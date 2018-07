Protest inedit al unei studente suedeze, chiar la decolare! A evitat o deportare VIDEO 25.07.2018

25.07.2018 Protest inedit al unei studente suedeze, chiar la decolare! A evitat o deportare VIDEO Elin Ersson, o studentă suedeză, a încercat să evite deportarea unui bărbat de origine afgană și a făcut-o într-un mod inedit. Și-a cumpărat bilet pentru zborul cu care urma să fie trimis acasă bărbatul și a refuzat să se aseze pe scaun.



Elin Ersson, o studentă suedeză, a încercat să evite deportarea unui bărbat de origine afgană și a făcut-o într-un mod inedit. Și-a cumpărat bilet pentru zborul cu care urma să fie trimis acasă bărbatul și a refuzat să se aseze pe scaun. Ea a transmis protestul în care se certa cu pasagerii, dar și cu

