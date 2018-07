PSD a stabilit data Referendumului pentru familie. Liviu Dragnea: 30 septembrie sau în prima duminică din octombrie 24.07.2018

24.07.2018 PSD a stabilit data Referendumului pentru familie. Liviu Dragnea: 30 septembrie sau în prima duminică din octombrie Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că referendumul pentru modificarea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei, ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau în prima duminică a lui



PSD a stabilit data Referendumului pentru familie. Liviu Dragnea: 30 septembrie sau în prima duminică din octombrie

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că referendumul pentru modificarea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei, ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau în prima duminică a lui octombrie.

PSD a stabilit data Referendumului pentru familie. Liviu Dragnea: 30 septembrie sau în prima duminică din octombrie

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Dragostea faţă de prietenul necuvântător nu înseamnă doar hrană şi o igienă riguroasă, ci şi administrarea unor vaccinuri indicate de medicii veterinari, după o schemă

Dieta 16:8, adică 16 ore de post plus 8 ore în care se poate consuma orice tip de aliment, a dus la pierderea în greutate şi scăderea tensiunii arteriale la voluntarii care au participat la studiul Universităţii Illinois din

Decizia Curţii Supreme de Justiţie în ceea ce priveşte nevalidarea mandatului primarului ales, Andrei Năstase, înseamnă sfârşitul democraţiei în Republica Moldova, a declarat preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, în

Jurnalistul Alexandr Stahurschi afirmă că rezoluţiile Adunării Generale a ONU, spre deosebire de hotărârile Consiliului de Securitate al ONU, nu au caracter obligatoriu. Se consideră că rezoluţiile Adunării Generale a ONU au o importanţă

Bacalaureat 2018. 136.871 de elevi susţin săptămâna aceasta probele scrise din cadrul Bacalaureatului 2018. Citește mai

Trump a intrat în coliziune cu Harley-Davidson după ce gigantul de motociclete a fluturat „ steagul alb” şi a anunțat că va schimba producția din SUA pentru a evita tarifele mari de import impuse de Uniunea Europeană. În replică,

Legea cashback, care lasă la latitudinea micilor comercianţi să accepte sau nu plata cu cardul, a trecut de Parlament, urmând să fie promulgată de preşedintele României pentru a intra în

Toyota Camry revine pe piaţa europeană, dar să nu deschidem încă sticlele de şampanie. Constructorul nipon va oferi modelul, pentru moment, doar pe câteva pieţe din vestul

Selecţionerul Marocului, Herve Renard, nu a "contestat" golul egalizator al Spaniei din finalul meciului de la Kaliningrad (2-2), validat de asistenţa video "VAR", însă acuză o posibilă "mare greşeală

Două persoane au fost rănite grav în urma deraierii unui tren de pasageri, marţi dimineaţă, în apropierea oraşului austriac St. Pölten, relatează agenţiile de presă APA, Reuters şi dpa. În

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat marţi că administraţiile ar face bine să acorde un pic mai multă atenţie bicicliştilor, precizând că este nevoie şi de respect în trafic. "Cred

Noul Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfăşurare al achiziţiilor publice (SICAP), care trebuie să înlocuiască vechiul Sistem Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), nu înseamnă doar

Trăim într-o perioadă în care tehnologia este omniprezentă. Aşa că marile orologerii elveţiene, cu sute de ani de istorie în spate, şi-au invitat artizanii să îmbrăţiseze cele mai noi

"Timp de trei ani, am fost pe marginea prăpastiei, dar am reuşit să mă opresc la timp şi în câteva luni am scăpat de acest obicei. Acum sunt gata să revin în fotbal", povestește Dorinel Munteanu. Noiembrie 2016.

Se continuă tradiţia din ultimii 15 ani: transferuri importante, pe sume mari, realizate de antrenori care au lucrat sau care se află în relaţii bune cu Becali. De la "Şumudică nu poate antrena niciodată în viaţa lui la Steaua" la

În Rusia s-au acordat cele mai mai multe penalty-uri la Cupa Mondială, în faza grupelor. Turneul final din Rusia a stabilit un nou record de penalty-uri acordate în faza grupelor la o Cupă Mondială de fotbal, după ce Cristiano Ronaldo a primit

Harley-Davidson va muta o parte din producția de motociclete în afara SUA, după decizia UE de a impune taxe vamale, în contextul războiului comercial declanșat de Donald Trump. Citește mai

Un tren a deiarat această dimineață în Austria, notează Ansa.it. Mai multe persoane au fost rănite. Citește mai

Război deschis între doi dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România. Mircea Badea și Andreea Esca se află la cuțite după ce prezentatorul Antena 3 a făcut un apel către Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și Călin Popescu

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au sărbătorit fetița, care doar ce a împlinit nouă luni, la piscină, într-un cadru cu totul