Raed Arafat, despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus: ”O proteză de şold poate aştepta, un infarct nu!” 12.04.2020

12.04.2020 Raed Arafat, despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus: ”O proteză de şold poate aştepta, un infarct nu!” Raed Arafat a vorbit despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus. Dacă pacienții nu suferă de afecțiuni grave, atunci aceștia trebuie să aștepte pentru intervenții. ”Dacă poţi aştepta tratamentul este



Raed Arafat, despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus: ”O proteză de şold poate aştepta, un infarct nu!”

Raed Arafat a vorbit despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus. Dacă pacienții nu suferă de afecțiuni grave, atunci aceștia trebuie să aștepte pentru intervenții. ”Dacă poţi aştepta tratamentul este mai bine pentru că nu te expui şi nu îi expuni nici pe alţii. Decizia nu o ia Arafat, ci […] The post Raed Arafat, despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus: ”O proteză de şold poate aştepta, un infarct nu!” appeared first on Cancan.ro.

Raed Arafat, despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus: ”O proteză de şold poate aştepta, un infarct nu!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un accident rutier soldat cu doi morţi şi o persoană rănită grav a avut loc duminică pe DN 1 la Băneşti, în zona Bisericii Călătorului, fiind implicate trei autovehicule, a informat IPJ

În urmă cu 152 de ani, în 22 aprilie 1867, era promulgată prima lege monetară a României, Legea pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor

Doar unul din zece potenţiali consumatori din satele izolate îşi permite costurile de racordare la reţeua de gaze, care ajung la 3.000 de euro, astfel că autorităţile trebuie să vină cu măsuri în plus

Un teren de peste 128.000 de metri pătraţi din Iaşi îşi caută cumpărători în vederea transformării într-un proiect imobiliar mixt. Platforma a fost a fabricii Moldomobila Iaşi, intrată în insolvenţă în 2011 şi în faliment în 2015.

Bucurie fără margini în numeroasa familie a Ancăi Serea – Adrian Sînă! Soția artistului este din nou gravidă… este cea de-a șasea sarcină a frumoasei vedete. Fosta prezentatoare este deja în al doilea trimestru și și-a dorit să

Florin Călinescu a profitat de victoria actorului Volodimir Zelenki în alegerile prezidenţiale din Ucraina pentru a-l ataca din nou pe Liviu

IBRAHIM TANDIA. Chiar dacă Sepsi are cel mai slab parcurs dintre formaţiile din play-off, cu un singur punct în 6 runde, golgeterul Ibrahima Tandia (25 ani) are deja câteva oferte din străinătate. Jucătorul din Mali, care are 10 goluri

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat luni la 3,40% pe an, aceasta fiind cea mai mare cotaţie din august 2018,

Cele mai des întâlnite abateri de la normele rutiere sunt şofatul cu viteză excesivă, fără permis şi sub influenţa alcoolului, dar şi neacordarea de

Sunt aproximativ 700 de posturi de medici de familie neocupate în România, a anunțat luni ministrul Sănătății Sorina Pintea, iar una dintre soluțiile de a rezolva deficitul constă în aducerea de specialiști din

Horia Brenciu (46 de ani) va cânta cu Lara Fabian (49 de ani) în concertele pe care artista de origine belgiană le va susţine la Sala Palatului din Bucureşti, pe 18 şi 19

Jucătoarele române de tenis Ana Bogdan şi Irina Maria Bara au reuşit, luni, să acceadă pe tabloul principal al turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, în timp ce

Gruparea disidentă republicană Noua IRA şi-a asumat responsabilitatea pentru asasinarea jurnalistei Lyra McKee, prezentând „scuze sincere” familiei sale şi prietenilor, scrie The

Există două mari categorii de boli reumatismale, cele de uzură, cum sunt artrozele, şi altele, inflamatorii, mai grave şi mai rare. Despre aceste boli, explică reumatologul Florin

O companie din Statele Unite se uită la Bucureşti pen­tru deschiderea unui nou centru IT, potrivit datelor com­paniei de consultanţă Knight

Nicoleta Luciu a dezvăluit cât a reușit să slăbească după ce a ținut o dietă cu salate. De curând, Nicoleta Luciu a transmis o înregistrare video în care a vorbit despre planurile sale de dietă cu salate, dar le-a și provocat pe

Ca şi Donald Trump, actualul preşedinte al Ucraine, Zelenski, vine din lumea show-ului TV. Dacă ne întoarcem puţin în timp vom constata că şi preşedintele SUA era acuzat fix de acelaşi lucru ca proaspătul preşedinte ucrainean: Donald Trump

Pesaḥ sau Pesach (în ebraică פֶּסַח, Pesaḥ, lit. Pasare, Paştile ebraic) este sărbătoarea religioasă a poporului Israel care simbolizează eliberarea din robia egipteană şi ieşirea din Egipt a fiilor lui Israel conduşi de Moise, şi

Mijlocașul Rachid Ait-Atmane va pleca la finalul acestui sezon de la Dinamo. Algerianul de 26 de ani nu l-a convins cu evoluțiile sale pe Mircea Rednic și nu își va mai prelungi contractul, care expiră la finalul sezonului. „Da, asta

Augustin Lazăr solicită daune morale de 1 leu şi obligarea Ministerului Justiţiei de a publica pe site-ul propriu un comunicat în care să îşi ceară scuze public pentru ceea ce scrie în raportul