Quiz fulger | Care dintre cele două femei e nevasta tânărului din imagine? 22.05.2022

22.05.2022 Quiz fulger | Care dintre cele două femei e nevasta tânărului din imagine? CANCAN.RO ți-a pregătit un quiz fulger. Dacă reușești să răspunzi corect la această întrebare, înseamnă că ești cu adevărat un geniu. Fii foarte atent și nu te grăbi. Ești pregătit? Care dintre cele două femei […] The post Quiz



Quiz fulger | Care dintre cele două femei e nevasta tânărului din imagine?

CANCAN.RO ți-a pregătit un quiz fulger. Dacă reușești să răspunzi corect la această întrebare, înseamnă că ești cu adevărat un geniu. Fii foarte atent și nu te grăbi. Ești pregătit? Care dintre cele două femei […] The post Quiz fulger | Care dintre cele două femei e nevasta tânărului din imagine? appeared first on Cancan.

Quiz fulger | Care dintre cele două femei e nevasta tânărului din imagine?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fosta iubită a lui Yamato Zaharia s-a „reprofilat”? CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini incendiare cu sexy-Miruna şi noua sa parteneră… de ”joacă”. Tânăra a vorbit fără reţineri despre relaţia pe care o are

Un studiu recent arată că telefoanele mobile pot produce cancer. Cercetătorii au ajunt la concluzia că folosirea telefonului mobil doar 17 minute pe zi, într-o perioadă de 10 ani, crește riscul de a face cancer cu

Parisul limitează viteza automobilelor în oraş la 30 km/h. Primăria încurajează mersul cu bicicleta. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 30 august. Parizienii vor fi nevoiţi să calce frâna

Horoscopul zilei de 11 iulie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac se bucură de ingresul lui mercur în zodia lor. La doar o zi după […] The post Horoscop

Un district din estul Germaniei a declarat primul dezastru cibernetic din istoria ţării, după un atac al hackerilor asupra sistemelor computerizate oficiale ale autorităţilor regionale. Declararea dezastrului cibernetic deblochează fonduri federale

Conor McGregor a cedat în fața lui Dustin Poirier, în cel de-al treilea lor meci direct. După primele 2 lupte directe, scorul era 1-1. Conor McGregor s-a impus în primul meci, într-o luptă de 3 runde din cadrul galei UFC 178, ce a avut loc în

Instrumentistul Alexandru Bulacu, în vârstă de 27 de ani, a murit sâmbătă seara, răpus de o boală cruntă. Alexandru Bulacu a murit după o luptă grea cu boala. Anunţul trist privind decesul său a fost […] The post Instrumentistul

Rezultatele finale la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021, după soluţionarea contestaţiilor, au fost publicate pe site-ul Ministerului

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că în prima fază au fost scoase la concurs 153 de posturi de conducere în structurile MAI, iar acum urmează să fie scoase alte 850 de posturi din trei structuri: Poliţie, Jandarmerie şi Poliţie de

Depourile, adăposturile din staţii şi mijloacele de transport public urban sunt curăţate şi igienizate, sâmbătă şi duminică, de către 300 de angajaţi ai Societăţii de Transport Bucureşti

Producătorul de vinuri Purcari cu afaceri de peste 200 mil. lei, ale cărui acţiuni sunt incluse în structura indicelui principal BET, are în plan să investească în acest an într-un proiect de irigaţii, în modernizarea unei fabrici şi în

Încep recrutările pentru cele 775 de locuri de rezervist voluntar - maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi - declarate vacante de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) în acest

Papa Francisc a apărut în public duminică pentru prima dată de când a fost supus unei intervenţii chirurgicale la colon în urmă cu o săptămână, ieşind la un balcon al spitalului Gemelli din

Litoralul românesc număra anul trecut un total de 1.581 de hoteluri, însă dintre acestea doar 25 oferă servicii de tip all-inclusive, conform platformei de rezervări online Alohotels. Dragoş

Mihaela Iordan, country ma­­na­­ger finance în cadrul Immofi­nanz România, unul dintre cei mai mari pro­prietari de clădiri co­mer­ciale din ţară, susţine că are în ve­dere şi oraşe mai mici pentru extin­de­rea cu bran­durile Vivo

Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a vorbit sâmbătă, la Realitatea Plus, despre efectele vaccinării în țara sa și riscurile imunizării cu serurile apărute pe

A cui? A Maiei Sandu, fireşte nu doar izbânda PAS. Dar e şi triumful eticii, voinţei, reformei şi moderaţiei, al românilor de dincolo şi dincoace de Prut, ca şi al vestului. Şi, mai presus de orice, e al

Doi copii lăsaţi nesupravegheaţi în timp ce se jucau în mare, la Eforie Nord, au ajuns în largul mării cu o jucărie gonflabilă, iar unul dintre ei a fost la un pas de înec, însă a fost salvat de salvamari, transmite Antena 3. Salvamarii

Horoscop duminică, 11 iulie. Află ce ţi-au rezervat astrele pentru ziua de duminică, 11

Istoricul Adrian Cioroianu va prelua, cel mai probabil, funcţia de manager al Bibliotecii Naţionale a României, a anunţat, ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, informează Agerpres. „Am avut discuţii cu mai multe personalităţi din zona