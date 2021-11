Raluca Bădulescu, prima reacţie după ce a fost prinsă sedată cu substanţe psihoactive, la volan 17.11.2021

17.11.2021 Raluca Bădulescu, prima reacţie după ce a fost prinsă sedată cu substanţe psihoactive, la volan Săptămâna trecută, Raluca Bădulescu a fost oprită în trafic pentru un control de rutină. Juratei de la “Bravo, ai stil!” i s-a făcut testul rapid, iar rezultatul a fost unul surprinzător. Se pare că aceasta […] The post Raluca



Raluca Bădulescu, prima reacţie după ce a fost prinsă sedată cu substanţe psihoactive, la volan

Săptămâna trecută, Raluca Bădulescu a fost oprită în trafic pentru un control de rutină. Juratei de la “Bravo, ai stil!” i s-a făcut testul rapid, iar rezultatul a fost unul surprinzător. Se pare că aceasta […] The post Raluca Bădulescu, prima reacţie după ce a fost prinsă sedată cu substanţe psihoactive, la volan appeared first on Cancan.

Raluca Bădulescu, prima reacţie după ce a fost prinsă sedată cu substanţe psihoactive, la volan

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Lansat în 1996, Adobe Flash Player a fost unul dintre cele mai populare moduri de transmitere a videoclipurilor și a jocurilor online. Din 12 ianuarie, rularea clipurilor video şi a animaţiilor în celebrul Adobe Flash Player nu va mai fi posibilă,

Politehnica Iași a reluat astăzi antrenamentele, după trei zile libere. Antrenorul Daniel Pancu a avut la dispoziție 18 jucători la primul antrenament al anului. Moldovenilor li se va alătura și fundașul Ștefan Cană (20 de ani), care vine sub

Diana Bulimar și-a pus fanii pe jar! Ultima ședință foto publicată pe contul ei de Instagram a făcut ravagii în mediul online, iar admiratorii au putut s-o vadă pe fosta gimnastă…topless! Fosta gimnastă a participat […] The post

Vaccinul Pfizer/BioNTech ar putea fi produs la Terapia Cluj. Pentru Europa acesta se fabrica acum la Puurs, în Belgia, în cea mai mare fabrică Pfizer din afara Statelor Unite. Cu o capacitate de producţie

Un document făcut public în octombrie a zguduit capitala UE, prezentând în detaliu planurile Google de a submina legi noi care i-ar putea afecta puternic businessul de publicitate

un accident rutier soldat cu rănirea a cinci persoane a avut loc duminică după-amiaza în localitatea Plopşoru, din judeţul

Prezența noii tulpini a Covid-19 din Marea Britanie nu este confirmată în România. Precizarea vine de la Departamentul pentru Situații de Urgență, după ce o persoană suspectă a fost internată la

Anul 2020 a avut un cuvânt greu de spus pe piaţa muncii din România, iar în primele şase-şapte luni din anul trecut pandemia a trimis să muncească de acasă aproape un sfert dintre angajaţii din economia locală, conform statisticilor

Începând de luni, 4 ianuarie, ora 19.00, vor putea fi reluate zborurile spre/dinspre Marea Britanie pe toate aeroporturile din România, a informat azi Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU). Totodată, autoritățile au actualizat

Un accident rutier a avut loc în cursul acestei zile pe Autostrada A3, pe nodul rutier

Medicul Jenel Pătraşcu, şeful Secţiei de Ortopedie din cadrul Spitalului Judeţean din Timisoara, jignit după o postare pe

Rata combinată a daunei, care atunci când este supraunitară indică pierderi pentru asigurători, costurile cumulate depăşind primele brute încasate din poliţele vândute, a ajuns la finalul primelor nouă luni din 2020 la 104,97%, peste pragul de

La Lopătari, în judeţul Buzău, apele învolburate ale râului Slănic au dislocat pentru a treia oară în mai puţin de o lună tuburile care asigură accesul rutier dinspre centrul localităţii către satele de pe malul

Un jandarm aflat în timpul liber a urmărit trei spărgători pe străzile din Petroşani şi a reuşit să recupereze marfa furată de

Oamenii de ştiinţă din Marea Britanie au cercetat noua tulpină sud-africană și au constatat că e mult diferită de cea din UK, pentru că prezintă multiple mutaţii la nivelul proteine spike, care e folosită de virus pentru a infecta celulele

Coronavirus mai face o victimă în sistemul medical din țara noastră. De data asta e vorba de un medic în vârstă de doar 34 de

Maşinile rulate cu volan pe dreapta importate de obicei din Regatul Unit al Marii Britanii (UK) nu vor mai putea fi înmatriculate în România, începând cu data de 1 ianuarie 2021, în contextul Brexit, arată Registrului Auto Român

Nicuşor Dan, primarul general al Bucureştiului, a anunţat marţi, pe pagina sa de Facebook, ca a oprit demolarea unuia dintre imobilele din strada Dionisie Lupu vizate de acest lucru. El a precizat, fără a da detalii, că a ajuns la un acord cu

Social-democrații acuză că 34 de miliarde de lei scoate noua putere, în 2021, din buzunarele populației, prin decizii ce blochează creșteri de venituri prevăzute de lege: „În Guvernarea

Încearcă, la ghişeul.ro, plata impozitului pe 2021...! E complicat, dar nu digitalizarea e de