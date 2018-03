PSG vrea să mai bată un record fabulos » Cec în alb oferit lui Zidane de Nasser Al-Khelaifi 23.03.2018

Nasser Al-Khelaifi, patronul lui Paris Saint-Germain, nu a digerat cu uşurinţă un nou sezon nereuşit al formaţiei sale în Liga Campionilor și vrea să aducă un antrenor care să obțină gloria europeană, Zinedine Zidane, scrie The Sun. Potrivit sursei citate, Unai Emery, actualul antrenor al liderului din Ligue I, s-ar afla deja cu bagajele la uşă, spaniolul urmând să o părăsească pe PSG la finalul acestei stagiuni. ...

Premieruil Boiko Borisov este de părere că Românai şi Bulgaria pot adera la Schengen "imediat sau în timpul preşedinţiei bulgare a Consiliului UE". Afirmaţia a fost făcută la finalul reuniunii informale a

Viziunea britanică asupra relaţiei sale viitoare cu UE după Brexit este "bazată pe o pură iluzie", a afirmat vineri preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Citește mai

Horoscop După o perioadă mai mare, numai de muncă, în care strămoşii noştri se pregăteau pentru muncile de primăvară, dar şi pentru campaniile de război, luna Martie vine de la zeul războiului Marte, iată o nouă sărbătoare în

Preparatul este specific lipovenilor stabiliţi în zona Brăilei, care au venit cu propriile tradiţii culinare. Reţeta este una de post, dar şi dietetică, având puţine calorii şi necesitând puţine

Medicii au confirmat în ultima săptămână, prin analize de laborator, peste şaptezeci de noi cazuri de rujeolă în zece judeţe şi în municipiul Bucureşti. Numărul total de îmbolnăviri se apropie de 11.000 de la debutul epidemiein în

Miercuri, atunci când am scris comentariul intitulat “În aşteptarea concluziilor domnului Tudorel Toader”, publicat joi atât pe site-ul “contributors.ro” cât şi pe blogurile “adevărul.ro”, încă mai nutream o brumă de speranţă în

În Islanda există o creştere exponenţială a numărul de mineri de bitcoin care consumă o mare parte din resursele de energie ale ţării, a transmis un purtător de cuvânt al HS Orka, cea mai mare firmă din acest sector din Islanda, potrivit

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Mai multe foste gimnaste americane şi din România au vorbit pentru Associated Press despre abuzurile fizice şi emoţionale suferite în perioada în care au fost antrenate de soţii Bela şi Martha Karolyi şi despre faptul că au fost forţate să se

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat montarea primei grinzi la podul peste râul Mureş, pe lotul 1 a Autostrăzii Sebeş – Turda, în zona localităţii Limba, comuna Ciugud. Podul este unul dintre cele mai

Din casa victimelor a dispărut suma de 15.000 lei şi 17.700 de euro, bani care se consideră a fi motivul crimei, informaţia despre existenţa anterioară a acestor sume în casă fiind descoperită pe un bilet găsit într-o cutie de

Aceste zile nu sunt despre Laura Codruţa Kovesi. Nu sunt despre o persoană. Nu sunt nici măcar (doar) despre o instituţie care şi-a făcut treaba, conform tuturor statisticilor posibile -- Direcţia Naţională Anticorupţie. Sunt despre fiecare

Se pare ca exista o metoda sigura prin care iti poti prelungi viata. Iata ce spun medicii in aceasta privinta. Studiile arată că în cazul unui post în primele 24 de ore de post se consumă glucide,

Fondatorul Zheijang Geely Holding Group a acumulat participaţii în compania Daimler – compania mamă a Mercedes – în valoare de 9 miliarde de dolari, aceasta transformându-se în cea mai mare investiţie a unei companii chinezeşti într-un

Atacantul român al lui Deportivo a fost doar avertizat după ce l-a agresat pe Víctor Sánchez în minutul 16 al meciului cu Espanyol, 0-0. În final, ar fi putut marca golul victoriei, dar a lovit bara! Întotdeauna,

Românii au talent. Un băiețel i-a șocat pe toți jurații cu numărul specatculos de contorsionism pe care l-a avut în cadrul ediției difuzate vineri, 23 februarie. Citește mai

Am stat și m-am întrebat, dacă merită să intru într-o polemică, principială, cu un coleg de breaslă și am ajuns la următoarea concluzie: nu merită. De ce? Pentru că fiecare are dreptul la opinie. Citește mai

Actriţa, cântăreaţa şi dansatoarea americană Nanette Fabray a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunţat vineri Los Angeles Times, potrivit DPA. Citește mai

Calendar ortodox. Prima sâmbătă din Postul Sfintelor Paști este cunoscută sub denumirea de Sâmbăta colivelor sau Sâmbăta Sfântului Teodor Tiron. Citește mai

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un mesaj însoţit de un video în care interpretează un cântec la chitară, pornind de la versurile lui Nicolae Labiş. Edilul spune că dedică melodia