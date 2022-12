Protest fără precedent în benzinăriile OMV. Românii au blocat pompele de alimentare 15.12.2022

15.12.2022 Protest fără precedent în benzinăriile OMV. Românii au blocat pompele de alimentare Mii de oameni au protestat în benzinăriile OMV, șoferii au blocat pompele nemulțumiți de votul dat de politicienii din Austria în Consiliul JAI. Prostatarii sunt nemuțumiți de decizia oficialilor austrieci în legătură cu aderarea României



Mii de oameni au protestat în benzinăriile OMV, șoferii au blocat pompele nemulțumiți de votul dat de politicienii din Austria în Consiliul JAI. Prostatarii sunt nemuțumiți de decizia oficialilor austrieci în legătură cu aderarea României

