tribunalul specializat din Slovacia l-a condamnat luni pe Miroslav Marcek, fost militar, la 23 de ani de închisoare pentru uciderea prin împuşcare a jurnalistului de investigaţie Jan Kuciak şi a logodnicei sale Martina Kusnirova, în februarie 2018,

Ministerul Transporturilor şi Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au dezbătut, în cadrul unei întâlniri neoficiale, posibilitatea suspendării poliţelor RCA, Casco şi de răspundere a transportului (CMR) pe o perioadă cuprinsă între 3

25 de viziere şi dezinfectant pentru suprafeţe au fost donate Jandarmeriei Dâmboviţa, săptămâna aceasta. Donaţia a venit din partea tânărului antreprenor din Găeşti, care, recent, a mai sprijinit instituţia şi cu recipiente cu

Ronaldinho este, în sfârșit, liber! Brazilianul a plătit cauţiunea în valoare de 1,6 milioane de dolari pentru el şi pentru fratele său. Cei doi vor rămâne în arest la domiciliu. Fostul mare fotbalist și fratele său au stat în spatele

Ministerul de Interne al Republicii Moldova anunţă că, până la ora actuală, 31 de persoane din cadrul MAI au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19. Dintre aceştia şapte sunt angajaţi ai Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale,

Elefant.ro, unul dintre cei mai mari retaileri online de pe piaţa locală, administrat de compania Elefant Online, anunţă lansarea soluţiei Elefant Marketplace, un instrument prin care companiile cu profil comercial se pot alătura ca parteneri

Brittney Palmer și Richelle Monae, ambele modele în ring la UFC, s-au fotografiat topless și au încins imaginația fanilor de pe rețelele de socializare. View this post on Instagram Still holding.. @richellemonae #love #instagood

O fotografie postată de Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare a spulberat orice zvon care spunea că cei doi s-ar fi despărțit în secret. Concret, Oana Zăvoranu a postat pe Instagram o imagine alături de soțul său, Alex Ashraf. Pe lângă

Persoanele fizice și cele juridice pot cere amânarea până la 9 luni a platei ratelor la bănci, ca măsură de ajutorare pentru cetățenii care sunt afectați de criza COVID-19. Acum, băncile sunt asaltate cu telefoane de foarte mulți

A doua ediție Diskoteka, cel mai mare festival european dedicat muzicii anilor ʼ80 și ʼ90, nu se va mai desfășura la începutul lunii mai, cum fusese stabilit. Starurile disco se vor aduna pe Stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara cu o

Nouă maici de la Mănăstirea Dragomirna, din județul Suceava, au fost confirmate cu noul coronavirus și fac tratament la mănăstire. În urma confirmării testelor, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava

Consiliul de administraţie al BRD (simbol bursier BRD), a treia cea mai mare instituţie de credit de pe piaţa locală şi a doua cea mai mare bancă listată la Bucureşti, a completat ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor din 23 aprilie

Premierul Ludovic Orban anunţă că o companie americană a pus la dispoziţia României proiectul de fabricaţie pentru ventilatoare. Orban spune că împreună cu Dacia sau Renault va încerca să

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de pe piaţa internă 885 mil. lei, printr-o emisiune de obligaţiuni cu o valoare nominală de 500 mil. lei, scadenţa în 2025 şi o dobândă de 4,02%. La licitaţie au participat şapte dealeri

Jose Fonte (36 de ani), conaționalul și prietenul lui Cristiano Ronaldo (35 de ani), nu ar fi surprins de o eventuală revenire a Balonului de Aur la Real Madrid. Fonte, campion european cu Portugalia în 2016, în prezent la Lille, a declarat „Știu

Până în data de 10 apriliei 2020, ora 11, alte nouă decese provocate de coronavirus au fost confirmate în România. Bilanțul total este acum de 257 de morți. Grupul de Comunicare Strategică a emis o informare de presă în care detaliază

Jose Fonte (36 de ani), conaționalul și prietenul lui Cristiano Ronaldo (35 de ani), nu ar fi surprins de o eventuală revenire a Balonului de Aur la Real Madrid. Fonte, campion european cu Portugalia în 2016, în prezent la Lille, a declarat

Teste efectuate la bordul portavionului francez Charles-de-Gaulle au confirmat 50 de cazuri de covid-19, a anunţat vineri Ministerul francez al Armatelor, care a precizat că trei marinari au fost evacuaţi ”preventiv” pe cale aeriană

Deputatul independent de Iaşi Marius Bodea anunţă că a sesizat Comisia Europeană cu privire la fenomenul tăierilor necontrolate din pădurile României în ultima perioadă, precizând că "Ministerul Mediului pare că nu înţelege dimensiunea