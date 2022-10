Raliul Clujului 2022 10.10.2022

Locul 3 în Campionatul Național de Raliuri Asfalt si Locul 3 la Clasa RC2 ”La Cluj am avut parte de o etapa foarte dificilă, cu deja consacratele probe Dângău și Beliș. Suntem mulțumiți de evoluția noastră, a fost un raliu în care am făcut pași înainte, am învățat, iar asta este cel mai important pentru […]

Livrările de proiecte noi de birouri din Bucureşti au totalizat 132.200 metri pătraţi în perioada iulie-septembrie 2021, marcând cea mai ridicată valoare trimestrială înregistrată vreodată pe piaţa locală. La nouă luni, volumul de spaţii

Magistrala M2 de metrou se va prelungi cu cel puţin încă trei staţii noi până în comuna Berceni. În vecinătatea acestora vor fi amenajate trei mari parcări de tip park&ride, anunţă

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioşteanu, a transmis că, în cadrul şedinţei de Guvern de miercuri, au fost adoptate trei hotărâri importante pentru ca lucrările pe Tronsoanele 2, 3 şi 4 ale Drumul Expres

Aproape de Cetatea Neamţ se află un mausoleu dedicat eroilor neamului din rândul Vânătorilor de Munte, la inaugurarea lui participând regele Carol al II-lea şi premierul Armand

Autonom Services, furnizor integrat de servicii de mobilitate controlat de fraţii Marius şi Dan Ştefan, pregăteşte o emisiune de obligaţiuni de până la 50 de milioane de euro, cu scadenţa pe cinci ani, potrivit mai multor surse ale ZF care

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) s-a calificat în turul trei la Linz, turneu de 250 de

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România informează, miercuri, că medicamentul Arbidol nu este autorizat în ţara noastră şi nici nu a fost depusă vreo cerere de

Rata şomajului înregistrată la nivelul Capitalei a scăzut uşor în septembrie, la 1,17%, faţă de luna anterioară, când aceasta era de 1,18%, anunta Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă

YouTube nu va mai afişa sub clipurile video numărul aprecierilor negative, ci doar al celor pozitive. YouTube a anunţat că va începe să ascundă numărul aprecierilor negative primite de clipurile video şi afişate în pagină imediat sub

Astăzi pariem pe cele mai tari meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, cu cele mai mari cote din lume, doar la Mozzart Bet! Irlanda – Portugalia (ora 21:45) cota 1.43 Portugalia continuă lupta de la distanță cu Serbia pentru primul

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Craiova, a fost reţinut de poliţişti după ce a bătut-o pe fosta soţie şi i-a tăiat cauciucurile maşinii, relatează

Muzicianul american Gene Simmons, liderul trupei Kiss, a declarat că cei nevaccinaţi împotriva Covid-19 reprezintă duşmani şi că nu vrea să îşi rişte viaţa doar pentru că unii cred că au drepturi

Comisia Europeană a autorizat vineri un nou aliment pentru comercializare în UE – lăcusta călătoare (Locusta migratoria). Este a doua insectă care primeşte autorizaţia Comisiei, după viermele de

Steve Bannon, apropiat al fostului președinte Donald Trump, a fost acuzat de „sfidarea Congresului” pentru refuzul său de a participa la investigațiile privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, a anunțat vineri Departamentul de

Cele mai importante partide din Spania, Italia, Franța, Germania, sunt transmise săptămânal pe canalele sportive din cadrul companiei RCS-RDS. Grupul Media a dat lovitura însă pe mai multe planuri pentru sezonul viitor. Se știe deja […] The

Agenția Europeană a Medicamentelor a aprobat două noi tratamente pe bază pe anticorpi monoclonali. Este vorba despre Ronapreve și Regkirona, identificate de Comisie ca fiind terapii promițătoare în cadrul Strategiei UE privind mijloacele

Postul Crăciunului, în anul 2021, conform calendarului creștin ortodox, începe la jumătatea lunii noiembrie, pe data de 15 noiembrie. Postul Crăciunului se va încheia pe 24 decembrie. Pe durata postului de 40 de zile, credincioșii […] The

Un număr de 97.711 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson & Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 27.793 reprezintă prima doză, 43.701 - doza a doua şi 26.217 - doza a

Argentina a obținut o victorie importantă în preliminariile pentru CM 2022, 1-0 pe terenul Uruguayului. Selecționerul „Pumelor”, Lionel Scaloni, și-a dus planul până la capăt și l-a introdus pe Messi, în ciuda protestului celor de la

Tinerii au fost admişi în acest an pe locuri bugetate la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, iar conducerea instituţiei de învăţământ le-a oferit Kit-ul Studentului, ce conţine un laptop, un rucsac şi rechizite, pentru a avea