(Publicitate) Cum alegi cel mai bun fotoliu pentru bebe 22.02.2020

Fotoliile sunt piese care cresc siguranța bebelușilor și în același timp asigură zone de distracție și exploatare deosebite. Totuși ca acestea să își îndeplinească scopurile trebuie să fie corect alese. Iată o serie de aspecte ce trebuie urmărite când vine vorba de achiziționarea unui fotoliu bebe. Dimensiune – trebuie ales modelul potrivit în funcție de […]

Unii ar spune că lumea se împarte în două categorii: învingători şi învinşi. De fapt, aşa cum ne spune Nassim Nicholas Taleb în „Când pielea ta e în joc”, publicată de Curtea Veche Publishing, cele două categorii sunt, din păcate,

Încă o porţiune din şoseaua spre Lacul Cinciş, una dintre cele mai populare zone de agrement din judeţul Hunedoara, a fost

Jurnalistul Ion Cristoiu a precizat, joi seară, că președintele Iohannis întâmpină o problemă de ordinul interogației, în ceea ce privește referendumul din 26 mai, respectiv întrebarea centrală care să

Senatoarea PNL de Timiş Alina Gorghiu a declarat joi, la Timişoara, că situaţia de astăzi din România este "mai gravă" decât cea din anul 2017 iar referendumul privitor la justiţie reprezintă "şansa României

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de joi, iar valoarea tranzacţiilor a urcat uşor la 21,19 milioane de lei (4,45 milioane de euro) de la 19,26 milioane de lei

Prim-ministrul eston Juri Ratas (FOTO) a prezentat oficial, joi, demisia guvernului său de centru-stânga în urma recentelor alegeri parlamentare, având totuşi o şansă de a forma următorul guvern. Cinci partide au intrat în parlament după

Compania a înregistrat afaceri de 10,5 milioane de lei (2,2 mil. euro) în 2018 şi estimează o creştere de 15% a cifrei de afaceri pentru

♦ BRD-SocGen mizează în acest an pe creşterea veniturilor din dobânzi, în condiţiile avansului creditării totale cu peste 4% (3,4% dacă se consideră cursul de schimb constant), până la un sold net de 30,2 miliarde lei ♦ Anul trecut

După hotărârea Curţii de Apel Bucureşti de respingere a plângerii privind anularea decretului prezidenţial de prelungire a mandatului şefului Statului Major al Apărării, generalul cu 4 stele, Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, Gabriel Leş

Brioşele sunt preferatele copiilor. Se prepară uşor, sunt pufoase şi au o aromă specială, mai ales dacă sunt făcute cu nucă de cocos. Secretul brioşelor este acela de a folosi ingrediente de

Cheesecake, renumita tartă americană, este un dulce nelipsit din cofetării. Acesta poate fi însă realizat cu uşurinţă acasă de orice

Acneea scalpului, asemănătoare cu umflăturile care se pot formă pe faţă, pe spate sau pe piept, afectează destul de multe persoane. Pieptănarea sau periajul pot fi extrem de dureroase în acest

Premierul Viorica Dăncilă face, vineri, o vizită în Slovacia şi va avea întrevederi cu premierul Peter Pellegrini şi cu primarul oraşului Banská Bystrica, Ján

Vicepreşedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis şi comisarii europeni Günther Oettinger şi Pierre Moscovici participă la Bucureşti, vineri şi sâmbătă, la reuniunea Eurogrup şi la reuniunea informală a miniştrilor de finanţe

Niciodată nu s-a întâmplat ca primele 14 turnee ale anului, din circuitul feminin de tenis, să fie câştigate de jucătoare

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Moreni au oprit în trafic, pentru control, mai mulţişoferi care s-au urcat băuţi la volan. Doi dintre ei s-au ales cu dosar

În ediția de joi, 4 aprilie 2019, a show-ului Ferma, de la Pro TV, la duel au intrat Geanina Ilieș și Ioana Filimon. Între cele două a fost o luptă pe viață și pe moarte la duel, ambele dorindu-și enorm că rămână în competiție. Ioana

Horoscop 5 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 5 aprilie 2019 - Berbec: Poate fi o zi explozivă, cu riscurile asociate, sau o zi în care vei exersa stăpânirea de sine de care ai nevoie nu doar azi. Este o zi bună

Pentru ca o nouă misiune a Fondului Monetar Internaţională să vină în Republica Moldova şi pentru ca să fie agreate anumite acţiuni şi debursată următoarea tranşă din parte FMI, este nevoie de un guvern plenipotenţiar la Chişinău.