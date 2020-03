Rafila: La începutul săptămânii viitoare, România va depăşi 2.000 de persoane infectate, trecem în scenariul 4. Se vor adopta noi acte normative 29.03.2020

29.03.2020 Rafila: La începutul săptămânii viitoare, România va depăşi 2.000 de persoane infectate, trecem în scenariul 4. Se vor adopta noi acte normative Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, afirmă că cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare România va depăşi numărul de 2000 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 şi va trece în scenariul 4, moment în



Rafila: La începutul săptămânii viitoare, România va depăşi 2.000 de persoane infectate, trecem în scenariul 4. Se vor adopta noi acte normative

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, afirmă că cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare România va depăşi numărul de 2000 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 şi va trece în scenariul 4, moment în care se vor adopta noi acte normative necesare gestionării crizei sanitare.

Rafila: La începutul săptămânii viitoare, România va depăşi 2.000 de persoane infectate, trecem în scenariul 4. Se vor adopta noi acte normative

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Prima întrebare pusă de medicii cardiologi, de pneumologi - de fapt, de majoritatea doctorilor - este dacă fumezi şi vine imediat ordinul de a abandona ţigările. Tutunul este pus în banca acuzaţilor

Un pas important făcut de chirurgie a însemnat extinderea intervenţiilor minim invazive. Nu se mai practică o tăietură mare, cu bisturiul, ca în chirurgia clasică, se fac 2-3 incizii mici, cât butoniera de la

FCSB - Sepsi închide etapa a 4-a a Ligii 1. Partida dintre cele două începe la ora 21:00 și poate fi urmărită în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. Acest meci reprezintă o șansă uriașă

Dintre cele 6 cluburi din play-off plus FC Botoșani, care au solicitat licență UEFA pentru sezonul 2019-2020, numai Viitorul a făcut publice datele financiare. În weekendul trecut, Viitorul a făcut deja publice pe propriul site datele

Marți, la ora 14:00, procurorul general al României, Augustin Lazăr, va susține declaraţii de presă privind „clarificarea unor afirmaţii lansate în spaţiul public”, anunţă Parchetul General. În ultima săptămână, în presă au apărut

Câştigul salarial mediu net în luna februarie a acestui an a ajuns la 2.933 lei, în creştere faţă de aceeaşi lună a anului trecut cu 17,9%. În raport cu inflaţia, creşterea salarială reală a fost în ultimul an de 13,6%, arată datele

Modelul Ashley Haas, 29 de ani, a atras toate privirile la un meci de baschet din SUA. Ashley Haas, unul dintre cele mai apreciate modele din America, a fost prezentă la un meci de baschet între colegii, Virginia Cavalier - Texas Tech Red

Augustin Lazăr a declarat marţi că nu îşi va da demisia din funcţia de procuror general al României pentru că nu este "în interesul societăţii" şi a afirmat că marile dosare trebuie rezolvate şi

Ana Bogdan s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după prima sa victorie obţinut la simplu în acest an, 6-2, 6-7 (7), 6-2 cu Chloe Paquet

Producători şi meşteşugari din toate colţurile ţării vor fi prezenţi cu obiecte de artă populară şi produse culinare la cea de-a zecea ediţie a Târgului Dedicat Sărbătorilor Pascale din Capitală

Ministerul Afacerilor Externe informează că cei trei marinari răpiți la data de 3 martie 2019, de pe o navă aflată în largul apelor statului Togo, au fost eliberați. Cetăţenii români urmează să fie repatriați în zilele următoare, aceștia

Scenă revoltătoare surprinsă, marţi seară, în zona riverană a complexuului studenţesc Grozăveşti din Bucureşti. Citește mai

Un bărbat din Italia, în vârstă de 76 de ani s-a spânzurat din cauza unei românce mai tânără cu 46 de ani. Femeia de 30 de ani era deja logodită cu un alt

Schimbările aduse OUG 114/2018 evită daune foarte mari pentru economie şi satisfac cele trei cerinţe formulate de Banca Naţională a României şi înaintate Comitetului Naţional pentru

Două cadavre au fost găsite decedate, miercuri, 10 aprilie, în lacul Tăbăcărie din Constanţa și altul în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a fost anunţat de existenţa a două cadavre în ape,

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că înainte sau după moţiunea simplă din Senat la adresa sa va da un răspuns în legătură cu rezultatul interviurilor pentru funcţia de

Andra se simte o femeie împlinită, alături de soțul ei, Cătălin Măruță, și cei doi copii, David și Eva. Nu doar pe plan persoanal îi merge foarte bine, ci și profesional, vedeta se bucură de carieră de succes în lumea muzicală, are

Oppo Reno şi Oppo Reno 10x Zoom sunt cele mai noi smartphone-uri din portofoliul producătorului chinez. Cele două telefoane au fost lansate într-un eveniment organizat la

Benjamin Netanyahu pare a se îndrepta spre un al cincilea mandat istoric ca prim-ministru al Israelului, miercuri, rezultatele aproape finale ale votului acordând o majoritate solidă în parlament partidului Likud şi aliaţilor săi tradiţionali,

Laurenţiu Ilie, un antreprenor român care în urmă cu mai puţin de un an a deschis primul magazin sub brandul Kitchen Shop pe piaţa din Ungaria, la Budapesta, estimează că într-un an, maximum doi, această unitate va înregistra afaceri de 3-4