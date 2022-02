Radu Itu a vorbit despre cele mai grele momente trăite la Survivor România: ”Au fost cele mai dificile aspecte” 23.02.2022

23.02.2022 Radu Itu a vorbit despre cele mai grele momente trăite la Survivor România: ”Au fost cele mai dificile aspecte” Radu Itu a făcut parte din echipa Faimoșilor, în cadrul emisiunii Survivor România 2022. Recent, acesta a fost eliminat din competiție. Fostul concurent a făcut dezvăluiri referitoare la cele mai grele clipe trăite în Republica […] The



Radu Itu a vorbit despre cele mai grele momente trăite la Survivor România: ”Au fost cele mai dificile aspecte”

Radu Itu a făcut parte din echipa Faimoșilor, în cadrul emisiunii Survivor România 2022. Recent, acesta a fost eliminat din competiție. Fostul concurent a făcut dezvăluiri referitoare la cele mai grele clipe trăite în Republica […] The post Radu Itu a vorbit despre cele mai grele momente trăite la Survivor România: ”Au fost cele mai dificile aspecte” appeared first on Cancan.

Radu Itu a vorbit despre cele mai grele momente trăite la Survivor România: ”Au fost cele mai dificile aspecte”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Loredana Marin, o adolescentă în vârstă de 18 ani din Călăraşi, una dintre cele mai preţioase sportive ale României, va participa la Campionatul Mondial de Box din Kielce. Loredana a câştigat recent aurul la Campionatul European de

Transavia, cel mai mare producător de carne de pui de pe plan local, controlat de familia Popa, a ajuns la o valoare cumulată a portofoliului de 81 milioane euro, cu 8 milioane euro peste nivelul din 2020, potrivit raportulului anual privind cele mai

Oana Roman a dezvăluit, recent, că Marius Elisei are o iubită. Iar, acum, fostul soț al vedetei a transmis un mesaj cu subînțeles. În timp ce Oana Roman trece cu greu peste divorț, iată că […] The post Mesajul transmis de Marius Elisei,

Artistul american DMX, pe numele său adevărat Earl Simmons, a decedat la doar 50 ani. El s-a făcut remarcat pe scena din New York la mijlocul anilor ’90. DMX fusese spitalizat pe 2 aprilie la clinica White Plans din New York, după ce suferise un

Pandemia a schimbat compor­tamentul de consum al românilor când vine vorba despre achiziţiile de bunuri de larg consum, dar nu a descurajat retailerii din comerţul alimentar să continue să investească, semn că loc de dezvoltare există

Primul model electric al producătorului autohton Dacia a înregistrat peste 9.300 de precomenzi în trei săptămâni de când a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut „un succes imediat în cele cinci țări care

Medicii au efectuat manevre de resuscitare, dar nu au reuşit să o readucă la viaţă pe femeia în vârstă de 32 de ani, din judeţul

Știi bine cum e la fotbal: cel mai bun din clasament ia cel mai mare premiu la final! În luna aprilie, așa e și în cazinoul Fortuna. Îți plac sloturile, dar vrei să iei mai […] The post Unic în România! Toată luna aprilie joci la turnee

Cântărețul de muzică populară Marius Baldovin a lansat volumul al doilea al proiectului muzical intitulat, sugestiv, ”Dor de mama”. Este un proiect plin de sentimente, iar artistul avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, că mama lui

Vineri, o lituaniancă, mamă a cinci copii a fost găsită moartă, într-un parc din comitatul Suffolk, Anglia. Aceasta a fost ucisă şi aruncată ulterior în lacul din parc, conform datelor furnizate de anchetatori, care au reţinut şi un suspect,

A urma o dieta sănătoasă și echilibrata reprezintă cheia succesului către o viață sănătoasă, ceea ce presupune accesul la o stare de bine generala. Asta înseamnă să consumam o mare varietate de alimente, în proporțiile […] The post

Parchetul General din Ungaria și Parchetul European (EPPO) au încheiat un acord de lucru, a informat Departamentul pentru Presă și Comunicare al Parchetului General de la Budapesta. Ungaria devine prima țară membră a UE care nu participă în

Când se vorbește de corectitudinea politică se observă că atenția este îndreptată doar asupra drepturilor, nu și a obligațiilor. Haideți să luăm un exemplu la întâmplare, o

Mioara Olteanu, fondatoare a magazinelor de suveniruri Art & Craft, prezente în toate aeroporturile internaţionale din România, susţine că incertitudinea creată de pandemie a făcut ca pasagerii să fie mult mai stre­saţi atunci când au

Danemaca a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a renunțat definitiv la vaccinul AstraZeneca, din cauza efectelor adverse „rare” care au provocat complicații sau decese. Chiar dacă vaccinul a primit avizele Agenţiei europene pentru

Nu mă așteptam ca FRF să se dezică de actualul selecționer. Să-l demită, chiar dacă, în premieră istorică, România a pierdut în fața Armeniei. Mirel Rădoi a rămas ce-a fost și în ziua numirii sale, soluția cea mai comodă și cea

Victor Becali a încercat să-l apere pe Florinel Coman (23 de ani) și a susținut că atacantul de la FCSB a suferit o accidentare din cauza unui antrenament de pe teren sintetic, efectuat la națională. Realitatea e că Rădoi nu a programat nicio

Departamentele de vânzări din cadrul companiilor, cele mai căutate de către candidați. Jumătate din aplicările lunare merg către joburile din vânzări Din cele 1,4 milioane de aplicări înregistrate pe eJobs.ro în luna martie a acestui an,

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a ajuns, joi, la sediul DNA, pentru a da declaraţii privind plângerea din 2019 împotriva fostului edil Gabriela Firea. Plângerea vizează zeci de hectare de teren din sectorul 3 cărora, în mod ilegal, li

Secretarul de Stat american Antony Blinken efectua joi o vizită-surpriză în Afganistan, cu scopul de a prezenta Guvernului afgan planul administraţiei lui Joe Biden cu privire la retragerea tuturor trupelor americane până la 11 septembrie, la