(Publicitate) Cât costă să ai un site de prezentare pentru compania ta 01.12.2019

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor ameninţă cu proteste şi solicită o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă. Aceştia sunt nemulţumiţi că au drepturi salariale restante şi spun că OUG 14 le va îngheţa

Spaniolul Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1 (2005, 2006) şi actualul lider al Campionatului Mondial de anduranţă, va pilota din nou un monopost din categoria regină a automobilismului sportiv, la

Flota rusă din Marea Neagră, cu baza la Sevastopol (în Crimeea), a început supravegherea unui grup de nave NATO, care a intrat joi în apele Mării Negre, informează vineri agenţia de presă rusă oficială

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat vineri că este un procuror care a reuşit "să inspire teamă celor care vor să fure liniştiţi în România" şi a dovedit în activitatea sa profesională că a

„Avem nevoie de oameni care să ştie de software. Intrăm în concurenţă cu companii din domeniul

Prosperitatea care a fost accelerată exponenţial de modelele de capitalism şi democraţie care au funcţionat în ultimele decenii este bazată pe muncă, iar curentul populist determină oamenii să îşi dorească avuţie şi prosperitate fără să

Criza acută de pe piaţa forţei de muncă determină tot mai multe companii să ia în calcul aducerea muncitorilor din străinătate. Astfel, 6 din 10 oameni de afaceri sunt dispuşi să aducă forţă de muncă din afara ţării, considerând că

Real Madrid s-a impus dramatic în fața lui Panathinaikos, scor 74-73, în penultima etapă din faza grupelor Euroligii de baschet masculin. Coșul câștigător a venit în ultima secundă de la Rudy Fernandez (33 de ani). Meciul

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins plângerea lui Lucian Onea împotriva controlului judiciar impus de procurori. Citește mai

Joi seara, în jurul orei 19.45, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat, din localitatea Slatina Timiș, județul Caraș-Severin, că fiul său, în vârstă de 4 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai

Comisia Europeană a dat de pământ cu Guvernul. Motivul: Laura Codruța Kovesi. Asta după ce fosta șefă a DNA a declarat că se încearcă orice pentru ca ea să nu ajungă în funcția de procuror-șef al Parchetului

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este principalul exponent al pieţei de capital din România, este piaţă autorizată şi operator de sistem bursier. Aflaţi mai multe despre

Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, a afirmat, vineri pe Twitter, că este îngrijorat de veştile privind punerea sub control judiciar a Laurei Codruţa Kovesi. Parlamentul European susţine în continuare candidatura Laurei Codruţa

Trei membrii ai unei familii din Alba Iulia judecaţi pentru infracţiuni de evaziune fiscală din afaceri cu fier vechi au primit la Tribunalul Alba pedepse cu închisoarea. Un al patrulea inculpat a scăpat cu amendă administrativă în valoare de

Un bărbat din localitatea olteană Ştefan cel Mare, cercetat pentru agresarea sexuală a unei nepoate în vârstă de 9 ani, s-a

E.ON, unul dintre cei mai importanţi furnizori de electricitate şi gaze naturale din România, şi-a extins an de an portofoliul de produse şi servicii oferite clienţilor. Compania a dezvoltat soluţii „la cheie” care aduc plus valoare românilor

Calea ferată Deva - Brad, la a cărei construcţie au lucrat prizonieri sovietici şi evrei, se numără printre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură, dar se înscrie în prezent între căile ferate dispărute ale României, alături de

În ultimele săptămâni, în judeţul Galaţi au fost sute de incendii puse intenţionat de cei care doreau să-şi ardă miriştile sau, pur şi simplu, de oameni care au vrut să-şi pună în valoare „talentul” de piromani. Oamenii legii îi

Numirea judecătorului Lucian Netejoru în fruntea Inspecţiei Judiciare după interviul susţinut cu succes în faţa unei comisii a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea fi contestată în instanţă. Motivul constă în faptul că

Papa Francisc va călători în România pentru o vizită apostolică care îl va duce în capitala Bucureşti, în oraşul estic universitar Iaşi, în Blaj şi la Sanctuarul Marian din Sumuleu Ciuc la marginea oraşului Miercurea