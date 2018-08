Pui cu sos de miere şi muştar 22.08.2018

22.08.2018 Pui cu sos de miere şi muştar Poţi să serveşti carnea alături de o garnitură precum legume soté, piure sau cartofi la cuptor. Cu siguranţă vei da lovitura cu această



Pui cu sos de miere şi muştar

Poţi să serveşti carnea alături de o garnitură precum legume soté, piure sau cartofi la cuptor. Cu siguranţă vei da lovitura cu această reţetă.

Pui cu sos de miere şi muştar

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

FCSB și-a aflat azi unul dintre posibilii adversari din turul III al preliminariilor Europa League. În cazul în care o înving pe Rudar Velenje, roș-albaștrii vor da peste învingătoarea "dublei" Hajduk Split - Slavia Sofia,

Bulgaria a declansat procedurile pentru a construi un gard la granita cu tara noastra, astfel incat porcii din Romania sa nu traverseze frontiera si sa raspandeasca pesta porcina africana. Asta in contextul in care din ce in ce mai multe cazuri de pesta

Un pod care face legătura între municipiile Rădăuți și Suceava s-a surpat, după doar cinci zile de la inaugurare! Citește mai

La un secol de la la Marea Unire, liderii politici ai momentului se comportă şi acţionează mai mult ca pe vremea când domnii locului se închinau Marii Porţi otomane, scrie Silviu Mănăstire, în editorialul său din

Helicobacter pylori, care dă cea mai frecventă infecţie din lume, este o bacterie spiralată care colonizează mucoasa stomacului şi a duodenului, rezistând într-un mediu extrem de acid. Citește mai

Exista multe lucruri pe care semnul zodiacal al unei persoane il poate spune despre aceasta. De exemplu, Pestii au tendinta de a fi creativi, Fecioarele sunt perfectioniste si Capricornii nu sunt atat de fideli. Citește mai

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români că, în conformitate cu informaţiile publicate de compania aeriană Ryanair, în 25 şi 26 iulie ar urma să aibă loc o grevă a personalului aviatic, care ar putea afecta unele zboruri

Prezentatoarea Amalia Enache, în vâstă de 41 de ani, va prezenta din nou Ştirile Pro TV de noapte, după o pauză de doi ani în care a fost în concediul de

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat luni seară, la România TV, ca se aştepta la mai mulţi candidaţi pentur şefia DNa, apreciibd că cei patru care s-au înscris sunt oameni cu experienţă, dar nu ştie dacă pozitivă sau

Un paramedic şi un pompier au intervenit în ajutorul unui biciclist rănit grav într-un accident rutier şi abandonat pe marginea şoselei. Victima a fost lovită de o maşină, iar şoferul a fugit apoi de la locul

Antreprenorii Alexandru Anghel şi Răzvan Stoian au investit într-o colecţie de o mie de tricouri ale fotbaliştilor români şi vor să găsească sponsori pentru a deschide un muzeu în

Cei mai mari zece jucători din industria chimică adunau afaceri de circa 5 miliarde de lei anul trecut şi peste 6.000 de sala­riaţi, potrivit calculelor

Gaz Metan și Concordia Chiajna au fost la un pas să termine la egalitate, însă golul superb al lui Fortes din ultimul minut al prelungirilor a adus toate cele trei puncte la Mediaș, scor 2-1. Ploaia torențială însă a pus mari probleme

La două ore după ce nocturna a cedat la Gaz Metan - Concordia, aceleași probleme au avut loc și pe noul "Ion Oblemenco", unde partida dintre U Craiova și Poli Iași nu a început la ora stabilită, 21:00, din cauza problemelor cu nocturna.

Vestea că s-a stins din viață Marius Ancuța, celebrul comentator de snooker, a picat ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. (Oferta speciala playstation) De câteva luni, se lupta cu o boală nemiloasă, iar joia trecută Marius a murit, la 50 de

Unitatea 1 a Centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat, luni, de la Sistemul Energetic Naţional, ca urmare a unui semnal fals, ce a declanşat unul din sistemele turbinei. Citește mai

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni seară, că noul procuror-şef al DNA va avea o responsabilitate mare şi că, după ce va fi numit, el trebuie să facă o evaluare a instituţiei şi a procurorilor, dar şi să alinieze Direcţia

Mai multe pârâuri au ieşit din matcă şi au produs pagube în urma ploilor torenţiale înregistrate luni, în judeţul

Cincizeci de locuinţe din localitatea Boian, judeţul Sibiu, au fost evacuate, luni seară, ca urmare a inundaţiilor provocate de scurgerile de pe versanţi. Mai multe echipaje de pompieri sunt la faţa locului şi intervin pentru evacuarea apei care

Preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, este suspectat de deturnare de fonduri, informează postul Cadena