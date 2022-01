Prosumatorii abia se formează în România, dar cum arată comunităţile din vestul Europei? Olanda are pe acoperişurile caselor cât două centrale de la Cernavodă 11.01.2022

11.01.2022 Prosumatorii abia se formează în România, dar cum arată comunităţile din vestul Europei? Olanda are pe acoperişurile caselor cât două centrale de la Cernavodă Olanda a trecut printr-o creştere semni­fica­tivă a surselor distribuite de energie (aşa cum sunt prosumatorii – n.red.), lucru facilitat mai ales prin avantajele financiare puse la dispoziţie de



Prosumatorii abia se formează în România, dar cum arată comunităţile din vestul Europei? Olanda are pe acoperişurile caselor cât două centrale de la Cernavodă

Olanda a trecut printr-o creştere semni­fica­tivă a surselor distribuite de energie (aşa cum sunt prosumatorii – n.red.), lucru facilitat mai ales prin avantajele financiare puse la dispoziţie de guvern.

Prosumatorii abia se formează în România, dar cum arată comunităţile din vestul Europei? Olanda are pe acoperişurile caselor cât două centrale de la Cernavodă

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Anul trecut, exporturile Bulgariei către Germania au atins un nivel record în pofida pandemiei, scrie Novinite. În 2020, Bulgaria a exportat bunuri de 3,6 miliarde de euro către Germania, în creştere cu 0,1% , marcând un record pentru perioada de

Daria Isabela Miheţ, judecător la Tribunalul Bucureşti, a anulat mai multe probe – interceptări, date privind tranzacţii financiare, expertize judiciare în dosarul

Un bărbat din Gura Humorului este cercetat de poliţişti pentru că ar bătut, sechestrat şi fotografiat un puşti de 11 ani, care i-ar fi furat trei sticle de whiskey dintr-un

Azi au familiile lor sau unii dintre ei chiar au rămas singuri, însă în trecut au avut parte de adevărate povești de dragoste unde cuvintele cheie nu au fost, din păcate, „happy end”. CANCAN.RO a […] The post Top 3 cupluri din România

Al treilea val al pandemiei de COVID-19 a început să îşi facă simţită prezenţa şi în România, prin creşterea numărului de cazuri noi. Atipic la acest val este numărul din ce în ce mai mare de pacienţi tineri care au nevoie de Terapie

Globurile de Aur 2021 și-a desemnat câștigătorii. Printre cele mai premiate filme anul acesta se află „The Crown” și „Queen’s Gambit”. Evenimentul a avut loc online, din cauza pandemiei COVID-19. Serialul „The Crown” al Netflix a

Compania Lidl a mărit considerabil salariile în anul 2021. Un casier al centrului commercial are venitul net de 3.000 de lei lunar. În prezent, cel mai mic venit net oferit angajaților Lidl e, în medie, […] The post Ce salariu are un angajat

Primul interviu al ducilor de Sussex după renunțarea la obligațiile care le reveneau în cadrul familiei regale britanice a fost acordat celebrei realizatoare Oprah Winfrey și va fi difuzat

Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul de Finanţe, a spus în ca­drul evenimentului ZF/NNDKP „Dispute fiscale la vreme de pan­demie“ că digi­ta­li­zarea ANAF este prin­cipala preo­cupare a Finan­ţelor în 2021 şi proiectul facturii

Pandemia a dat un imbold lanţulului de librării Diverta să închidă cinci unităţi care sufereau chiar şi înainte de criză. Pe de altă parte, acest eveniment a dus şi la dezvoltarea canalului

Multe persoane se întrebă când se sărbătoreşte Ziua Femeii pe 1 sau 8 Martie şi care este, de fapt, Ziua Mamei din acestea două. Realitatea.net vă oferă în acest articol răspunsul la aceste două

O luptă între doi zimbri a fost surprinsă de angajaţii Romsilva din Parcul Natural Vânători Neamț, informează Hotnews. Lupta dintre cele mai mari mamifere de uscat din Europa nu a durat foarte mult și s-a terminat indecis, pentru că un al

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, fost lider al PDM, e în căutare de azil politic după ce anchetatorii și instanțele din Moldova l-au găsit vinovat pentru fraudă bancară, escrocherie, spălare de bani și organizarea unui grup infracțional.

O bancă mare şi importantă cum a fost Bancorex – care în numai zece ani, din 1990 şi până în 1999, a ajuns de trei ori în pragul falimentului, fiind salvată de fiecare dată de banca centrală – are fără îndoială o istorie ce trezeşte

Horoscop 3 martie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 3 martie 2021: Este o

Perioada de maximă înflorire a Genovei fotbalistice a fost la începutul anilor ’90. Atunci, Sampdoria lui Vujadin Boskov, condusă în ofensivă de formidabilul cuplu Gianluca Vialli – Roberto Mancini, supranumiți și gemenii golului, a

Papa Francisc va efectua, la finalul acestei săptămâni, o vizită istorică de trei zile în Irak pentru a încuraja fragila minoritate creştină să reziste, în pofida conflictului sângeros şi a vicisitudinii vieţii, şi pentru a întinde mâna

În luna ianuarie a acestui an au ajuns în unităţile de cazare din România doar 480.000 de turişti, conform datelor Institutului Naţional de

Procurorul Curţii Penale Internaţionale (CPI) Fatou Bensouda a anunţat miercuri că a deschis o anchetă cu privire la presupuse crime în teritoriile palestiniene ocupate, o iniţiativă căreia Israelul i se opune ferm, relatează

Circa 44% dintre companii susţin că sunt afectate de deprecierea leului în raport cu euro, în timp ce 36% sunt de părere că niciun nivel al deprecierii monedei naţionale nu i-ar afecta, potrivit celui mai recent sondaj al BNR privind accesul la