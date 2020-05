Proteste sângeroase în Louisville 30.05.2020

30.05.2020 Proteste sângeroase în Louisville Cel puţin şapte persoane au fost rănite prin împuşcare în urma protestelor desfăşurate în oraşul Louisville, Kentucky, faţă de uciderea unei persoane de culoare, Breonna Taylor, în martie,



Proteste sângeroase în Louisville

Cel puţin şapte persoane au fost rănite prin împuşcare în urma protestelor desfăşurate în oraşul Louisville, Kentucky, faţă de uciderea unei persoane de culoare, Breonna Taylor, în martie, anunţă...

