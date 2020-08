PSG - BAYERN. FOTO Wanda Nara, dezamăgită de Tuchel! Cum călătorise spre Lisabona 24.08.2020

PSG și Bayern se întâlnesc de la ora 22:00 în finala Ligii Campionilor. Wanda Nara, partenera atacantului Mario Icardi, a călătorit de la Paris la Lisabona cu un avion privat, chiar în ziua meciului. Wanda Nara vrea să sărbătorească cu Icardi după meci așa că s-a îmbarcat într-un aviot privat și a pornit spre Da Luz, locul disputării finalei. A postat un mesaj războnic, dar elanul i-a fost tăiat de Tuchel. ...

Cea de-a 12-a ediţie a festivalului de teatru indepedent Undercloud va începe pe data de 23 august şi se va desfăşura pe parcursul a opt zile. Undercloud este primul festival de teatru indepedent din România, iar toate spectacolele vor avea loc la

Carlos Ramos, arbitrul de scaun care a oficiat finala de la US Open 2018 dintre Serena Williams (37 de ani, 8 WTA) și Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA), scor 2-6, 4-6 nu va conduce niciun meci al surorilor Williams la ediția din 2019 de la US

Franck Ribery (36 de ani, extremă stânga) a semnat cu Fiorentina un contract valabil pe două sezoane. #WelcomeLegend️@FranckRibery #ForzaViola #QuestaÈFirenze ️ pic.twitter.com/gu5UaSmJkP— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2019

Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte joi într-o sesiune de urgenţă, la solicitarea Rusiei şi Chinei, care denunţă un test american de rachetă cu rază intermediară de acţiune efectuat duminică în Statele Unite, relatează

Mecanicii de locomotivă şi angajaţii CFR Călători se pregătesc de proteste masive, timp de patru săptămâni, începând din 16 septembrie, pentru a atrage atenţia asupra situaţiei tragice din

Fondurile de private equity au investit anul trecut în regiune 2,7 mld. euro, din care România a primit doar 11,5% din bani, adică 311 milioane de euro. La polul opus, Polonia şi Cehia au primit fiecare mai bine de un sfert din

Atmosfera din lotul Spaniei nu este una liniștită înaintea meciului cu România din preliminariile Euro 2020. Kepa Arrizabalaga (24 de ani) îl va înlocui în poartă pe David de Gea (28 de ani). Meciul României cu Spania se va juca pe 5 septembrie,

În total, pompierul român a cucerit patru medalii, trei de aur la proba de atletism şi una de bronz, la proba de de 200 de metri

Guvernul rus a publicat protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov, la 80 de ani de la semnarea acestuia, sporind diviziunile între ruşii care cred că singura opţiune de atunci a URSS-ului era să încheie acest pact cu Germania nazistă

Corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a funcționa corespunzător. Iar, dacă mănânci multe dulciuri, produse procesate, ronțănele etc, are nevoie de și mai mulți pentru că aceste alimente

Cristian Bătănaşi (16 ani) o părăsește pe FCSB în favoarea unei echipe din Serie A, SPAL. FCSB și Vitoria Guimaraes se întâlnesc azi, de la 21:30, în prima manșă a play-off-ului Europa League. Partida va fi în format liveTEXT pe

Producătorul chinez rămâne fidel şablonului de două lansări anuale, pe care l-a avut până acum, în ciuda faptului că în 2019 deja a lansat trei telefoane, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro şi OnePlus 7 Pro

Vremea va fi cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, joi, local canicularã în Oltenia şi în Muntenia. Dupã-amiaza disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã va atinge sau

Real Madrid joacă azi primul meci pe teren propriu din noul sezon. Echipa lui Zinedine Zidane primește vizita lui Real Valladolid, iar partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport 2 și TV Digi Sport 2.

O tânără din Slobozia, mama a două fetiţe, şi-a pus capăt zilelor, aruncându-se în râul Ialomiţa. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia, însă, din primele date, sinuciderea este cea mai

Mii de persoane, printre care şi reprezentanţi ai mişcării „Vestele Galbene”, dar şi separatişti din Ţara Bascilor, au protestat sâmbătă în apropiere de Biarritz, unde are loc summit-ul G7, în încercarea de a le atrage atenţia liderilor

Două persoane au ajuns la spital, după ce o maşină a părăsit partea carosabilă şi s-a izbit de un pod. Accidentul a acut loc e Dn 71, în dreptul localităţii

Viitorul și FC Voluntari se înfruntă în etapa cu numărul 7 din Liga 1. Partida e astăzi, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Viitorul - Voluntari

Loredana, Vasile Şirli, cel care a compus timp de 28 de ani muzica originală pentru Disneyland, Ricky Dandel, artista belgiano-franceză Victor Laszlo şi cantautorul italian Erminio Sinni sunt membrii juriului

Decenii de instabilitate politică şi violenţă au transformat Nepalul, o ţară cu aproximativ 30 de milioane de locuitori şi un exportator de forţă de muncă inclusiv în România, într-o economie puternic dependentă de banii trimişi în ţară