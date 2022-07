Putin a ordonat capturarea primei capitale a Ucrainei sovietice, arată raportul zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului 17.07.2022

17.07.2022 Putin a ordonat capturarea primei capitale a Ucrainei sovietice, arată raportul zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului Ministerul rus al Apărării a anunțat încetarea pauzei operaționale, confirmând astfel evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului din 15 iulie, conform căreia forțele ruse reiau probabil atacurile la sol de-a lungul mai multor axe, în



Putin a ordonat capturarea primei capitale a Ucrainei sovietice, arată raportul zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului

Ministerul rus al Apărării a anunțat încetarea pauzei operaționale, confirmând astfel evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului din 15 iulie, conform căreia forțele ruse reiau probabil atacurile la sol de-a lungul mai multor axe, în Ucraina. Una dintre ele e spre Harkov și ISW (Institute for the Study of War) crede că Putin a ordonat direct […]

Putin a ordonat capturarea primei capitale a Ucrainei sovietice, arată raportul zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a precizat, sâmbătă, că în cazul în care cifrele cazurilor de COVID-19 se înrăutăţesc şi este nevoie de instituirea unor restricţii de circulaţie, acestea nu

PSG a câștigat cu 2-0 meciul cu Reims, care a contat pentru etapa 4 din Ligue 1. A fost prima partidă a lui Lionel Messi în tricoul vicecampioanei Franței. Rezultatele etapei 4 din Ligue 1 PSG a câștigat meciul de la Reims, dar nu fără emoții.

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Vom miza 100% pe partide programate în cadrul turneului US Open. Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite […] The post Biletul Zilei: Simona

Lionel Messi a debutat pentru Paris Saint-Germain. Messi l-a înlocuit în minutul 66 pe Neymar în meciul disputat duminică, în deplasare la Reims. Argentinianul a fost cel mai faultat jucător de pe teren cât

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF, o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, fie că este politic, social, cultural,

În Suceava și împrejurimi sunt multe locuri frumoase de vizitat, obiective turistice încărcate de istorie și înconjurate de peisaje de vis. Descoperă cele mai apreciate atracții turistice și locuri de vizitat în Suceava și împrejurimi:

Horoscopul zilei de 31 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur trebuie să fie atenți la administrarea banilor deoarece pot avea pierderi financiare.

Statele Unite au anunțat luni seară că au finalizat retragerea din Afganistan, la capătul a 15 zile de operațiuni haotice de evacuare a cetățenilor americani și a civilor afgani, după preluarea controlului de către talibani, relatează Reuters.

MAM Bricolaj (simbol bursier MAM), furnizor de materiale şi accesorii pentru mobilier controlat de familia Găvan, a încheiat primul semestru din 2021 cu afaceri de 24,9 mil. lei echivalentul unei creşteri de 47,7% faţă de perioada similară a

Miercuri, 8 septembrie, vor avea loc partidele din turul al patrulea al fazei naționale a Cupei României, sezonul 2021-2022. Programul meciurilor, stabilit de Departamentul Competiții al FRF în baza criteriului geografic, este următorul: FC Unirea

Ivan Ranchev, antrenorul echipei de fotbal bulgare Hebar Pazardzhik, a fost ucis pe loc de un fulger, sâmbătă, 29 august, la scurt timp după ce arbitrul fluierase începutul unui meci amical la Lesichovo, informează Intellinews.com. Ivan Ranchev,

Misiunea de amploare a pompierilor tulceni, care au fost solicitați să intervină pentru cputarea unei persoane dispărute în apele Dunării. Este vorba despre un bărbat de 54 de ani care a intrat în apă să facă o baie și nu a mai

Preşedintele Curţii Constituţionale, Domnica Manole, consideră că, timp de mai multe decenii, în teritoriul pe care se află astăzi Republica Moldova, limba română nu a beneficiat de statutul pe care îl merita, deşi era vorbită de majoritatea

Institutul Naţional de Sănătate Publică informează marţi,31 august, că până la data de 29 august au fost confirmate 2.373 de cazuri COVID care provoacă îngrijorare, dintre care 620 de cazuri cu varianta Delta. În urmă cu o săptămână,

Cele mai mari proiecte de investiţii pentru acest an al Strauss România, pro­du­cătorul brandului de cafea Doncafé de­ţinut de acţionari din Olanda, sunt în ener­gie regenerabilă, noi branduri inova­tive, auto­matizare şi digitazilare,

Horoscop toamnă 2021. Lunile septembrie, octombrie și noiembrie sunt o perioadă ideală pentru a face schimbări și planuri noi, în special pe plan profesional. Citește horoscopul toamnei 2021 și află dacă te numeri printre zodiile care vor fi

Atacul cu rachete de luni asupra aeroportului din Kabul a fost revendicat de gruparea jihadistă Stat Islamic - Khorasan

12.106 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, iar 8.719 dintre acestea au primit prima doză de ser, a anunţat, marţi, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Start-up-ul Planable, cu birouri în Bucureşti şi Chişinău, care a dezvoltat o platformă de colaborare pentru echipele de social media, a lansat noi funcţionalităţi speciale de editare a imaginilor, pentru a ajuta experţii în marketing să

Armin Nicoară a izbucnit în lacrimi la TV! Artistul și-a vizitat de curând socrii alături de viitoarea lui soție, Claudia Puican. Blondina nu şi-a ascuns niciodată trecutul şi nu a uitat de unde a plecat, […] The post Armin Nicoară a