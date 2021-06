PSD a vrut să transforme sponsorizarea dintr-un act benevol într-unul obligatoriu 10.06.2021

Sponsorizarea este considerată un act de responsabilitate socială, iar ea este definită de lege ca fiind actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor...

65 depersoane dintre cele 100 internate în centrul de carantină al Primăriei Capitalei, organizat într-un hotel, au plecat acasă la cerere, a anunțat sâmbătă la Digi 24 viceprimarul

Iubita lui Speak a fost criticată de fani după schimbarea radicală de look. Cum a reacționat Ștefania la comentariile răutăcioase ale internauților. Ștefania a vrut să facă o schimbare radicală așa că s-a lăsat pe mâinile unui

Polonia se va confrunta cu o creştere a numărului de falimente în rândul companiilor după ce primul semestru al anului a adus un declin anual de 3% a numărului de companii declarate în faliment la 452, scrie Warsaw Voice, citând un raport

Guvernul Orban va adopta în şedinţa de luni proiectul de lege care pune în acord textele normative referitoare la carantină, izolare şi internarea obligatorie cu deciziile CCR. Proiectul de lege va fi trimis la Parlament, unde poate fi modificat de

Daniela Corban (24 de ani) nu are loc să joace la nicio echipă din România. Cluburile se bulucesc să aducă handbaliste străine, de multe ori fără nicio valoare Daniela Corban a făcut parte din ultima generație a României care reușea să

Autoritățile din Iran au anunțat luni un număr de 160 de noi decese provocate de noul coronavirus, în ultimele 24 de ore, potrivit AFP. Astfel, bilanțul ajunge la 11.731 de decese provocate de COVID-19

Fotbalul virtual duce fanii în tribune și la cel real. Publicația mlssoccer.com a ajuns la concluzia că jocurile FIFA au contribuit, mai ales în ultimii ani, la popularizarea fotbalului în Statele Unite ale Americii. Chiar dacă fotbalul

Autorităţile dintr-un oraş din regiunea autonomă chineză Mongolia Interioară au emis o alertă, duminică, la o zi după ce un spital a raportat un caz suspect de ciumă bubonică, informează Agerpres, citând Reuters. Comitetul pentru sănătate

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de la bănci 977,5 mil lei printr-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2023, la o dobândă de 3,5% pe an. La licitaţie au participat 7 dealeri primari, cererea totală fiind de 1,03 mld.

Antrenorul italian Massimiliano Allegri, 52 de ani, va reveni după un an de pauză și are exact profilul căutat de PSG, care l-ar putea sacrifica pe Thomas Tuchel. După un an sabatic, Max Allegri vrea să antreneze. "Am stat departe de fotbal, m-am

Elevii care au susținut anul acesta Evaluarea Națională se pregătesc pentru admiterea la liceu. Luni, 6 iulie, se termină etapa de completare a fișelor de opțiuni, iar elevii și părinții vor aștepta cu emoții repartizarea computerizată.

Hidrologii au emis, luni, noi avertizări Cod portocaliu de inundaţii, valabile în bazine hidrografice din judeţele Hunedoara şi Argeş, valabile în următoarele ore. Conform Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA),

Vremea începe să se răcească, în aproape toată ţara, iar în zone precum Muntenia, Dobrogea și Oltenia, temperaturile vor fi caniculare, potrivit prognozei meteo pentru perioada 6-19 iulie, emisă de Administrația Națională de Meteorologie

Arsenal - Leicester întâlnirea dintre ocupantele locurilor 7, respectiv 3 în Premier League, este programată azi, de la ora 22:15. În tur, Leicester s-a impus cu scorul de 2-0. În privința meciurilor directe de pe terenul lui Arsenal,

Ringo Starr, fostul toboșar al legendarei trupe The Beatles, împlineşte marți, 7 iulie, 80 de ani. El a explicat de ce nu a existat un concert de reuniune al celor patru, după despărțirea din 1970 și până la moartea primului membru, John

De un eveniment teribil a avut parte un tânăr fotbalist, care se afla în timpul antrenamentelor. Acesta a fost lovit de fulge și a ajuns în stare gravă la spital. Un tânăr fotbalist, în vârstă de numai 16 ani, a avut parte de mult ghinion în

Cel puțin 21 de pasageri ai unui autobuz au murit și alți 15 au fost răniți, după ce mijocul de transport a căzut în lacul Hongshan din provincia Guizhou, din sud-vestul Chinei. Momentul în care autobuzul lovește parapetul și se prăbușește

O femeie pozitivă la noul coronavirus, care a cerut externarea la cerere la începutul acestei luni, a revenit în spitalul din Slatina, acuzând simptome. Medicii aşteaptă rezultatul testului. Mama pacientei, care era infirmieră la spitalul din

Un muncitor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă a murit după ce a demontat o placă de protecție biologică a reactorului, din plumb, care a căzut peste el. Bărbatul care a decedat, în vârstă de 47

Între 10 şi 16 august are loc ediţia a şasea a 6-a a SISAF (Sibiu International Street ART Festival), un eveniment plin de imaginaţie şi de culoare. Tema de anul acesta este Origini, artişti din România şi