(publicitate) COMUNICAT DISPONIBILITATE REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019 22.05.2019

22.05.2019 (publicitate) COMUNICAT DISPONIBILITATE REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019 Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures Fax: 0362-401227,Tel:0362-401228;0262-225371 Cod fiscal: RO 6076555;Nr.Reg.Com. J24/1628/1994 Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei



(publicitate) COMUNICAT DISPONIBILITATE REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures Fax: 0362-401227,Tel:0362-401228;0262-225371 Cod fiscal: RO 6076555;Nr.Reg.Com. J24/1628/1994 Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei RO05BRDE250SV10209902500 www.maramuresul.ro email:secretariat@maramuresul In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, aducem la cunoştinţa investitorilor și tuturor celor interesaţi că, incepând cu data de […] Post-ul (publicitate) COMUNICAT DISPONIBILITATE REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019 apare prima dată în Libertatea.ro.

(publicitate) COMUNICAT DISPONIBILITATE REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Cât înseamnă un gram? Este puțin, extrem de puțin. Și, totuși, un gram este extrem de mult dacă ne gândim că doar de atât este nevoie pentru a ucide sute de mii de oameni sau chiar milioane de oameni.

Premieră în presa din România. Patronii principalelor instituţii de ştiri au dezvăluit, la Realitatea TV, în emisiunea "România 2019", moderată de Cozmin Guşă pe cine vor susţine la alegerile

Mia Khalifa, cunoscuta starletă a filmelor pentru adulți, retrasă din activitate, a decis în cele din urmă să se căsătorească. Citește mai

Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut a urcat, la sfârşitul anului trecut, la 5,22%, comparativ cu 4,84% în decembrie 2017. Citește mai

Mihaela Triculescu, şeful ANAF, a pus vineri în dezbatere publică un proiect de ordin referitor la noile termene şi modalităţi în care se vor emite somaţiile, popririle şi actele de executare

Preşedintele Klaus Iohannis ar fi început să lucreze la strategia pentru declanşarea unui referendum pe justiţie în ziua alegerilor europarlamentare, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate

Unul dintre cele mai aglomerate oraşe ale României, obişnuit cu ambuteiaje aproape la orice oră, a fost de această dată complet blocat pentru un sfert de

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, vineri că protestul #şîeu este justificat din cauza ritmului lent de construcţie al autostrăzilor. Pe de altă parte, Liviu Dragnea s-a lansat un atac foarte dur la adresa celor care au

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a îndemnat forţele politice din România să susţină un proiect legislativ pentru crearea unui departament în vederea soluţionării

Un incendiu a cuprins, vineri după-amiază, câmpul de la ieşirea din oraşul Făgăraş, în apropierea DN 1, fumul consistent reducând vizibilitatea şi blocând traficul pe această şosea, a informat

Nici zece luni nu a rezistat Pablo Machin, antrenorul celor de la FC Sevilla, a fost demis după doar 10 luni petrecute pe banca andaluzilor. pe Antrenorul, 43 de ani, numit pe 28 mai 2018, a fost dat afară azi, după eliminarea surprinzătoare din

Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București valabilă de vineri noapte până duminică dimineață. Termometrele vor înregistra, sâmbătă, 14-15 grade Celsius la orele amiezii, însă ANM anunță și vânt puternic. Pentru noaptea

Monica Pop este, fără să exagerăm, poate cel mai cunoscut medic din România. Puțină lume știe, însă, că a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu ceva timp. A fost diagnosticată cu cancer, dar a supraviețuit. Iar acum își trăiește

Dimineaţa poate să fie o corvoadă sau din contră, o adevărată plăcere pentru tine. Ceaiul servit când răsare soarele reprezintă un adevărat beneficiu pentru organismul tău. Însă, trebuie să ştii ce alegere să faci ca să te asiguri că

Un vâlcean a câştigat de curând aproape 250.000 de lei, investind doar 2 lei. Norocosul a jucat la o casă de pariuri sportive din Horezu - Vâlcea şi a avut şansa unui bonus

Cântăreţul britanic Sam Smith a dezvăluit că şi-a făcut o operaţie de liposucţie la vârsta de 12 ani, relatează Press Association. Sam Smith a stabilit două recorduri mondiale Guinness cu

Sunt deja ani buni de cand in fiecare zi, la Antena 3, subliniez nevoia disperata a Romaniei de autostrazi si cai ferate moderne. Am dedicat sute de ore de emisie subiectului autostrazi, in 10 ani. Poate

Autorităţile bulgare au anunţat vineri deschiderea unei anchete cu privire la motivul unei călătorii efectuate în noiembrie de extremistul australian de dreapta autor al atacului asupra a două moschei în

Modificările la Ordonanţa 114 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, trebuie făcute obligatoriu până la finele lunii martie şi deja sunt

Roger Federer, 4 ATP, s-a calificat în această seară în semifinalele turneului ATP 1000 de la Indian Wells. Elvețianul de 37 de ani s-a impus în minimum de seturi contra polonezului Hubert Hurkacz, 22 de ani, 67 ATP, scor 6-4, 6-4,