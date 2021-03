(Publicitate) Dulgheri de la portalul Wilio 24.03.2021

Stiri pe aceeasi tema:

Zeci de persoane stau la coadă ore în şir la sediul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) din Sectorul 2 al Capitalei, fără să poată păstra distanţa de siguranţă între ele. Oamenii se înghesuie la gardul instituţiei pentru a primi

Perioada de şomaj tehnic a industriei auto din România continuă şi după data de 6 aprilie, în contextul în care epidemia de COVID-19 continuă să se extindă, iar marile pieţe europene rămân puternic afectate. După Pirelli, care a anunţat pe

În Italia, vârsta medie după primele 10.000 de decese a fost de 78 de ani, iar în Spania, doar 5% din cei 12.500 de oameni dispăruți au avut sub 70 de ani Pe lista celor peste 160 de morți în România (datele se schimbă rapid) din cauza

Închiderile de fabrici operate de constructorii auto în Europa şi America de Nord ar putea costa peste 100 miliarde de dolari sub formă de venituri pierdute dacă fabricile vor rămâne închise până la sfârşitul lunii aprilie, potrivit Financial

Retailerul britanic de fashion Debenhams se pregăteşte de insolvenţă, după ce epidemia de coronavirusului a obligat compania să închidă magazinele din Marea Britanie, scrie

Grupul Zentiva, deţinut de fondul de investiţii Advent International, prezent şi pe piaţa locală cu o fabrică în Bucureşti (Sicomed), anunţă că a finalizat preluarea operaţiunilor din Europa Centrală şi de Est ale companiei farma Alvogen,

Cristiano Ronaldo vine cu un nou challenge: the Living Room Cup Hei, am o nouă provocare pentru a rămâne activ: Living Room Cup ????. Poți să-mi mărești și să-mi bat recordul de concasor? Arată-mi ce ai și folosește #livingroomcup

Brokerii de asigurare se aşteaptă la o perioadă dificilă, iar majoritatea estimează o perioadă de scăderi care pot ajunge şi până la 50% în următoarele luni. Abia în a doua parte a anului s-ar putea să se intre pe un trend de redresare, a

Se dovedește că atât pentru spectatorii noştri din București, din țară, dar și pentru românii de pe toate meridianele lumii, vizionarea online a spectacolelor Teatrului Bulandra – pe pagina oficială

S-a aflat ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului. Biserica a desfășurat acțiuni filantropice pentru persoanele vulnerabile și a făcut numeroase donații. În acest demers s-au implicat 2.077 de parohii care au

Papa Francisc s-a rugat, miercuri, la Sfânta Liturghie celebrată în capela Casei „Sf. Marta” ca Dumnezeu să mişte inimile acelora care profită de nevoiaşi în această criză cauzată de pandemia de coronavirus. Pontiful a vorbit

O parte din lucrările de pe Autostrada Soarelui au fost finalizate înainte de termen. Lucrările pe un lot al Autostrăzii A2 București-Constanța s-au încheiat cu aproape o lună mai devreme de data prognozată. În cadrul acestor lucrări au fost

În perioada pandemiei de COVID-19 trebuie să respectăm cu stricteţe regulile generale recomandate de OMS. Specialiştii ne oferă şi câteva sfaturi cu privire la ce trebuie să facem atunci când mergem la cumpărături, pentru a evita riscul

Compania poloneză de rafinare PJN Orlen şi-a deschis prima benzinărie sub brandul Orlen din Germania, relatează The First

25 de viziere şi dezinfectant pentru suprafeţe au fost donate Jandarmeriei Dâmboviţa, săptămâna aceasta. Donaţia a venit din partea tânărului antreprenor din Găeşti, care, recent, a mai sprijinit instituţia şi cu recipiente cu

Sony a publicat primele imagini cu noul controller DualSense, care a suferit ușoare modificări de look, adoptând un design asemănător cu cel al rivalilor de la Xbox. Noul controller va apărea pe piață odată cu noul PlayStation 5,

Ronaldinho este, în sfârșit, liber! Brazilianul a plătit cauţiunea în valoare de 1,6 milioane de dolari pentru el şi pentru fratele său. Cei doi vor rămâne în arest la domiciliu. Fostul mare fotbalist și fratele său au stat în spatele

Multipla campioană la gimnastică Larisa Iordache s-a arătat deranjată de comentarii vulgare şi jignitoare postate la anunţul său, lângă o fotografie îmbrăcată în uniformă de Poliţie, publicat,

Nouă maici de la Mănăstirea Dragomirna, din județul Suceava, au fost confirmate cu noul coronavirus și fac tratament la mănăstire. În urma confirmării testelor, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava

Toate cluburile din Premier League vor primi în această perioadă un avans în valoare de câteva milioane de lire sterline, pentru a se putea descurca în această perioadă, în care pandemia de COVID-19 a dus la suspendarea campionatului. Toate cele