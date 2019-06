Radu Gorduza, şeful Affidea România: Politica de sănătate trebuie să încurajeze dezvoltarea ambulatoriilor, astfel încât pacientul să poată fi diagnosticat şi tratat rapid şi la costuri mai mici 04.06.2019

04.06.2019 Radu Gorduza, şeful Affidea România: Politica de sănătate trebuie să încurajeze dezvoltarea ambulatoriilor, astfel încât pacientul să poată fi diagnosticat şi tratat rapid şi la costuri mai mici Sectorul medical de stat avea, de exemplu, doar 45 de aparate RMN în 2017, faţă de 71 de astfel de echipamente la



Radu Gorduza, şeful Affidea România: Politica de sănătate trebuie să încurajeze dezvoltarea ambulatoriilor, astfel încât pacientul să poată fi diagnosticat şi tratat rapid şi la costuri mai mici

Sectorul medical de stat avea, de exemplu, doar 45 de aparate RMN în 2017, faţă de 71 de astfel de echipamente la privat.

Radu Gorduza, şeful Affidea România: Politica de sănătate trebuie să încurajeze dezvoltarea ambulatoriilor, astfel încât pacientul să poată fi diagnosticat şi tratat rapid şi la costuri mai mici

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Bianca Andreescu, 18 ani și locul 60 WTA, va disputa azi finala Indian Wells cu Angelique Kerber, 31 de ani, locul 8 WTA. Meciul va începe la ora 22:00. Bianca Andreescu este noua revelație a tenisului feminin, puștoaica de 18 ani

Loteria Română organizează duminică, 17 martie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 17 martie 2019: Loto 6/49: Va urma Joker: Va urma Loto 5/40: Va urma Noroc: Va urma

Primii fotbaliști ai echipei naționale au sosit, duminică la prânz, în cantonamentul de la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, în vederea pregătiri primelor jocuri din preliminariile Campionatului European 2020. Tricolorii nu mai vin de mult

Vicecampioana CSM Volei Alba-Blaj a învins campioana CSM Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-16, 25-20, 25-18), sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 18-a a Diviziei A1 la volei feminin, ultima a sezonului regulat. Ninkovic şi Newcombe au fost cele mai

După opt ani de mariaj cu Brigitte Sfăt, Ilie Năstase este mai hotărât ca niciodată să-și refacă viața alături de Ioana Simion. Cu care are în plan să se căsătorească. Dacă nu chiar a făcut-o deja! Recent, Ilie Năstase a fost văzut cu

Simona Halep (locul 2 WTA) se pregătește în SUA pentru turneul de la Miami, din perioada 19-30 martie. Citește mai

Imane Fidal, de orgine marocană, în vârstă de 34 de ani, a murit subit la spital, după ce ajunsese acolo în urma unor dureri mari de stomac. Citește mai

Circulaţia feroviară pe relaţia Piteşti – Bucureşti se desfăşoară, duminică, în condiţii speciale, de tip cale liberă, sub atenta supraveghere a personalului feroviar care dirijează traficul pe bază de comandă telefonică, după ce mai

Două bombardiere strategice americane capabile să transporte rachete de croazieră şi bombe nucleare au sosit la baza Royal Air Force (RAF) din Gloucesterhire, în Anglia, potrivit unor date publicate de site-ul MilRadar, specializat în supravegherea

Tragerea la sorţi va avea loc, la noapte, mai precis după miezul nopţii, însă fostul lider mondial va avea de aşteptat pentru a intra pe

O nouă filmare care surprinde un tânăr din Timişoara aflat sub influenţa drogului „zombie” a fost făcută publică. Din imagini se poate vedea cum tânărul stă nemişcat lângă o

Capitalizarea bursieră a urcat la 157,990 miliarde de lei în săptămâna 11 - 15 martie, de la 154,050 miliarde de lei în săptămâna precedentă, însă valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut la

După o îndelungată absenţă, comedia PREŞUL de Ion Băieşu revine pe afişul bucureştean! Teatrul Naţional din Bucureşti anunţă premiera spectacolului Preșul de Ion Băieşu, în

Adrian Mititelu se laudă că are planuri mari pentru echipa sa, FC U Craiova 1948, deși are șanse mici la promovarea în Liga 2, după 2-2 cu AS FC Pucioasa. După ce Primăria Craiova i-a interzis, pentru moment, să joace pe stadionul

Astra - FCSB este ultimul meci al etapei cu numărul 2 din play-off. Partida e programată la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 20:30 » Astra - FCSB Urmărește AICI

Liverpool a evitat la limită insuccesul care ar fi îndepărat-o de titlu și s-a impus în deplasare cu Fulham, 1-2. „Cormoranii„ sunt din nou pe primul loc, dar Manchester City are un meci mai puțin. Echipa lui Klopp a deschis

AC Milan și Inter, marile rivale din orașul Milano, se înfruntă în această seară, de la ora 21:30, într-un nou episod din Derby della Madonnina. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 3 și TV Telekom

Meteorologii anunță că luni, în București, sudul și estul țării, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade, dar vor începe să scadă din nou începând de marți noaptea. „Luni, vremea va fi deosebit de caldă în toate regiunile, mai

Tot mai multe descoperiri in legatura cu boala care afecteaza din ce in ce mai multe femei din intreaga lume sunt facute si acest lucru ajuta foarte mult la combaterea acestei boli. Citește mai

Trenurile pe relaţia Piteşti - Târgovişte - Bucureşti vor avea întârzieri de 20-25 de minute, duminică după-amiaza, din cauza unor deranjamente tehnice produse la instalaţiile de dirijare a traficului, după ce