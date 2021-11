Proteste în Turcia. Oamenii au ieşit în stradă împotriva lui Erdogan, după ce lira s-a prăbuşit: Va veni timpul să răspundă în faţa poporului VIDEO 24.11.2021

24.11.2021 Proteste în Turcia. Oamenii au ieşit în stradă împotriva lui Erdogan, după ce lira s-a prăbuşit: Va veni timpul să răspundă în faţa poporului VIDEO Turcii au ieşit în stradă marţi seară în Instanbul şi Ankara. Manifestanţii sunt nemulţumiţi de de scăderea nivelului de trai şi de devalorizarea lirei. Oamenii cer demisia guvernului condus de Recep Tayyio



Proteste în Turcia. Oamenii au ieşit în stradă împotriva lui Erdogan, după ce lira s-a prăbuşit: Va veni timpul să răspundă în faţa poporului VIDEO

Turcii au ieşit în stradă marţi seară în Instanbul şi Ankara. Manifestanţii sunt nemulţumiţi de de scăderea nivelului de trai şi de devalorizarea lirei. Oamenii cer demisia guvernului condus de Recep Tayyio Erdogan.

Proteste în Turcia. Oamenii au ieşit în stradă împotriva lui Erdogan, după ce lira s-a prăbuşit: Va veni timpul să răspundă în faţa poporului VIDEO

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

LA LIGA. Valul de ninsori ce s-a abătut asupra Spaniei, afectând, mai ales, Capitala, a perturbat și fotbalul. Liga a anunțat în această dimineață că meciul Atlético Madrid - Bilbao, programat la 17:15, s-a amânat: „Din cauza

Desigur, toti dezvoltatorii care au de vanzare unitati cu suprafete mai mari ma injura instantaneu. Eu le dau o replica simpla: daca erati in piata cu preturile apartamentelor respective le vandeati de mult si nu stateati la mana Guvernului. Intre timp,

Unirea Slobozia a început în această săptămână pregătirile cu noul antrenor, Adrian Mihalcea (44 de ani). Adrian Mihalcea a dorit la vadă la lucru echipa şi o serie de jucători aflaţi în probe, într-un meci de verificare cu Abatorul

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat locurile în care se vor organiza centrele de vaccinare anti-COVID-19 la nivelul judeţului

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, a anunţat că ţara noastră a recepţionat până în acest moment peste 300.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19, informează Agerpres. „Numărul total

Barcelona a câștigat pe terenul celor de la Granada, 4-0, în etapa a 18-a din La Liga. Formația catalană a legat trei succese „afară” în 2021, cu Messi reușind un assist și patru goluri, din două „duble” la rând. Acesta a ajuns la

În ziua în care Gaziantep a oficializat despărţirea de fostul rapidist, o altă grupare din Superliga turcă a bătut palma cu un tehnician

Viitorul - Hermannstadt se joacă azi, de la 19:00, în primul joc oficial din 2021 în Liga I. Confruntarea de la Ovidiu reprezintă o restanță din etapa a 12-a și pare șansa perfectă pentru ca Rednic să obțină primul succes pe banca

Pentru ca săptămâna să înceapă bine este nevoie de un banc bun, care să îți aducă zâmbetul pe buze. Așa că am pregătit o discuție în cuplu care cu siguranță te va face să râzi. […] The post Bancul zilei| Salutări de la Maria,

Un bărbat care a pretins că este angajat al sistemului de sănătate din Marea Britanie a vaccinat o bătrână în vârstă de 92 de ani din Londra. Pentru serul anti-COVID fals, acesta i-a cerut 160 de lire sterline, potrivit

Patru turişti din Bucureşti au fost în pericol de moarte, duminică, după ce, din cauza cauza ninsorii abundente s-au rătăcit în Munţii Bucegi, în zona Muntelui

Înainte de Viitorul – Hermannstadt, 2-1, Mircea Rednic, antrenorul constănțenilor, a anunțat că Gabi Iancu are o ofertă de transfer din Liga 1. „La Iancu e o combinație între problemele medicale și o bună ofertă. L-am protejat pe Iancu în

Horoscop duminică 10 ianuarie 2021. Un eveniment astrologic monumental are loc azi și va pune fundația pentru o lume cu totul nouă, atât la nivel colectiv cât și

Patronatele din HoReCa nu îşi vor obliga angajaţii să se vaccineze, însă le vor explica faptul că vaccinarea grăbeşte revenirea la viaţa normală, a declarat, luni, preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din

În urmă cu doar un an, aici nu era o mansardă pastelată, ci doar un pod prăfuit în care nu se putea locui. Imaginile şi povestea amenajării - pe care le găseşti mai jos - îţi arată exact cum poţi ajunge de la un spaţiu inutilizabil la una

Patru companii locale produc carne de melc în valoare de 50 mil. lei cu 270 de salariaţi. Este vorba de Rolux (Hunedoara), BBG Acces Consult (Tulcea), Egan Prod (Mureş) şi Bioprod (Sibiu), conform datelor ZF obţinute din informaţiile

Mileurile din macrame sunt amintiri frumoase din copilărie pentru unii, însă, pentru alții au reprezentat un adevărat coșmar. Ei bine, aceste celebre obiecte de pânză brodată sau de dantelă care se așază ca ornament pe […] The post

Multe jucătoare care au făcut carieră în tenisul feminin s-au retras din circuit anul trecut, iar Simona Halep mai are şi ea câţiva ani în care ar mai putea performa la cel mai înalt

Gigi Becali (62 de ani), patronul de la FCSB, a avut o nouă intervenție în spațiul public marți dimineață. Latifundiarul spune că echipa sa va disputa un meci amical în cantonamentul din Turcia și că, în acest mod, echipa nu va mai fi

Sora Andreei Tonciu are 21 de ani și devine pe zi ce trece o „bombă sexy” greu de neobservat. Contrar trăsăturilor fizice asemănătoare surorii ei, Lorena are o personalitate diferită față de fosta asistentă TV. […] The post Cum arată