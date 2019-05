PSD, replică la atacul lui Iohannis: Preşedintele ratează şansa de a fi decent în faţa liderilor europeni 09.05.2019

09.05.2019 PSD, replică la atacul lui Iohannis: Preşedintele ratează şansa de a fi decent în faţa liderilor europeni Reprezentanţii PSD afirmă că preşedintele Klaus Iohannis „ratează şansa de a fi decent în faţa liderilor europeni prezenţi la summitul de la Sibiu” şi că „atacarea gratuită şi nejustificată a guvernului ţării sale” denotă lipsa



PSD, replică la atacul lui Iohannis: Preşedintele ratează şansa de a fi decent în faţa liderilor europeni

Reprezentanţii PSD afirmă că preşedintele Klaus Iohannis „ratează şansa de a fi decent în faţa liderilor europeni prezenţi la summitul de la Sibiu” şi că „atacarea gratuită şi nejustificată a guvernului ţării sale” denotă lipsa noţiunilor elementare de comportament politic decent şi nepăsarea faţă de „imaginea deplorabilă” pe care o proiectează în percepţia liderilor europeni.

PSD, replică la atacul lui Iohannis: Preşedintele ratează şansa de a fi decent în faţa liderilor europeni

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Gigi Becali a stabilit lista cu cei șase jucători despre care spune că vor pleca în vară de la FCSB, însă printre aceștia nu se numără și Harlem Gnohere (31 de ani). Deși atacantul a fost rezervă în ultima periodă, Gigi

Un accident mai puțin obișnuit a avut loc pe plajele orașului Arcadia, de lângă Odessa. Un copil de trei ani, care era plimbat de mama lui, în cărucior, pe țărmul mării, a fost "zburat" de vânt în apă. Mama copilului n-a stat pe gânduri și

Campania "România vrea autostrăzi" are începând de miercuri un imn oficial lansat de artiști, jurnaliști, sportivi și antreprenori din Suceava. Citește mai

O coloana de câțiva kilometri de automarfare s-a format aseară în Vama Giurgiu, după ce cântarul pentru camioane, de pe sensul de ieșire din țară, s-a stricat. Citește mai

Mega Image a anunțat o mișcare importantă. Celebrul lanț de supermarketuri a preluat un important jucător din industria de retail de pe piața locală din zona

Preşedintele ParlamentuluiEuropean (PE) Antonio Tajani (drepta), a provocat o polemică în Italia şi la Bruxelles, evocând la radio aspectele ”pzotive” ale bilanţului dictatorului fascist Benito Mussolini, relatează

Naţionala de fotbal a României va debuta pe 23 martie în preliminariile Campionatului European din 2020, care se va desfăşura şi la

Un tânăr a fost capturat de poliţişti după ce a distrus cu un topor două maşini parcate pe o stradă şi a ameninţat un alt

În perioada 7-9 martie 2019, brandul AQUA Carpatica a prezentat gustul purităţii segmentului business din întreaga lume, în cadrul Natural Products Expo West din Anaheim, Los Angeles, California, cel mai mare târg B2B dedicat industriei produselor

Conceptul de „Smart Home” nu este tocmai nou, însă este nou comportamentul cumpărătorilor în a folosi mai multe produse controlate de la distanţă, programabile şi care să ajute la îmbunătăţirea experienţei şi a eficienţei energetice.

După ce cu câteva zile în urmă a ameninţat că le va da „şuturi în fund” protestatarilor #rezist, astăzi, fugarul Sebastian Ghiţă a declarat că statul ar trebui să platească 100 de milioane de euro pe an Bisericii Ortodoxe Române,

Fotbalistul argentinian Lionel Messi l-a egalat pe Xavi la numărul de victorii obţinute cu FC Barcelona, fiecare având acum 476 de succese în meciuri oficiale în tricoul formaţiei spaniole, a anunţat

Fostul premier, Dacian Cioloş, a declarat joi, la Miercurea Ciuc, că, în acest moment, o mare parte din populaţia României se află într-o situaţie de deznădejde, el considerând însă că ţara noastră

Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei timp de două zile, respectiv vineri şi duminică, anunţă autorităţile de frontieră române, care vor lua măsuri

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a reafirmat joi că şi va îndeplini atribuţiile până când în Monitorul Oficial va fi publicat numele viitorului succesor al său, el adăugând că doar la

Aproximativ 580.800 de persoane care au solicitat pentru prima dată acordarea de azil au aplicat pentru protecţie în state membre ale UE în 2018, cu 11% mai puţin decât în 2017, a anunţat joi agenţia

Între 15 și 24 martie are loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului One World Romania, în șase locații din centrul Bucureștiului. Ca în fiecare an, pe lângă proiecțiile de filme

Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci 304 milioane de lei, la o dobândă de 4,47% pe an, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat benchmark cu o maturitate reziduală de 63 de luni, potrivit

Jurgen Klopp ştie cum e să triumfi pe terenul lui Bayern, de pe vremea derbyurilor Bundesligii cu Dortmund, şi acum repetă lovitura în Liga Campionilor, scor 3-1. A cincea oară când se impune la Munchen. „Am impresionat o echipă

Lionel Messi, căpitanul Barcelonei, a dat recital cu Lyon, două goluri şi două assisturi, devenind cel mai prolific în fazele eliminatorii ale competiţiei, cu 25 de reuşite, două peste Ronaldo, golgheterul absolut al Ligii Campionilor.