(Publicitate) Importanta ceasului in lumea moderna 28.02.2019

Ceasul este un obiect care ne permite sa fim la curent cu trecerea timpului. Primul model de ceas folosit vreodata functiona in functie de soare. Practic timpul era masurat in functie de miscarea soarelui. Mai tarziu, oamenii de stiinta au dezvoltat un mecanism care a transformat ceasul intr-un obiect mult mai performant, iar aceasta inventie […]

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât ca dosarul președintelui PSD, Liviu Dragnea, să fie în continuare judecat de completul de judecători din

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Dragoş Titea ar fi fost chemat la DNA în calitate de martor într-un dosar legat, de data aceasta, de aeroportul

Peste 90% dintre localităţile judeţului nu dispun de de groapă de gunoi autorizată (cea de lângă oraşul Galaţi deserveşte doar municipiul şi câteva comune limitrofe), aşa că deşeurile din circa 150.000 de gospodării se adună în curţi

Tenda 4G185 e un router portabil, în care introduci o cartelă SIM de la un operator de telefonie mobilă şi el transformă semnalul 2G / 3G / 4G LTE în internet wireless, pe care-l poţi accesa de pe computer, smartphone sau

Curtea Veche Publishing a republicat o carte „care încurajează lovirea copiilor”, scrisă de Zig Ziglar, în traducerea Irinei Margareta Nistor. Cel puţin aşa semnalează scriitoarea Ioana Chicet-Macoveiciuc pe Facebook. În urma comentariilor

La început de an, 14 la sută din posturile Inspectoratului de Poliţie sunt neocupate, un procent ridicat, în condiţiile în care, din 2016 şi până acum, s-au făcut angajări masive din sursă externă. Cu toate că deficitul rămâne la cote

Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, a declarat că în ultimii cinci ani de zile municipiul a înregistrat o scădere a veniturilor din impozitul pe venit şi că anul trecut pierderea suferită la bugetul local a fost de aproximativ 70 de milioane

Portalul handball-planet, una dintre publicaţiile importante în handbal pe plan extern, a efectuat la sfârşitul anului trecut un sondaj pentru desemnarea celei mai bune jucătoare a lumii în 2018, dar şi

Potrivit calendarului tradiţional chinezesc, Noul An începe la 5 februarie 2019, fiind anul Mistreţului de Pământ. Anul se încheie pe 24 ianuarie 2020. Potrivit zodiacului chinezesc, anul Mistreţului

Zid de beton? Barieră? Preşedintele american Donald Trump şi-a schimbat din nou retorica cu privire la proiectul său emblematic de campanie, în momentul în care negocierile pentru un compromis bugetar au fost

Horoscop 1 februarie Berbec Astăzi ai putea să te îndrăgosteşti la prima vedere, sau să petreci alături de prieteni. Fii totuși prudent şi ţine cont şi de opiniile celorlalţi. Horoscop 1

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 63, informează Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate

Sepsi Sfântu Gheorghe a reușit transferul lui Florin Daniel Zaha, un portar de doar 19 ani care ultima dată a evoluat pentru Balmazújváros, formație care ocupă locul 18 din 20 în a doua ligă maghiară. Pentru

Directorul general de la Poli Iași, Horia Sabo, și oamenii lui, puși pe lista de disponibilizări, s-au îmbolnăvit subit și au intrat în concediu. Pentru a rezista în funcții până la verdictul Tribunalului cu privire la

Florin Călinescu a vorbit deschis despre motivele care o împiedică pe Viorica Dăncilă să se ţină de cuvânt. Citește mai

Șeful serviciului logistic al Inspectoratului de Jandarmerie Ialomița, Nicolae Marianu, este acuzat că ar fi furat 50 de lei unui copil. El este anchetat de Parchetul Militar după ce părinții copilului au făcut plângere

Cristina Neagu, căpitanul echipei naţionale, a fost desemnată MVP-ul anului 2018, după sondajul efectuat de portalul handball-planet (una dintre publicaţiile importante în handbal pe plan extern), în privința desemnării celei mai bune jucătoare

Papa Francisc a trimis un mesaj cetăţenilor din Emiratele Arabe Unite, cu prilejul vizitei sale pe care o va realiza între 3 şi 5 februarie, elogiind această ţară pe care a considerat-o un exemplu de convieţuire, fraternitate şi întâlnire a

O femeie a fost lovită de tren joi seară la staţia de metrou Apărătorii Patriei, circulaţia fiind perturbată pe magistrala

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seara, la Digi24, că nu ştie dacă nu cumva subiectul privind clorul din apa furnizată de Apa Nova în Bucureşti este poate şi inflamat din considerente pe care nu le poate