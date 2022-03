Putin dă înapoi?! Dezvăluirile uluitoare făcute de ministrul rus de Externe: ”Vrem să ajungem la pace” 16.03.2022

16.03.2022 Putin dă înapoi?! Dezvăluirile uluitoare făcute de ministrul rus de Externe: ”Vrem să ajungem la pace” Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat recent că negocierile dintre Rusia și Ucraina sunt aproape de a ajunge la un consens. Conform spuselor oficialilor, pacea dintre cele două țări ar putea veni curând […] The post Putin dă



Putin dă înapoi?! Dezvăluirile uluitoare făcute de ministrul rus de Externe: ”Vrem să ajungem la pace”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat recent că negocierile dintre Rusia și Ucraina sunt aproape de a ajunge la un consens. Conform spuselor oficialilor, pacea dintre cele două țări ar putea veni curând […] The post Putin dă înapoi?! Dezvăluirile uluitoare făcute de ministrul rus de Externe: ”Vrem să ajungem la pace” appeared first on Cancan.

Putin dă înapoi?! Dezvăluirile uluitoare făcute de ministrul rus de Externe: ”Vrem să ajungem la pace”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep (3 WTA și favorită nr. 3) s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1000 Madrid Open, cu premii de 2,5 milioane de euro, după ce a învins-o, vineri, în runda inaugurală, pe jucătoarea Sara Sorribes Tormo (46 WTA), din Spania,

Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat în Germania, nu va avea loc nici în 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, informează Agerpres, care citează Reuters. Oktoberfest atrage de obicei circa 6 milioane de vizitatori în

Un incendiu a izbucnit duminică într-un imobil din Eforie. Flăcările au provocat pagube la primul etaj și în podul clădirii, scrie Mediafax Pompierii constănțeni au reușit să

Canadianul Patrick Marleau (41 de ani) a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în NHL, campionatul de hochei nord-american. Are în acest moment 1.768 de meciuri. Până pe 19 aprilie 2021, recordul de meciuri în NHL era deținut de

Costumul a fost dezvoltat de Gravity Industries, alături de Marina Regală. Un membru al Marinei Regale britanice a testat un costum cu propulsie şi a zburat deasupra apei, aterizând apoi pe nava HMS Tamar, anunțăNews.ro. Gravity Jet Suit a mai fost

Capitala şi 12 judeţe se află în scenariul galben de infectări cu SARS-CoV-2, a anunţat, luni, Grupul de Comunicare Strategică. Bucureştiul a înregistrat o rată de infectare de 2,42 cazuri la mia

Până la finalizarea discuțiilor pentru un nou stadion, arena „Michael Klein” își trăiește ultimii ani într-o stare avansată de degradare. Locul unde s-au născut legende ale fotbalului românesc e departe de anii de glorie, când Corvinul

Președintele Comitetului Național de Vaccinare Valeriu Gheorghiță a anunțat, marți, într-o conferință de presă, că începând cu 7 mai, orice persoană poate merge în centrele de vaccinare, chiar și fără programare, pentru a se imuniza.

Toată lumea vorbește despre o poveste de dragoste între Zannidache și Ana Porgras, în ciuda faptului că ambii au infirmat posibilitatea unei relații. Cum bine se știe, cei doi sunt apropiați dinaintea participării la Survivor […] The post

Ovidiu Herea, atacantul celor de la Metaloglobus, are un singur vis pe final de carieră, acela de a se retrage de la

România a avut în 2020 cele mai mici venituri, ca pondere în PIB, din Uniunea Europeană, de doar 33%. Deşi taxele în România sunt mai mari ca în Bulgaria. Bulgaria este o ţară mai săracă decât

Diplomatul iranian Assadollah Assadi, condamnat în februarie, în Belgia, la 20 de ani de închisoare, cu privire la plănuirea unui atentat în Franţa, în 2018, vizând opozanţi ai regimului de la Teheran, şi-a retras miercuri apelul, iar

Fostul internaţional irlandez Alan McLoughlin a murit, la vârsta de 54 de ani, după o luptă cu

Medicul primar pediatru Ioan Gherghina a explicat, miercuri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, principalele motive pentru care și copiii ar trebui să fie imunizați împotriva

Tanczos Barna, ministrul mediului, a dat detalii, la Digi24, despre programul „Rabla pentru electrocasnice”. El a anunțat că primele produse care intră în program sunt maşinile de spălat rufe sau vase, frigiderele şi uscătoarele de

Indiferent dacă interesul tău este reprezentat de planificarea pre-deces sau tu ori familia ta aveți nevoie urgentă de consultanță sau servicii de specialitate, este foarte important să alegi o agenție de servicii funerare în care ai deplină

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au aprobat, marţi, în premieră, propunerea Comisiei de utilizare a unor insecte drept aliment nou. Este vorba despre viermele galben de făină, relatează Realitatea

Comisia Europeană a înfiinţat Extreme Light Infrastructure (ELI) ca un consorţiu european pentru infrastructura de cercetare. România lipseşte din această structură. Astfel, laserul de la Măgurele este exclus din proiectul de cercetare care a

Procesiuni cu icoane făcătoare de minuni, între care şi cea a Sfintei Ana, au fost organizate de Izvorul Tămăduirii la două mănăstiri seculare din munţii Stânişoarei din

Actorul brazilian de comedie Paulo Gustavo s-a stins din viață în urma unor complicații datorate de infectarea cu virusul SARS-COV-2. Tristul eveniment s-a petrecut marți seara, după o luptă necruțătoare cu boala care a durat 2 luni. Gustavo