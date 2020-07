Raisandra, proiect de anvergură în Las Vegas cu staff-ul regretatului Michael Jackson! Romeo Johnson: “Am fost foarte impresionat” 15.07.2020

15.07.2020 Raisandra, proiect de anvergură în Las Vegas cu staff-ul regretatului Michael Jackson! Romeo Johnson: “Am fost foarte impresionat” Raisandra a luat lecții de canto de la Romeo Johnson, fostul profesor al lui Michael Jackson, pe care l-a impresionat foarte mult cu talentul și vocea sa. Artista de 12 ani se află în această perioadă în focul pregătirilor pentru World



Raisandra, proiect de anvergură în Las Vegas cu staff-ul regretatului Michael Jackson! Romeo Johnson: “Am fost foarte impresionat”

Raisandra a luat lecții de canto de la Romeo Johnson, fostul profesor al lui Michael Jackson, pe care l-a impresionat foarte mult cu talentul și vocea sa. Artista de 12 ani se află în această perioadă în focul pregătirilor pentru World Championships of Performing Arts (WCOPA), cel mai mare concurs mondial de talente care se […] The post Raisandra, proiect de anvergură în Las Vegas cu staff-ul regretatului Michael Jackson! Romeo Johnson: “Am fost foarte impresionat” appeared first on Cancan.ro.

Raisandra, proiect de anvergură în Las Vegas cu staff-ul regretatului Michael Jackson! Romeo Johnson: “Am fost foarte impresionat”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un tânăr de 21 de ani a fost înjunghiat în faţa unui supermarket din Focşani de un bărbat necunoscut care a fugit de la locul faptei, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea. "Vineri seara, printr-un apel la 112, un bărbat a

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că CEx al PSD a decis ca Eugen Teodorovici să fie propus interimar pentru funcţia de vicepremier, în locul lui Viorel Ştefan, care îşi începe, de la 1 iulie, mandatul ca membru al Curţii de Conturi

După ce a decis ca meciurile din cupele europene să le joace pe stadionul Astrei, FCSB s-a hotărât să meargă la Pitești pentru confruntările din Liga 1, atâta timp cât Arena Națională va fi indisponibilă din cauza

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu a deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în cazul copiilor români blocaţi pe aeroporturi din străinătate. "La data

Clubul PAOK Salonic a anunțat în mod oficial despărțirea de antrenorul Răzvan Lucescu. Românul a transmis un mesaj în care le explică fanilor decizia de a pleca de la campioana Greciei. Citește mai

Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat sâmbătă că Iranul va rezista în faţa tuturor sancţiunilor impuse de Statele Unite, amintind de conflictul cu Irak, când forţele irakiene au lansat un atac chimic asupra unui oraş iranian,

Această săptămână debutează cu vreme extrem de caldă, dar instabilă, anunță meteorologii. Maximele vor ajunge la 34 de grade Celsius, în sud-estul şi estul ţării, iar disconfortul termic va fi accentuat. La aceasta oră, ne aflăm sub

Compania ABN Systems Internaţional, unul dintre cei mai mari distribuitori locali de accesorii telecom şi echipamente pentru furnizorii de servicii de tip call-center, a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri de 94 mil. lei (20,2 mil. euro), în

În prezența unui mare număr de colecționari, artiști și reprezentați ai Ministerului Culturii și Identității Naționale, săptămâna trecută s-a inaugurat, la București, ArtSafe -un proiect necesar

Un artist canadian a fost concediat de publicaţia la care lucra, la câteva zile după ce a publicat o caricatură cu Donald Trump, transmite Fox News. Caricatura îl înfăţişează pe Donald Trump cu

FCSB a împrumutat trei jucători la nou-promovata Academica Clinceni, deși aceștia au efectuat cantonamentul cu formația antrenată de Bogdan Andone. Antrenorul ilfovenilor, Ilie Poenaru, a confirmat că Robert Ion (mijlocaș, 18

Sediul Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie Vâlcea va fi renovat pentru prima dată de când a fost construit, în urmă cu patru decenii, graţie unui proiect pe fonduri europene. Instituţia va avea la dispoziţie 3,3 milioane de lei pentru a

În luna iunie, românii au continuat să-și caute joburi noi, volumul total de aplicări pentru un alt job crescând cu 5% comparativ cu luna mai a acestui an. Un procent similar de creștere a fost înregistrat și în

Un motociclist a murit, joi seară, într-un accident produs în Pasajul Unirii din Bucureşti, după ce a pierdut controlul şi a lovit stâlpii de pe mijlocul drumului, anunță Brigada Rutieră a Capitalei. În jurul orei 20.45, Brigada Rutieră a

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini hot cu una dintre cele mai sexy partenere de fotbaliști din România. Iubita unui ”euro-fantastic” din echipa lui Mirel Rădoi a “incendiat” plaja din Mamaia.

Chişinăul condamnă încercările administraţiei din regiunea transnistreană de a cataloga cetăţenii Republicii Moldova ca fiind străini în propria lor ţară şi de a le impune puncte de control prin care să circule. Punctul de vedere a fost

Un accident grav a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 29 iunie, în județul Giurgiu, în urma căruia un adolescent de 16 ani a murit şi doi tineri de 21, respectiv 24 de ani au fost răniţi grav. Tragedia a avut loc pe DJ 611 în

România are şansa de a obţine un portofoliu "foarte important" în viitoarea Comisie Europeană (CE), "având în vedere conjunctura europeană favorabilă ţării noastre, context în care Guvernul trebuie

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. În ultima perioadă i-a mers din plin, atât pe plan profesional cât și personal. Însă, artista mai are un lucru de pus la punct pentru ca totul să fie perfect. Mai exact, după ce

Curtea Supremă a Turciei l-a achitat pe jurnalistul Mehmet Altan de acuzaţia de legături cu reţeaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de guvernul de la Ankara că a orchestrat tentativa de lovitură de stat