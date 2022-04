Radu Paraschivescu se alătură echipei ProSport 06.04.2022

06.04.2022 Radu Paraschivescu se alătură echipei ProSport Achiziție de top pentru site-ul ProSport: Radu Paraschivescu va face parte din echipa de editorialiști, alături de alte nume importante precum Marius Mitran, Victor Ciutacu, Vali Moraru, Decebal Rădulescu, Marius Tucă, Adrian Artene, Andrei Trifan,



Radu Paraschivescu se alătură echipei ProSport

Achiziție de top pentru site-ul ProSport: Radu Paraschivescu va face parte din echipa de editorialiști, alături de alte nume importante precum Marius Mitran, Victor Ciutacu, Vali Moraru, Decebal Rădulescu, Marius Tucă, Adrian Artene, Andrei Trifan, […] The post Radu Paraschivescu se alătură echipei ProSport appeared first on Cancan.

Radu Paraschivescu se alătură echipei ProSport

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Kevin De Bruyne (29 de ani) a fost ținut pe tușă 19 zile de Guardiola pentru a-și trata trei mici accidentări. Talismanul belgian va fi apt 100% la finala Champions League de sâmbătă, de la Porto. Kevin De Bruyne va fi unul dintre atuurile

67.379 de persoane au fost imunizate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele oficiale transmise joi, 27 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Cu acest bilanț, România a ajuns la 4.232.837 de oameni care au

Sub pretextul că își caută un loc de muncă, un tânăr din Arad a sustras mai multe bunuri din curtea societății comerciale la care venise pentru interviu în urmă cu câteva

Un tramvai a luat foc în mers, joi, în Craiova, după ce a fost lovit de un fulger. Nu au fost înregistrate victime, deoarece toți călătorii coborâseră în stație, iar vatmanul încerca să

Un accident rutier a avut loc, în această după-amiază, între localitățile Șomeșul Cald și Mărișel. Patru persoane au căzut cu maşina într-o vale. Două dintre ele au ajuns la spital, relatează

La Damasc, susţinătorii preşedintelui Siriei, Bashar al-Assad, au sărbătorit rezultatele alegerilor prezidenţiale care i-au asigurat preşedintelui în funcţie un al patrulea mandat. Preşedintele

69.477 de persoane au fost imunizate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele oficiale transmise vineri, 28 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Cu acest bilanț, România a ajuns la 4.257.316 de oameni care au

Retailerul electro-IT Altex, liderul pieţei de profil, controlat de omul de afaceri Dan Ostahie, a ajuns anul trecut la afaceri de peste 1 mld. euro (5 mld. lei) după ce businessul a crescut de două ori mai repede decât piaţa, arată calculele ZF pe

Reţeaua de falsificare a unor mărci cunoscute de ţigări vindea marfa de contrabandă pe tot teritoriul României, precum şi în ţările vecine din spaţiul

Pe baza intervalului de preţ din oferta de listare, cu­prins între 19 lei şi 21 lei pe acţiune, aplicat celor mai recente rezultate fi­nan­ciare, aferente anului 2020, res­pectiv un profit net atribuibil acţionarilor de 44 milioane de lei,

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de vineri, 28 mai

Din prima finală de Cupa Campionilor Europeni, Real-Reims, au ajuns până la noi două ”monumente”, câte unul de fiecare parte. Pe Don Paco Gento îl cunosc mulţi. Aceasta este istorioara francezului. Ai lui emigraseră din Polonia în Franţa

CFR Cluj negociază cu antrenorul Costel Gâlcă (49 de ani), pe care-l consideră omul potrivit pentru a duce proiectul la următorul nivel. CFR Cluj, campioana României în ultimele 4 sezoane, se află în căutare de antrenor după ce Edi Iordănescu

7,5 miliarde de euro oferă Quantum Group consorțiului german VW pentru marca Lamborghini. Informația apărută în presa britanică vorbește despre o scrisoare de intenție pe care Audi, cel care controlează

Guvernul a aprobat ajutoare de stat pentru 30 de proiecte în 2020, an de criză, care au o valoare totală a investiţiilor de peste 500 mil. euro. Numărul de ajutoare de stat este aproape dublu faţă de 2018 şi mai mare şi decât în anul anterior,

Electrica, Digi Communications, Conpet Ploieşti, Nuclear­elec­trica şi Romgaz au săptămâna viitoare datele în care in­ves­titorii încă pot cumpăra acţiuni pentru a beneficia de dividende cu ran­damente cuprinse între 2% şi 7,4%, potrivit

Vaccinul conţine viaţă şi normalitate şi energia planurilor făcute împreună, lucrurile simple care ne conectează la ceilalţi şi revenirea la normal care ne-a lipsit atât de mult în lunile de pandemie,

Chelsea a învins-o în finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Thomas Tuchel (47 de ani), antrenorul londonezilor, a intrat în istoria fotbalului. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League,

Un nou centru de vaccinare drive-thru va fi deschis în Capitală! Bucureștenii din sectorul 5 se vor putea imuniza direct din mașină. Zilnic, doctorii de aici pot vaccina aproximativ o mie de

Veste tristă în lumea de la Hollywood. Actorul Joe Lara și soția lui au avut parte de un sfârșit cutremurător, după ce avionul în care erau s-a prăbuşit în Tennessee. Potrivit presei din Statele Unite […] The post Actorul Joe Lara şi