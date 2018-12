(publicitate) What to do to rent a flat in Bucharest 28.12.2018

28.12.2018 (publicitate) What to do to rent a flat in Bucharest If you are looking for a new home in Bucharest there are things to check before taking any decision. People need guide when they are about to rent a house or a flat in a big city with many opportunities. Most of it will equally apply if you are in a



(publicitate) What to do to rent a flat in Bucharest

If you are looking for a new home in Bucharest there are things to check before taking any decision. People need guide when they are about to rent a house or a flat in a big city with many opportunities. Most of it will equally apply if you are in a shared property. A guide […] Post-ul (publicitate) What to do to rent a flat in Bucharest apare prima dată în Libertatea.ro.

(publicitate) What to do to rent a flat in Bucharest

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Max Eisenbud, agentul rusoaicei Maria Sharapova (31 de ani, 29 WTA), crede că fostul lider mondial va avea mai mult succes în afaceri decât în tenis. Maria deține compania producătoare de dulciuri Sugarpova. "În 2004, după ce

Kylian Mbappe (19 de ani), unul dintre favoriții la câștigarea Balonului de Aur în 2018, l-a descris pe Roger Federer (37 de ani, 3 ATP) într-un interviu acordat celor de la "Tele Suisse". Proaspătul campion mondial este un fan

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 34 WTA) are țeluri mărețe în anul 2019. Românca vrea să ajungă între primele 10 jucătoare ale lumii și e sigură că România se poate impune în Fed Cup. România

Gandindu-te la toti sportivii tai preferati, poti sa iti dai seama ca nu fiecare dintre ei este definit de un fizic perfect sportului pe care il practica. Rapizi ca un fulger, puternici asemeni mentalitatii lor, cele mai performante minti accepta

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins acum câteva luni un plan al preşedintelui SUA, Donald Trump, privind un acord comercial bilateral, afirmă Owen Paterson, un fost membru al Guvernului de la Londra.

E din nou răscoală în localitatea Rusănești, Olt, după ce oamenii au blocat accesul veterinarilor în comună. Citește mai

Noi schimbări în Guvernul României, la scurt timp după remanierea oficială, Deciziile premierului Dăncilă au fost publicate miercuri în Monitorul Oficial. Citește mai

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate, Federica Mogherini, a declarat miercuri în urma unei întâlniri cu ministrul de Externe iranian Javad Zarif că Uniunea

Mekenzie Leigh Guffey (19 ani) din Hollywood, Alabama, a vrut să dea de ştire tuturor când a aflat că a rămas însărcinată. Citește mai

Viorica Dăncilă merge cu două zile mai devreme la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Premierul organizează și o ședință de guvern solemnă, joi, tot la Alba Iulia. Citește mai

Adunarea generală a judecătorilor Instanţei supreme a luat o hotărâre care are efect asupra dosarelor care au termene în decembrie. Printre acestea se află și dosarele lui Liviu Dragnea, a Elenei Udrea și a Alinei

Svein Ludvigsen, un fost ministru norvegian, a fost pus sub acuzare pentru că ar fi abuzat sexual trei azilanţi, conform autorităţilor, scrie The

E puternică, rapidă și se aude incredibil. Este și o mare surpriză, pentru că vine de la un producător auto care și-a obișnuit clientela cu mașini populare. Cu Stinger, Kia a vrut să arate ce poate. 370

Cei mai mulţi analişti sunt de acord că noua agresiune a Rusiei faţă de Ucraina, prin capturarea unor nave mi­litare ucrainene care încercau să ajungă într-un port ucrainean prin strâmtoarea Kerci, blocată de ruşi, nu va duce la un război

Cosmin Contra a numit adversarele pe care le-ar dori în grupa României din preliminariile pentru Campionatul European de fotbal din 2020. Tragerea la sorți a preliminariilor CE 2020 are loc duminică și poate fi urmărită liveTEXT

FCSB înfruntă Gaz Metan Mediaș duminică, de la 20:00. Nicolae Dică poate alinia din nou, după mai mult de două luni, o linie de apărare în care toţi jucătorii să evolueze fix pe poziţia care le defineşte profilul. Improvizaţiile

Noi episoade umoristice în presa aservită PSD: "Viorica Dăncilă a ridicat parlamentarii în picioare și a stârnit ropote de aplauze", titrează revista Q Magazine pe pagina electronică după prestaţia

Aspirina, folosită în doze reduse, ar putea diminua gravitatea simptomelor şi anomaliilor sistemului imunitar la pacienţii cu scleroză multiplă, după ce a fost verificată eficienţa sa într-un test realizat pe şoarecii de

Liderii PSD şi ALDE, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, au avut miercuri seară o întâlnire de seară, la Parlament, potrivit Digi24. Citește mai

Chrissy Teigen își urăște picioarele, pentru că „sunt oribile”. De aceea, soția lui John Legend apelează la Photoshop permanent după ședințele foto. Citește mai