PSD, pentru Iohannis: De la un partid toxic la unul care dă dovadă de maturitate politică 02.01.2022

02.01.2022 PSD, pentru Iohannis: De la un partid toxic la unul care dă dovadă de maturitate politică PSD s-a metamorfozat, pentru Klaus Iohannis, de la un partid care, „în ciuda încercărilor disperate de a-și cosmetiza imaginea, rămâne același partid nereformat și toxic”, la o formațiune care poate lua decizii mature în interesul



PSD, pentru Iohannis: De la un partid toxic la unul care dă dovadă de maturitate politică

PSD s-a metamorfozat, pentru Klaus Iohannis, de la un partid care, „în ciuda încercărilor disperate de a-și cosmetiza imaginea, rămâne același partid nereformat și toxic”, la o formațiune care poate lua decizii mature în interesul românilor.

PSD, pentru Iohannis: De la un partid toxic la unul care dă dovadă de maturitate politică

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cele două fabrici de peste 100 mil. euro în România construite de germanii de la B. Braun (soluţii perfuzabile pentru spitale) şi elveţienii de la Clariant (com­bus­tibil bio) urmează să fie inaugurate în 2021, din datele companiilor, care au

Mulți bărbați în ziua de astăzi apelează la produse cosmetice speciale pentru a obține un look cât se poate de impecabil. Ceara de păr este unul dintre aceste produse care ajută la obținerea unui aspect plăcut.

O manifestantă în vârstă de 20 de ani, Mya Thwate Thwate Khaing, rănită prin împuşcare, săptămâna trecută, la o manifestaţie în Myanmar, a murit vineri - devenind prima victimă a reprimării juntei - în urma loviturii de stat, a anunţat

Scene incredibile s-au înregistrat într-un autobuz din Brăila, după ce un băiat de 15 ani a întrebat-o pe o femeie de ce nu poartă mască de protecție. Fără să stea prea mult pe gânduri, individa […] The post O femeie a lovit un băiat

În zilele de sâmbătă şi duminică (21 – 22 februarie) are loc o campanie de vaccinare în premieră, într-o comună din judeţul Hunedoara, realizată cu medici voluntari din

Lanţul hotelier german Allsun va impune o nouă regulă pentru siguranța clienților. Toți oamenii care vor să se cazeze la unul dintre hoteluri vor trebui să facă dovada că s-au vaccinat împotriva coronavirusului, a anunţat proprietarul

Partidul Pro Moldova, condus de Andrian Candu, a anunţat sâmbătă, 20 februarie, după Congresul I ordinar al formaţiunii, că grupul parlamentar Pro Moldova va începe discuţii cu toate partidele reprezentate în Parlament „pentru a identifica

Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Putin, a fost condamnat sâmbătă seară, de un tribunal din Rusia, să plătească o amendă penală de aproape 9.500 de euro pentru defăimare la adresa unui veteran din al Doilea Război Mondial,

Reprezentanții Organizației mondiale de transport rutier (IRU) o imploră pe Angela Merkel să acționeze în problema haosului la frontierele europene și să excludă imediat șoferii de camioane de la

Paștele ortodox pică anul acesta este pe data de 2 mai, iar Paștele catolic pică pe 4 aprilie. Creștinii se pregătesc pentru postul Paștelui, care durează 40 de zile, inclusiv cu Săptămâna Patimilor. Paștele pică […] The post Când

Kayserispor, echipa antrenată de Dan Petrescu (53 de ani), a pierdut cu Sivasspor, scor 0-2, în etapa 26 a campionatului din Turcia. Cu Denis Alibec și Silviu Lung Jr. accidentați iar Cristian Săpunaru pe banca de rezerve, Kayserispor a plecat

Vine primăvara! Aşa că ne apropiem cu paşi mărunţi de sezonul în care natura revine la viaţă odată cu pofta de

Compania Trutzi din Suceava, unul dintre principalii jucători pe piaţa producţiei şi comercializării de elemente din fier forjat, a luat credite de 17 milioane de lei de la Raiffeisen Bank pentru a a acoperi necesarul de lichiditate pentru

În România a fost identificată una dintre cele mai mari dobânzi anuale efective (DAE) din întreaga Uniune Europeană (UE) – 30.341% (treizeci de mii trei sute patruzeci și unu la sută), conform un studiu privind piața creditelor din țara

Pentru ca in ultima perioada tot mai multe persoane se prezinta pentru testarea de COVID, in clinicile GRAL Medical, oferim mai multe informatii despre momentele in care este necesar un astfel de test, astfel incat toti

Fie că ne place să credem asta sau nu, vârsta ajunge, cu timpul, să ne afecteze întregul corp. La fel cum articulațiile și mușchii noștri își pierd din flexibilitate când înaintăm în vârstă, și lentilele interne ale ochilor trec prin

Fostul președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost surprins pe stradă, fără mască de protecție. Conform Realitatea PLUS, politicianul era în centrul Capitalei și părea

Deputatul USR Ionuţ Moşeanu a răspuns luni, la Ora prim-ministului din Parlament, la atacul venit din partea social-democraţilor, afirmând că „sub bagheta lui Ponta, Dragnea, Dăncilă aţi ratat toate oportunităţile de dezvoltare pentru

De când s-a transferat la Eintracht Frankfurt, lucrurile merg bine pentru Andre Silva, iar asta se vede și în FIFA 21. Atacantul nu a avut un mare succes la Milan sau Sevilla, dar în Bundesliga a arătat că este un vârf de top. Andre Silva a

Social-democraţii vor depune amendamente la legea bugetului de stat pentru a le fi plătite minerilor din Valea Jiului drepturile restante, a anunţat, luni, într-o conferinţă de