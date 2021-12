Radu Vâlcan, mesaj pentru Adela Popescu din Thailanda. Ce i-a transmis prezentatorul soţiei sale 04.12.2021

04.12.2021 Radu Vâlcan, mesaj pentru Adela Popescu din Thailanda. Ce i-a transmis prezentatorul soţiei sale Radu Vâlcan se află în Thailanda de câteva săptămâni, acolo unde se filmează noul sezon „Insula Iubirii”. Celebrul show va fi difuzat anul viitor. Pentru că este departe de soţia sa, prezentatorul TV i-a transmis […] The post



Radu Vâlcan, mesaj pentru Adela Popescu din Thailanda. Ce i-a transmis prezentatorul soţiei sale

Radu Vâlcan se află în Thailanda de câteva săptămâni, acolo unde se filmează noul sezon „Insula Iubirii”. Celebrul show va fi difuzat anul viitor. Pentru că este departe de soţia sa, prezentatorul TV i-a transmis […] The post Radu Vâlcan, mesaj pentru Adela Popescu din Thailanda. Ce i-a transmis prezentatorul soţiei sale appeared first on Cancan.

Radu Vâlcan, mesaj pentru Adela Popescu din Thailanda. Ce i-a transmis prezentatorul soţiei sale

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a anunțat, miercuri, prin intermediul unui comunicat de presă că a aprobat ordinul prin care se prelungește termenului de tranziție către un frunizor de energie electrică până la 30

Avalanşa de cereri în judeţul Buzău, în primele zile din a doua etapă a campaniei de vaccinare, a condus deja la epuizarea dozelor primite în această tranşă şi sistarea programărilor din următoarea

Piaţa, în cazul de faţă cea de energie, este o negociere între furnizor și client. Puterea de negociere trebuie să fie de ambele părţi, altfel totul sună a monopol, oligopol etc. Puterea de negociere

Rămăseserăm ultimii din Uniunea Europeană, după ce Bucureștiul obținuse de la Bruxelles o serie de derogări care au permis întârzierea până la limita extremă a finalizării procesului de liberalizare

Un grafic care ilustrează efectele vaccinării COVID-19, apărut în New England Journal of Medicine, arată cât de bine poate funcţiona imunizarea şi cum putem ieşi din iadul pandemiei. Graficul de mai jos, furnizat de Pfizer şi BioNTech, într-un

Oveit, un start-up local ce dezvoltă soluţii cashless payment pentru evenimente şi de live stream shopping, estimează că va ajunge la o evaluare de peste 15 milioane de dolari la finalul acestui an când a plănuieşte să obţină o rundă de

Echipa antrenată de Zinedine Zidane a fost eliminată din Cupa Spaniei de o formaţie din liga a treia, iar speculaţiile privind despărţirea de mai mulţi jucători şi de tehnicianul francez s-au

JUVENTUS - NAPOLI 2-0. Cristiano Ronaldo a deschis drumul spre prima cupă a antrenorului Andrea Pirlo. Cu al 760-lea gol la club și echipa națională, l-a întrecut pe Bican în topul all-time. A cucerit în total 31 de trofee. Juventus s-a scuturat

Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara Richter a avut loc în insula Cipru, în nord-estul Mării Mediterane, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean, a relatat Agerpres. Seismul s-a produs la o adâncime de 60 de kilometri și a avut

Plăţile interbancare instant sunt aplicate doar de patru bănci, Banca Transilvania, CEC Bank, Libra Internet Bank şi BCR, care au aderat la acest serviciu încă din 2019, iar în 2020 nicio altă bancă nu a optat pentru acest

Activitatea de fuziuni şi achiziţii (M&A) va accelera la nivel global, în următoarele şase până la 12 luni, pe fondul dobânzilor scăzute, a dorinţei de a cumpăra companii inovatoare, digitale sau de tehnologie, dar mai ales datorită unor sume

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, vineri, că s-a vaccinat, dar după mama sa: „Nu aș fi putut niciodată să mă vaccinez înaintea ei, unul dintre numeroșii bolnavi cronici din România”. El

Traficul rutier pe DJ 203D a fost restricţionat, la ieşire din Smeeni către Maxenu, din cauza unui accident rutier soldat cu patru victime, potrivit IPJ Buzău. Evenimentul rutier s-a produs la ieşire din Smeeni, aproape de Fântână

Majda are parte de clipe foarte grele în Republica Dominicană. Faimoasa de la Survivor nu s-a simțit deloc bine, iar când au ajuns medicii a leșinat. Majdei i se fac mai multe investigații pentru […] The post Majda a ajuns pe mâinile

Iaşiul se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de parcare, în condiţiile creşterii constante a numărului de maşini. Din cauza pandemiei, licitaţiile s-au mutat pe WhatsApp, iar taxele pot fi achitate

Președintele Turciei, RecepTayyip Erdogan, a declarat, vineri, că Beijingul a aprobat livrarea unei noi tranșe din vaccinul anti-COVID CoronaVac. Astfel, 10 milioane de doze de vaccin ar putea ajunge în Turcia

Celebrul moderator american de televiziune Larry King a murit, în dimineața zilei de sâmbătă, la 87 de ani. Avea COVID, dar și alte afecțiuni grave. Vedeta TV a fost internată la spitalul din Los Angeles la sfârșitul lunii decembrie, după ce a

Aflat în vizită în comuna Poiana Mare, din judeţul Dolj, ministrul Mediului, Tánczos Barna, a observat că la marginea localității respective se ardeau cauciucuri și a cerut ca reprezentanții Gărzii de Mediu să intervină în acest

Un număr de 89.055 de persoane s-au programat, de la ultima raportare, pe platforma informatică programare.vaccinare-covid.gov.ro, potrivit statisticii prezentate sâmbătă de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind vaccinarea

O femeie de 31 de ani din Râmnicu Vâlcea este acuzată de fals şi uz de fals privind identitatea, după ce a încercat să scoată bani din contul altei